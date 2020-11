Mladenič iz Mengša, ki bi rad igral za Kosovo, a je prišlo do zapleta

''Navijal bom predvsem za dober nogomet. Če bo zmagala Slovenija, bom vesel, če bo zmagalo Kosovo, pa tudi,'' je na vprašanje, za koga bo stiskal pesti na tekmi lige narodov med Slovenijo in Kosovom, odgovoril Veron Šalja. Je 22-letni slovenski državljan, živi v Mengšu in igra za kranjski Triglav, a je tudi kosovskih korenin. Zato je želel nastopiti za mlado izbrano vrsto Kosova. Želja bi se mu skoraj uresničila, a se je zataknilo pri njegovih papirjih.

Pred srečanjem lige narodov med Slovenijo in Kosovom smo se pogovarjali z Veronom Šaljo, branilcem Triglava, za katerega se je drugoligaška sezona za letos že končala. Epidemija koronavirusa je v nesrečnem letu 2020 poskrbela za predčasen konec jesenskega dela. ''Še vedno treniramo, a to ni več to. Ni več tekem, niti prijateljskih, kaj šele ligaških, tako da treniramo v prazno. Ostaja pa velika motivacija za pomlad,'' sporoča 22-letni nogometaš, ki je prvih 13 let preživel v Ljubljani, nato pa se z družino preselil v Mengeš.

V Prištini nastopile težave

Še vedno ni prejel državljanstva Kosova, tako da je splaval po vodi nastop za mlado izbrano vrsto v kvalifikacijah za Euro 2021. Foto: Grega Valančič/Sportida Kot najstnik je zelo obetal, s slovensko reprezentanco do 18 let je sodeloval tudi na turnirju v Rusiji. ''Nisem bil standarden, a vedno med 25 najboljših svoje generacije v Sloveniji. Pozneje nisem bil v igri za mlado reprezentanco Slovenije, tako da sem sprejel ponudbo Kosova,'' ni skrival navdušenja, ko je prejel povabilo selektorja mlade reprezentance Kosova Rafeta Prekazija.

Veselje pa je splahnelo, ko so se začele težave s pridobitvijo kosovskega potnega lista, brez katerega ne more igrati uradnih tekem. Verjel je, da ga bo prejel že v začetku leta, a se mu ni izšlo, nato je ''vskočil'' novi koronavirus in ga pahnil še v težji položaj, saj je zdaj bistveno težje pripotovati v Prištino in urejati papirje. Tako je zamudil večino tekem mlade reprezentance Kosova do 21 let, ki bo v tem mesecu odigrala samo še dvoboj z vrstniki iz Turčije, potem pa končala ciklus.

Za tujino ima še dovolj časa

''Žal so nastopile težave s pridobitvijo državljanstva. V Prištini me je čakal dolg postopek, pravcata gora papirjev. Poizkušal sem večkrat, nazadnje pred nekaj meseci, a ni šlo. Škoda, selektor mi je dejal, da bi mi njihova zveza, če bi to bila reprezentanca A, takoj uredila zadevo, ker pa je to mlada izbrana vrsta, pa to ni bilo mogoče. Žal se je zataknilo, tako da nisem mogel dobiti potnega lista Kosova,'' je razočaran, ker je zaradi ''papirologije'' splavala po vodi priložnost, da bi oblekel državni dres Kosova. Tako ima še vedno le slovensko državljanstvo.

Ko se je nazadnje mudil v Prištini, je urejal še zadnje podrobnosti glede pridobitve državljanstva Kosova, a se je zataknilo. Foto: Thinkstock Z mlado reprezentanco Kosova je že sodeloval, saj ga je selektor povabil na priprave. Opravili so jih v Albaniji, odigrali prijateljsko tekmo proti enemu izmed lokalnih klubov To pa so bile tudi vse izkušnje, ki jih je branilec kranjskega Triglava pridobil v dresu Kosova. Uradnega dvoboja zaradi neurejenega državljanstva Kosova ni mogel odigrati.

Za Kosovo bi lahko zaigral le še, če bi pridobil državljanstvo, a tudi vpoklic selektorja članske reprezentance, kar pa bo v konkurenci igralcev, ki se dokazujejo v močnih tujih klubih, zelo hud izziv. ''Za kaj takšnega bi moral igrati nekje zunaj, pa na bistveno višji ravni. Počasi me že vleče v tujino, a imam še dovolj časa. Zdaj bi želel čim več igrati, pri Triglavu pa lahko računam na polno minutažo,'' je za zdaj zadovoljen na Gorenjskem.

V tej sezoni je za Triglav v drugi ligi odigral deset tekem. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Če bi se pojavila možnost, da bi igral za mlado slovensko reprezentanco na Euru, bi jo sprejel z odprtimi rokami. To bi bil zelo zanimiv cilj in velika priložnost,'' ne bi imel nič tudi proti igranju za Slovenijo, kjer pa ima po novem škarje in platno v rokah novi selektor Milenko Ačimović.

Navijačev Kosova bi bilo v Stožicah več kot Slovencev

Pred sedmimi leti na dvoboju med Slovenijo in Albanijo ni manjkalo gostujočih navijačev. Foto: Reuters Ko je bil žreb skupin za ligo narodov, se je veselil, da bo lahko spremljal dvoboj Slovenije in Kosova, dveh reprezentanc, ki sta mu zelo blizu. Takrat še ni slutil, da bo koronavirus "izpraznil" vse tribune in bo lahko današnji dvoboj spremljal le po televiziji. ''Škoda. Stožice bi bile zagotovo polne. Veliko bi bilo navijačev Kosova, še več, kot leta 2013 Albancev. Pa jih je bilo takrat na stadionu več kot Slovencev. Tako bi bilo tudi letos,'' se spominja dvoboja, ki si ga je ogledal v živo, po zadetku Kevina Kampla pa je z 1:0 zmagala Slovenija.

Prihaja z juga Kosova, iz mesta Suhareke, ki leži blizu Prizrena. Nogomet v Kosovu se razvija, liga je vedno boljša, igralci imajo individualno kakovost, ki pa zaradi slabše organizacije in infrastrukture ne pride toliko do izraza, kot bi lahko. Največji bazen nogometašev Kosova je še vedno čutiti v tujini, diaspori. ''Veliko je nekdanjih mladih reprezentantov Švice, Nemčije in podobnih držav, ki potem, ko ne pridejo v poštev za reprezentanco A, zaigrajo za Kosovo,'' je Šalja navedel zgodbe, ki spominjajo na primer Sandija Lovrića, poletno okrepitev Kekove čete in nekdanjega mladega reprezentanta Avstrije.

Iličić bi lahko kaznoval goste

Josip Iličić bo danes zaigral prvič letos za Slovenijo v ligi narodov. Foto: Reuters Kakšno igro Kosova pričakuje v Stožicah, kjer se bodo gostje namerili na Kekovo četo, ki letos ni prejela niti enega zadetka?

''Čutim, da bo na današnji tekmi veliko zadetkov. Kosovo igra odprt nogomet, veliko tvega v napadu, tako da bi lahko Slovenija znala izkoristiti napake. Kaznoval bi jih lahko zlasti Josip Iličić,'' je mnenja, da bi lahko prišel do izraza izkušeni Kranjčan, o katerem je pri Triglavu slišal ogromno pohval.

Obrambni steber Triglava hkrati opozarja slovensko javnost, da bodo današnji gostje v Stožicah kot mlada država zaigrali zelo motivirano: ''Kosovo ima močan patriotski naboj. Igrajo s srcem, so "napaljeni", hočejo se dokazati za svojo državo. Nikakor nočejo v ligi narodov končati na zadnjem mestu. Ko bo konec koronakrize in bodo zaigrali vsi najboljši, bi se lahko Kosovo uvrstilo tudi na katerega izmed velikih tekmovanj,'' je prepričan, da lahko reprezentanca, ki je v kvalifikacijah za EP 2020 mešala štrene celo Češki in Angliji, nato pa v polfinalu dodatnih kvalifikacij z oslabljeno zasedbo klonila v Skopju proti Severni Makedoniji, v prihodnjih ciklusih naredi še več.

Ne bo najboljšega

Milot Rashica je po mnenju Šalje v zadnjem obdobju prvo ime reprezentance Kosova. Foto: Reuters Čeprav bosta za razliko od prejšnjega meseca, ko je Slovenija po zadetku Harisa Vučkića v Prištini premagala Kosovo, tokrat zaigrala tudi najbolj zveneča legionarja iz serie A, Vedat Muriqi (Lazio) in kapetan Amir Rrahmani (Napoli), bo Šalja pri Kosovu najbolj pogrešal Milota Rashico, zveznega igralca Werderja.

''Nemci ga niso pustili v reprezentanco zaradi koronavirusa. To je velika smola za Kosovo, saj je zame trenutno prvo ime reprezentance,'' sporoča Šalja tudi ''pozitivno'' novico za Kekovo zasedbo.

Njegov stric je selektor slovenske izbrane vrste do 19 let Agron Šalja, nekdanji nogometaš številnih slovenskih klubov, s katerim pa v reprezentanci ni nikoli sodeloval.

Selektor slovenske reprezentance do 19 let Agron Šalja je zaradi novega izbruha novega koronavirusa žal ostal brez predvidenih nastopov v elitnem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

''Nikoli ni bil trener moji generaciji, ampak vedno mlajšim. Pri njem tudi ne bi imel privilegijev. Kje pa. Ni tak tip trenerja. Pri njem ne igrajo zveze, ampak le poštenost. Lahko bi igral le v primeru, če bi bil dovolj kakovosten in bi ocenil, da pomagal reprezentanci,'' niti ne verjame, da bi se lahko na seznamu kandidatov za reprezentanco, ki bi jo vodil njegov stric, znašel zaradi družinskih vezi.