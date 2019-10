Ura in pol resnice v Stožicah. Novo upanje ali dokončno slovo?

Še pred tremi dnevi je bila nogometna evforija v Sloveniji na vrhuncu. Vsi so pričakovali novo, že četrto zmago v nizu v kvalifikacijah in potem naskok na tretjo domačo zmago pred nabito polnimi Stožicami, ki so bile v velikem pričakovanju razprodane v vsega treh dni. Po sijajnem septembru in predvsem sijajni tekmi proti Poljakom, zagotovo najboljši slovenski v zadnjih treh letih, so pričakovali še en paket šestih točk in celo upali na scenarij, po katerem bi bil Euro 2020 že praktično pred vrati in bosta novembrski tekmi zgolj še formalnost. Potem pa se je zgodilo to, da lahko tekma z Avstrijo pomeni ravno obratno. Da bodo Avstrijci zmagali in se bo Slovenija, v teoriji sicer zagotovo še ne, v praksi pa, poslovila od sanj o tem, da bo prihodnje leto gostovala v enem izmed 12 evropskih mest, v katerih bo naslednji festival evropskega reprezentančnega nogometa.

Stožice bodo seveda še vedno polne, čeprav morda res obstaja tudi kak tak junak, ki je po klavrnem četrtkovem skopskem večeru raztrgal vstopnico, a Kek in njegovi varovanci na podporo navijači lahko računajo. Če bi danes poskrbeli še za eno grenko razočaranje, pa bi se lahko za njo obrisali po nosu. Ponos, ki ga čutimo ob prizorih, kot je bil nedavni v Parizu, pred tem v Istanbulu ali pa, če grem še globje v preteklost in skočimo na nogometni oder, v Amsterdamu, je bil velik in je še danes, a prisoten je samo ob velikih evforijah. Ko ni rezultatov, ni niti navijačev. Slovenskih. Današnja tekma torej ni pomembna samo iz rezultatskega vidika, ampak morda tudi prelomnica ob vprašanjih o tem, ali je nogomet spet IN.

Slovenija – Avstrija

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, 8. krog. Danes ob 20.45. Štadion Stožice v Ljubljani (kapaciteta 16.038). Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija).



Verjetni začetni postavi:

Slovenija: Oblak; Balkovec, Mevlja, Al. Struna, Stojanović; Krhin, Kurtić, Verbič, Bezjak, Iličić; Šporar. Selektor: Matjaž Kek.

Avstrija: Stankovic; Ulmer; Hinteregger, Dragovic, Trimmel: Ilsanker, Baumgartlinger, Schaub, Sabitzer, Lazaro; Gregoritsch. Selektor: Franco Foda.

Tudi v primeru poraza sanj ne bo konec, ampak ...

Dovolj filozofiranja o tem. Poglejmo, kaj bi Slovencem danes dala zmaga. Prinesla bi jim skok pred Avstrijce, a tudi spoznanje, da bo treba do konca kvalifikacij zmagati tako proti Latviji doma, kar je seveda samoumevno, a prav verjetno tudi v zadnjem krogu kvalifikacij na Poljskem. Slovenija pa v zadnjem desetletju v gosteh ni ravno prepričljiva. Na 29 gostujočih tekmah je zmagala le petkrat. Premagala je Litvo, Latvijo, B selekcijo Črne gore, San Marino in Malto.

Slovenci in Avstrijci se bodo pomerili še četrtič in tretjič v zadnjem letu in pol. Foto: Vid Ponikvar

Remi? Točka bi najverjetneje spet pomenila, da mora Slovenija do konca kvalifikacij zmagati na obeh tekmah, a bi bilo prostora za kanček več kalkulacij raznoraznih razpletov, ki bi še vedno lahko osrečili Slovenijo, kot bi jih bilo v primeru današnjega poraza. Če bi se ta zgodil, bi Slovenci sicer še ohranili nekaj malega možnosti za končnic uspeh, ampak … Pustimo to ob strani. Igro prestolov so nehali snemati.

Dozdajšnje medsebojne tekme Slovenije in Avstrije:

7. junij 2019 (kvalifikacije za EP 2020):

Avstrija : Slovenija 1:0 (0:0)

Burgstaller 74.



23. marec 2018 (prijateljska tekma):

Avstrija : Slovenija 3:0 (2:0)

Alaba 14., Arnautović 35, 50.



18. marec 1997 (prijateljska tekma):

Avstrija : Slovenija 0:2 (0:0)

Gliha 74., Šiljak 84.

... zmaga proti oslabljeni Avstriji je nujna

Skratka, Slovenija je pred odločilno tekmo. Eno od treh, ki jo čakajo v naslednjem mesecu, če bo tokrat uspešna, seveda. Glede na to, kaj je v Stožicah pred vsega štirimi tedni pokazala, verjamemo, da je lahko. Na domačem igrišču so pred Slovenijo trepetale že mnogo večje reprezentance, kot je – vsem hvalospevom na račun Avstrije iz slovenskega strokovnega štaba navkljub – Avstrija.

Matjaž Kek lovi četrto zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020. Foto: Vid Ponikvar

Za nameček zelo oslabljena Avstrija, ki ne bo mogla računati na svojega z naskokom prvega zvezdnika Davida Alabo, ob njem pa bo manjkalo še nekaj zelo cenjenih avstrijskih nogometašev, ki uspešno igrajo v najboljši nemški ligi (branilec Stefan Lainer iz Borussie Mönchengladbacha, Florian Grillitsch iz Hoffenheima, Philipp Lienhart iz Freiburga), in morda tudi najboljši strelec Marko Arnautović, čigar nastop je vprašljiv.

Slovenska nogometna javnost lahko optimizem vleče tudi na račun vzporednic iz preteklosti. Ko so jih najbolj kritizirali, so slovenski nogometaši znali stopiti skupaj in zapreti usta kritikom. Ob polnih Stožicah bodo v takšnem momentu zagotovo šli na glavo.

Avstrija ima veliko igralcev, katerih vrednosti so osemštevilčne

Marko Arnautović. Foto: Reuters Kakšni sta tržni vrednosti obeh ekip? Če je lahko Jan Oblak, ki je po oceni Transfermarkta vreden sto milijonov evrov in je seveda najdražji tudi med nogometaši z današnje tekme, pred tekmo s Severno Makedonijo "pokril" celotno makedonsko vrsto oziroma njeno vrednost podvojil, je tokrat drugače. Avstrija je – tudi, če ne upoštevamo njenega z naskokom najdražjega nogometaša Alabo (55 milijonov evrov) – dražja od slovenske vrste.



Kdo so ob Alabi njeni najbolj cenjeni nogometaši? Na drugem mestu je napadalec šanghajskega SIPG Arnautović, ki pa je za današnjo tekmo prav tako vprašljiv. Njegova cena je 32 milijonov evrov. Sledi Marcel Sabitzer, krilni napadalec RB Leipziga, ki je vreden dva milijona evrov manj. Mladi vezist Interja, ki pa v Milanu igra bolj malo, Valentino Lazaro, je vreden 19 milijonov, še en vezist RB Leipziga, tudi on je mlad, Kondrad Laimer 17 milijonov, potem pa sledita izkušeni branilec Eintrachta Frankfurta Martin Hinteregger in napadalec Augsburga Michael Gregoritsch, ki sta vredna 12 milijonov evrov. Zadnji nogometaš, čigar vrednost ima osem številk, je mladi branilec RB Salzburga Maximilian Wöber.

Odgovornost bo moral prevzeti še kdo drug, ne samo Josip Iličić

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Verjamem, da bomo proti Avstriji boljši, kot smo bili v Skopju. Verjamem v pozitiven rezultat. Ni pa dosti za filozofirati. Morali bomo biti boljši v vseh segmentih igre,'' je večer pred tekmo povedal slovenski selektor Kek. Več ni treba dodajati.

"Tekmo v Skopju smo že pozabili. Zavedamo se, da je bilo slabo. Nekatere stvari smo delali slabo, a na srečo hitro prihaja nova tekma, kjer jih lahko popravimo. Upam, da smo imeli v Makedoniji le slab dan in da se bo proti Avstriji obrnilo v našo korist," pa ga je dopolnil Josip Iličić, ki je na novinarski konferenci sedel ob njem. Z naskokom najboljši reprezentant Slovenije zadnjih nekaj let, ki v Skopju ni imel najboljšega dne, a je bil vseeno najboljši, kar pove dovolj.

Seveda bo slovenska igra tudi danes v mnogočem odvisna od zvezdnika italijanske udeleženke lige prvakov Atalante, a je tako selektorju kot vsem ostalim verjetno jasno, da za pomembno zmago ne bo dovolj samo on. Odgovornost bodo morali na svoja pleča prevzeti tudi nekateri drugi. Med njimi je kar nekaj takšnih, ki prav tako igrajo za spoštovanja vredne klube. Jan Oblak seveda za najboljšega, Atletico Madrid. Rezervni kapetan Slovenije bo v odsotnosti poškodovanega Bojana Jokića, ki tako danes ne bo dočakal jubilejnega 100. nastopa v reprezentančnem dresu, spet nosil kapetanski trak, za uspeh pa bo potrebna tudi kakšna njegova magična obramba, s katerimi redno razvaja navijače Atletca. Do zdaj jih v slovenskem dresu, resnici na ljubo, od njega še nismo videli prav veliko.

Jan Oblak bo tudi tokrat kapetan Slovenije. Ji bo s kakšno sijajno obrambo pomagal do zmage? Foto: Reuters

Samo neznanka. Rene Krhin, da ali ne?

Obrambna vrsta, ki jo bo tokrat Kek postavil na igrišče, bo identična, kot je bila na zadnjih tekmah. Na levi strani bo poškodovanega Jokića zamenjal Jure Balkovec, ki je po odličnem septembrskem nastopu v Skopju odigral precej slabše in hitro omajal ugotovitve, da se za prihodnost levega bočnega položaja v slovenski reprezentanci ne gre bati. Bomo videli, kako bo danes.

Na sredini bo zagotovo igral Jasmin Kurtić, je pa veliko vprašanje, kdo bo ob njem. Po tekmi v Skopju je selektor rekel, da je Rene Krhin, po odhodu katerega je igra Slovenije razpadla, izgubljen tudi za Avstrijo, a po vesteh, ki smo jih dobili iz slovenskega tabora, temu morda ne bo tako. Včeraj je treniral, bomo videli, ali bo danes tudi igral. Če ne bo mogel nastopiti, ga bo najverjetneje zamenjal Denis Popović, morda pa tudi mladi Jaka Bijol (ali pa selektor pripravlja kakšno presenečenje?). Tudi na drugih igralnih mestih selektor naj ne bi menjal. Ob nedotakljivem Iličiću naj bi spredaj igrali še Benjamin Verbič, Roman Bezjak in Andraž Šporar.

Kek torej verjame v svoje fante in po eni tekmi ne misli delati globokih rezov. Pravilno in v preteklosti večkrat preizkušeno. Ali bodo njegovim fantom verjeli tudi slovenski navijači, pa bomo videli danes nekje okoli 23. ure, ko bomo pogledali na semafor največjega slovenskega štadiona. Upajmo, da bo pozitiven.

Razpored skupine G kvalifikacij za EP 2020:

13. oktober:

Slovenija – Avstrija

Poljska – Severna Makedonija



15. oktober:

Izrael – Latvija



16. november:

Slovenija – Latvija

Izrael – Poljska

Avstrija – Severna Makedonija



19. november:

Poljska – Slovenija

Latvija – Avstrija

Severna Makedonija - Izrael