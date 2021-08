Najprej jo je v slabo voljo spravil Dončić. Jo bo zdaj še Mura?

Tudi v Litvi, deželi, tako ponosni na košarkarske uspehe, se danes na veliko govori o nogometu. Slovenija je Litvo to poletje že zavila v črno. Luka Dončić in druščina so ji prejšnji mesec v Kaunasu preprečili, da bi še osmič zapored nastopili v košarki na olimpijskih igrah. Danes ji lahko znova zagodejo Slovenci. Nogometni prvak Mura lahko Žalgirisu v Vilni prepreči zgodovinski preboj v skupinski del evropskega tekmovanja. Litva ga ni še nikoli izkusila, prav tako Mura. Danes se bo ob 19. uri delila nagrada, vredna vsaj tri milijone evrov!

Pred današnjim spopadom v Vilni, začetek dvoboja bo ob 19. uri po slovenskem času, je že jasno, da bo danes nekdo proslavljal zgodovinski uspeh. Vprašanje je je, ali bodo to Litovci ali pa Mura. ''To je ena najbolj pomembnih tekem v moji karieri, v mojem življenju. Želimo napraviti čudež,'' sporoča 34-letni zvezni igralec Mantas Kuklys, ki je lahko zadovoljen z rezultatom s prve tekme v Fazaneriji. Prejšnji četrtek se je končala brez zadetkov. Žalgiris je takrat po njegovem mnenju uvodnih 20 do 30 minut igral celo bolje, povzročil Muri nekaj težav, nato pa se posvetil branjenju in uresničil svoj cilj. Končalo se je z 0:0.

Trener Žalgirisa zaupa svojim igralcem

Litovski prvaki Žalgiris Vilna so prejšnji četrtek v Prekmurju ostali neporaženi (0:0). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Mura je bila v drugem polčasu boljša,'' priznava trener Vladimir Čeburin, ki danes računa na pomoč igralcev. ''Upam, da bodo naš 12. igralec,'' si želi 56-letni Kazahstanec bučne podpore na domačem igrišču. Žalgiris igra na umetni travnati podlagi, kar bi se lahko izkazalo za pomembno prednost Žalgirisa. ''Igramo doma, pred našimi navijači. Če bomo ponovili predstavo s tekme proti Ferencvarošu, imamo lepe možnosti za napredovanje,'' je prepričan Kuklys.

Prejšnji mesec so madžarski prvaki s pomočjo Mihe Blažiča sicer na stadionu LFF v Vilni zmagali s 3:1, a so bili v taboru Žalgirisa zadovoljni s predstavo. ''Vse bo pomembno. Psihološka trdnost, fizična pripravljenost, taktične odločitve, morala v moštvu. Zaupam mojim igralcem, verjamem, da bodo v teh elementih kos izzivu,'' je po poročanju litovskega časnik Lietuvas Rytas še pripomnil strateg litovskega prvaka, ki ga danes čaka evropska tekma kariere.

Šimundža: Nočemo biti obremenjeni z zunanjimi dejavniki

Nogometaši Mure so na prvi tekmi boljšo igro prikazali v drugem polčasu, a to ni zadoščalo za zmago nad tekmecem iz Litve. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Motivacija je zelo visoka. Vemo, kaj nam prinaša tekma. Vemo, kaj potem vse sledi,'' se ogromnega vložka, vsaj trimilijonske nagrade, zaveda Ante Šimundža. V taboru črno-belih je prisoten pozitivni pritisk, temu, da bo srečanje potekalo na umetni travnati podlagi, pa strateg aktualnih slovenskih prvakov ne bi posveča velikega poudarka. ''Zimske priprave vedno začnemo na umetni travi,'' je prepričan, da to Luki Bobičancu, Matku Obradoviću in druščini ne bi smelo povzročati prevelikih težav. V sredo so opravili uraden trening in še bolje spoznali igrišče, na katerem bodo lovili največji evropski uspeh v zgodovini kluba.

''To je ena od najpomembnejših tekem v zgodovini Mure, a nočemo biti obremenjeni z zunanjimi dejavniki. Osredotočeni skušamo biti le na to tekmo. Na teh 90, morda 120 minut,'' pomirjeno sporoča Šimundža.

Mura bi ob današnji zmagi veliko lažje pozabila na manj prepričljiv začetek prvenstvene sezone, ko v uvodnih štirih krogih sploh še ni zmagala, ampak osvojila le dve točki. Žalgirisu, ki v Litvi v domačem prvenstvu nastopa brez poletnega premora, gre bolje. Je na drugem mestu, a za vodilno Suduvo ob tem, da je odigral dve tekmi manj, zaostaja le dve točki. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Trener Mure je po prvi tekmi, ki ni postregla z zadetki, opozoril slovensko javnost, da si Žalgiris, čeprav je v tej sezoni dokaj gladko izpadel v kvalifikacijah za ligo prvakov proti Ferencvarošu, ne zasluži takšnega podcenjevanja. Mariborčan, poln evropskih izkušenj, ostaja prepričan, da imajo njegovi izbranci opravka z zelo neugodnim tekmecem, polnim igralcev, ki dobro vedo, kako popeljati svojo ekipo v skupinski del evropskega tekmovanja.

Zmagovalca čaka graški Sturm

Kdor bo danes zmagal, v primeru neodločenega rezultata (0:0, 1:1, 2:2 … vseeno) bo sledil podaljšek, bo deležen imenitne nagrade.

Mura je v tej evropski sezoni dvakrat premagala Shkendijo. Poražencu današnjega spopada v Vilni ostaja tolažilna nagrada, saj bi nastop v skupinskem delu konferenčne lige iskal v play-offu proti boljšemu iz obračuna med Prištino in norveškim klubom Bodo/Glimt. Na prvi tekmi na Kosovu je zmagala Priština z 2:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zagotovil si bo nastop v play-offu kvalifikacij za ligo Europa, kjer bo njegov tekmec graški Sturm z Jonom Gorencem Stankovićem, obenem pa bo že imel zagotovljen najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige! To pa pomeni, da bo v Evropi nastopal vsaj do zime, kar bi bil izjemen uspeh za oba. Največji v klubski zgodovini.