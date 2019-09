Za napredovanje bodo morali premagati Gianija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za konec skupinskega dela 31. evropskega prvenstva za odbojkarje bomo dobili še zadnje udeležence osmine finala in zapolnjene četrtfinalne pare. Za zadnji dve vstopnici se bodo udarili Španci in Slovaki ter Čehi in Črnogorci. Slednji bodo obračunali kar med seboj, medtem ko bodo morali Španci, če želijo skočiti pred Slovake, premagati Nemčijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani.