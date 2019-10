Za nekdanjega trenerja Olimpije ni dvoma: Avstrija je boljša od Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca je septembra v Ljubljani premagala Poljsko in Izrael. Bo nadaljevala zmagoviti niz še proti Avstriji? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nedeljski sosedski obračun med Slovenijo in Avstrijo v Ljubljani bo s posebnim zanimanjem spremljal Zoran Barišić. Avstrijec hrvaških in srbskih korenin je nekdanji trener Olimpije. Odlično pozna stadion Stožice, kjer bo Kekova četa skušala vrniti Avstrijcem za poraz v Celovcu (0:1). Ocenjuje, da je Avstrija v tem trenutku močnejša od Slovenije.

Tri mesece je bil trener Olimpije, zdaj je športni direktor dunajskega Rapida. Avstrijska javnost še danes težko razume, kako je lahko lani izgubil službo pri zmajih, čeprav je na 15 tekmah izgubil le enkrat. A to je bilo obdobje, ko je predsednik Milan Mandarić menjaval trenerje kot po tekočem traku, visok neuspeh v Kidričevem (2:6 pri Aluminiju) pa je bil tako boleč, da je Zoran Barišić takrat dokončno izgubil podporo vodstva.

Slovenija je kakovostna, a ...

Zoran Barišić je bil trener Olimpije tri mesece. Foto: Sportida V pogovoru za Kronen Zeitung, ki je bil opravljen še pred razpletom dvoboja v Skopju, je Barišić izpostavil svoje mnenje o slovenski reprezentanci. ''Premore veliko kakovosti, a je Avstrija močnejša in v mojih očeh tudi favoritinja nedeljske tekme,'' bi vse drugo kot uspeh rojakov v Stožicah presenetilo 49-letnega Dunajčana. Ocenjuje, da lahko izbranci Franca Fode še drugič v kvalifikacijah za EP 2020 pokvarijo načrte Sloveniji. Če bi se to zgodilo, bi Avstrija napravila pomemben korak k uvrstitvi na Euro, Kekova četa pa bi se znašla v ogromni godlji.

Barišić je v kratkem času, ki ga je preživel v Ljubljani, dobro spoznal slovenski nogomet, nekaj legionarjev pa pozna že od prej. Posebno pohvalo je namenil stanovskemu kolegu Matjažu Keku, ki je takrat, ko je Barišić še treniral Olimpijo (njegov pomočnik je bil zdajšnji trener Aluminija Slobodan Grubor), deloval še na Reki.

Slovenska reprezentanca lahko z zmago nad Avstrijo prehiti severne sosede na lestvici. Foto: Reuters

''Kek predstavlja institucijo v Sloveniji. Reprezentanco je leta 2010 popeljal na svetovno prvenstvo. Njegovo delo sloni na organiziranosti in disciplini. Ekipo je združil v celoto in jo sestavil s pomočjo močne skupine legionarjev. V njej so tudi veliki zvezdniki. Med njimi izstopa Jan Oblak. Kek ga je vrnil v reprezentanco, je pa eden najboljših vratarjev na svetu," je pojasnil nekdanji strateg Olimpije, ki se je po kratkem obdobju v Sloveniji vrnil na Dunaj, kjer zdaj skrbi za kadrovsko politiko Rapida.

Velik poudarek daje obrambi, ki je na zadnjih dveh tekmah v kvalifikacijah za EP 2020 prejela kar štiri zadetke, pred tem pa je bila veliko bolj uspešna, saj je v uvodnih petih nastopih prejela le tri gole. Tudi po zaslugi Jana Oblaka. Barišić opozarja, da je Slovenija zelo nevarna v protinapadih. Kot enega največjih orožij selektorja Keka in nevarnosti za avstrijsko obrambo pa je navedel Miho Zajca, legionarja v Turčiji, kjer pa pri Fenerbahčeju ni deležen priložnosti, ki bi si jih želel.

Iličić je nekaj posebnega, Šporar pred Berićem

Josip Iličić je v Skopju dosegel častni zadetek za Slovenijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na zadnji tekmi v Skopju je vstopil v igro s klopi za rezervne igralce, ravno po prekršku nad njim pa je Josip Iličić dosegel častni zadetek za Slovenijo. Zvezdnik Atalante si je prislužil posebno pohvalo z ust nekdanjega stratega Olimpije. ''Iličić predstavlja nekaj posebnega. Ima močno levo nogo, je dinamičen igralec, z žogo zna narediti vse,'' opozarja Avstrijce, da bi lahko imeli v nedeljo opravka z zelo motiviranim in navdihnjenim Gorenjcem, ki si tako želi enkrat v karieri okusiti nastop na velikem tekmovanju.

V konici slovenskega napada pričakuje Barišić v nedeljo Andraža Šporarja. ''Kek ga vidi kot najboljšo možnost Slovenije v napadu za hitre protinapade. To pove veliko o kakovosti slovenskega napada, saj Robertu Beriću preostane le vloga aduta s klopi,'' se je spomnil tudi na napadalca St. Etienna, ki je pred leti blestel na Dunaju pri Rapidu, njegov trener pa je bil prav Barišić.

Ko je bil Barišič trener Olimpije, je bil njegov pomočnik Hrvat z avstrijskim potnim listom Slobodan Grubor, ki v tej sezoni dosega imenitne rezultate z Aluminijem. Foto: Morgan Kristan / Sportida

''Zelo je učinkovit, zna zadržati in sprejemati žogo,'' je našteval vrline nekdanjega varovanca, ki jo bo skušal v nedeljo v razprodanih Stožicah zagosti severnim sosedom.

Obračun skupine G se bo začel v nedeljo ob 20.45, Slovenija pa se bo skušala maščevati Avstrijcem za poraz v Celovcu (0:1). Z zmago bi Kekova četa zadržala zelo realne možnosti za nastop na Euru.