Kek po dolgočasni želi perfektno Slovenijo

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pred nami je tekma, polna izzivov in motivov. Naš cilj bo, tako kot vedno, zmaga. K nam prihaja kakovostna ekipa, sestavljena iz zvezdnikov velikih evropskih ekip. Eno je bila tekma v Prištini, drugo bo tekma v Ljubljani, toda kdorkoli je nasproti nas, bomo vedno imeli svoje cilje in želje. Jasno je, da ne bo šlo vedno naprej, včasih bo treba narediti tudi korak naprej, a trenutno smo v dobri situaciji, ko sami odločamo o sebi," pred tekmo s Kosovom, ki ga je prejšnji mesec v Prištini premagal z 1:0, pravi Matjaž Kek.

Selektor Slovenije se ob tem zaveda, da so Kosovci v Ljubljano pripotovali v precej drugačni, boljši podobi, kot so bili na prvi tekmi. Med drugim bo v Stožicah slovenske branilce teroriziral tudi zvezdnik rimskega Lazia Vedat Muriqi, a ga, tako kot vedno, bolj kot nasprotnik zanima slovenska reprezentanca. Ta si je po sredini neprepričljivi predstavi proti 114. reprezentanci sveta Azerbajdžanu, proti kateremu v prvem polčasu proti nasprotnikovim vratom ni merila niti enkrat, prislužila kar nekaj kritik.

Kaj pripravlja selektor in kam bo postavil Josipa Iličića?

Upravičeno, a je hkrati jasno, da je bila to tekma, v kateri je selektor preizkusil številne možnosti. Tokratna reprezentanca bo, vsaj na papirju, zagotovo precej drugačna. V zapisniku za tekmo lahko pričakujemo kar nekaj sprememb. Zagotovo vsaj pet. Med vratnici se seveda vrača zvezdnik Atletico Madrida Jan Oblak. Spremembo pričakujemo na levi strani obrambe, kamor se vrača Jure Balkovec. Morda tudi na desni strani, kjer je v zadnjem času standarden Peter Stojanović. V osrčju obrambe bo Mihi Mevlji družbo spet delal Miha Blažič. Na desni strani slovenskega napada bo najverjetneje spet igral Damjan Bohar, na levi strani lahko pričakujemo Benjamina Verbiča, ki ima sicer nekaj težav.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Največja sprememba utegne biti ta, da se na položaj za napadalca vrača Josip Iličić, ki se na desnem krilu v sredo ni obnesel. To bi seveda pomenilo, da se bo nekoliko bolj nazaj premaknil novinec Sandi Lovrič in se na igrišču postavil ob Jasmina Kurtića na sredini igrišča. Kdo bo v konici napada? Pred oktobrom in v zadnjih slovenskih kvalifikacijah je bil številka ena slovenskega napada Andraž Šporar, a je potem oktobra s kar petimi goli na treh tekmah zablestel Haris Vučkić. Napadalec španskega drugoligaša Zaragoze, ki še čaka na prvi gol v majici novega kluba, je imel nekaj zdravstvenih težav, a jih odpravil in bo tokrat nared. Ali bo igral od prve minute, pa se bo selektor najverjetneje odločil tik pred zdajci.

"Naredili bomo vse, da bodo tisti, ki bodo igrali, na najvišji ravni. Moramo biti odločni, pokazati željo. Slovenija mora biti vedno stoodstotna. Le tako lahko pridemo do dobrih in odmevnih rezultatov. S taktično zrelostjo bomo skušali priti do novih točk. S fanti se pogovarjamo po vsaki tekmi, po vsakem treningu. Treba se je zavedati svojih napak in jih poskušati odpraviti. Vemo, da imamo kakovost, kar smo že pokazali. Vemo pa tudi, da če nismo stoodstotni, agresivni in taktično zrelo, hitro ni dobro. Takrat imamo lahko težave tudi proti slabšim tekmecem, kot je Kosovo," je še povedal Kek pred tekmo s Kosovom, ki je trenutno še tri mesta nižje od Azerbajdžana na jakostni lestvici Fife, na 117. mestu.

Na voljo možnost, ki bi lahko približala svetovno prvenstvo

Veliko bolj kot mesta na takšnih in podobnih lestvicah pa selektorja Slovenije seveda zanima razmerje moči na lestvici skupine, v kateri je v C ligi narodov Slovenija. Ta ima v družbi Grčije, Moldavije in Kosova deset točk in je na vrhu. Ne samo svoje skupine, ampak vseh štirih skupin tretjega razreda lige narodov, kar ji lahko ob spletu takšnih in drugačnih naključij prihodnje leto prinese še veliko.

Foto: Reuters

Dve mesti v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 namreč prinaša tudi liga narodov. Zanje se bodo potegovale vse zmagovalke 16 skupin od A do D lige narodov, ki se na prvenstvo v Katarju ne bodo uvrstile neposredno oziroma si bodo zagotovile dodatne kvalifikacije.

Slovenija bi v primeru najboljšega izkupička med vsemi štirimi zmagovalkami skupin v ligi C na tej lestvici torej zasedala 9. mesto. Če bi se na SP v Katarju oziroma v dodatne kvalifikacije torej prebilo sedem od osmih reprezentanc pred njo, bi si dodatne kvalifikacije zagotovila Slovenija. Če se seveda tja ali pa kar neposredno na SP že pred tem ne bi uvrstila Slovenija.

Selektor nikoli ni računal in tudi ne bo

"Trenutno me zanima predvsem naslednji trening in priprava na naslednjo tekmo. To je naš naslednji vrhunec, ki nam bo pokazal, v katero smer bomo šli. Držimo serijo, ki jo seveda želimo nadaljevati. Vsaka tekma je pomembna. Ne glede na to, ali zmagamo ali ne. Tudi zaradi tega, kaj lahko iz nje povlečemo. Če bi začel preračunavati, kaj bi bilo, če bi bilo, bi bilo nesmiselno. Tega nikoli nisem počel in tudi zdaj ne bom. Vsak naslednji korak je najpomembnejši in zahteva najboljšo Slovenijo," je v svojem slogu še povedal eden od dveh selektorjev, ki so Slovenijo popeljali na veliko tekmovanje.

Drugi je seveda Srečko Katanec, ki si lasti tudi dva najdaljša niza neporaženosti v zgodovini slovenske reprezentance. Med letoma 2001 in 2002 je bil neporažen rekordnih osem tekem. Leta 1999 Slovenija pod njegovim vodstvom neporažena sedem tekem. Če Kek ne bo izgubil proti Kosovu, bo prav tako pri številki sedem in bo ponovil podvig svojega predhodnika iz kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2000. Potem bo imel že tri dni pozneje, v sredo v Grčiji, možnost, da izenači rekorden niz. Za enega je pred časom že poskrbel. Slovenija namreč pod Kekovim vodstvom gola ni prejela že 549 minut.

Miha Blažič: Težje bo, kot je bilo v Prištini