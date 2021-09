Slovenci čakajo odgovor o tekmecu

Le še štiri tekme so ostale do konca skupinskega dela evropskega prvenstva, na katerem slovenska izbrana vrsta brani srebrno odličje. Slovenci so po sredinem porazu z Italijo (0:3) ostali brez možnosti za prvo mesto. Prav azzurri soodločajo o tem, ali bodo naši odbojkarji končali kot drugi ali tretji. Z drugega mesta jih lahko s tremi točkami proti favorizirani Italiji izrinejo le še Čehi.

Če bodo Slovenci ostali na drugem mestu, bodo izločilne boje v ponedeljek v Ostravi nadaljevali proti tretji reprezentanci skupine D, ki si ga je priigrala Hrvaška. Če bi zdrsnili na tretje, bi jih v nedeljo čakala drugouvrščena ekipa skupine D, ki bo najverjetneje Nemčija.

Diši po slovensko-hrvaškem obračunu v osmini finala. Foto: CEV

Belorusi in Bolgari bodo obračunali med seboj

Pomembna tekma v "slovenski skupini" danes čaka Beloruse in Bolgare, ki bodo med seboj obračunali za zadnjo vstopnico za napredovanje, v skupini D bodo Nemcem nasproti stali Slovaki, Francozi pa bodo prvo mesto potrjevali proti Estoncem.

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom v Gdansku in Ostravi, sklepni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Znani so prvi pari osmine finala: Poljska - Finska, Srbija - Turčija, Nizozemska - Portugalska, Rusija - Ukrajina.

Četrtek, 9. september: Skupina B (Ostrava):

16.00 Bolgarija - Belorusija

19.00 Češka - Italija Lestvica:

1. Italija 4 tekme - 4 zmage, 12 točk, 12:1 - razmerje v nizih

2. Slovenija 5 - 3 zmage, 9 točk, 10:6 - razmerje v nizih

3. Češka 4 - 2 zmagi, 7 točk, 9:7 - razmerje v nizih

4. Belorusija 4 - 2 zmagi, 6 točk, 6:7 - razmerje v nizih

..................................

5. Bolgarija 4 - 2 zmagi, 5 točk, 7:8 - razmerje v nizih

6. Črna gora 5 - 0, 0, 0:15 Skupina D (Talin):

16.00 Nemčija - Slovaška

19.00 Estonija - Francija Lestvica:

1. Francija 4 tekme - 4 zmage (12 točk)

2. Nemčija 4 - 3 (9)

3. Hrvaška 5 - 3 (7)

4. Latvija 5 - 1 (5)

..............................................................

5. Slovaška 4 - 1 (3)

6. Estonija 4 - 1 (3) Pari osmine finala: Sobota, 11. september

Poljska - Finska

Rusija - Ukrajina Nedelja, 12. september

Srbija - Turčija

Nizozemska - Portugalska

Italija - D4

D2 - B3 Ponedeljek, 13. september

D1 - B4

B2 - D3 Lestvici preostalih skupi:

Skupina A:

1. Poljska 5 tekem - 5 zmag (14 točk)

2. Srbija 5 - 4 (12)

3. Ukrajina 5 - 3 (7)

4. Portugalska 5 - 2 (6)

........................................................

5. Belgija 5 - 1 (4)

6. Grčija 5 - 0 (2)

Skupina C:

1. Nizozemska 5 tekem - 4 zmage (13 točk)

2. Rusija 5 - 4 (11)

3. Turčija 5 - 3 (10)

4. Finska 5 - 3 (8)

..................................................................

5. Španija 5 - 1 (3)

6. Severna Makedonija 5 - 0 (0)



*O razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...