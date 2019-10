Najmočnejše slovensko orožje za Avstrijo

Igra slovenske nogometne reprezentance je v napadu zelo odvisna od navdiha in izvedbe Josipa Iličića. Predstavlja osrednjo kreativno moč Slovenije, kar nenazadnje dokazujejo njegovi zadetki in podaje, zato ne čudi, da je v beležnici avstrijskega selektorja pod rubriko največjih nevarnosti podčrtan z debelo črto.

Slovenski reprezentant Josip Iličić, tehnično daleč najbolje podkovan igralec v polju, kar ga premore majhna dežela na sončni strani Alp, je pred srečanjem z Avstrijo odločen. ''Sem optimist,'' je prepričan, da bi lahko Kekova zasedba pred polnimi tribunami stadiona Stožice ustavila nalet Avstrije in se povzdignila na lestvici.

''Tekmo v Skopju smo že pozabili. Zavedamo se, da je bilo slabo. Nekatere stvari smo delali slabo, a na srečo hitro prihaja nova tekma, kjer jih lahko popravimo. Upam, da smo imeli v Makedoniji le slabi dan in da se bo proti Avstriji obrnilo v našo korist,'' je dejal eden najbolj spoštovanih igralcev Atalante, ki se je v karieri dvakrat pomeril proti Avstriji, a obakrat izgubil. Najprej lani v prijateljskem dvoboju z 0:3, nato pa še spomladi v Celovcu z 0:1.

Želi si nekaj narediti s to reprezentanco

Na poraz v Skopju je že pozabil. Foto: Matic Ritonja/Sportida Slovenska nogometna reprezentanca je rezultatsko veliko bolj uspešna doma kot pa na gostovanjih, kjer je nazadnje izgubila v Skopju. Za zanesljivo udeležbo na Euru potrebuje tri zmage. ''Moramo gledati le na naslednjo tekmo z Avstrijo. Verjamem, da bomo prišli do pozitivnega rezultata. Verjamem v podporo občinstva, da nam poda dodatno moč,'' se veseli nastopa v razprodanih Stožicah, kjer bo večina stiskala pesti za gostitelje, dobrih 800 navijačev pa bo iz Avstrije.

Za slovensko reprezentanco bi neuspeh proti Avstriji pomenil, da bi se njene možnosti o nastopu na Euru zmanjšale na minimum. Zato se izbrana vrsta prvič v tem ciklusu srečuje s tekmo, po kateri v primeru neugodnega rezultata najverjetneje ne bo več popravnega izpita. Je reprezentanca zaradi tega izpostavljena še večjemu pritisku, ali se igralci o tem kaj pogovarjajo?

''O tem ne razmišljamo. Smo profesionalci, tako se moramo tudi obnašati. Vemo, kaj nam prinaša tekma. Resnično verjamem, da nam bo uspelo. Zato prihajam na reprezentančne akcije. Tako kot drugi fantje. Želimo si nekaj narediti s to reprezentanco. Optimist sem in ne razmišljam o tem, kako bi lahko izgubili tekmo,'' je odločen 31-letni Kranjčan, ki se je na zadnjih štirih reprezentančnih tekmah še vedno vpisal na seznam strelcev oziroma podajalcev.

Še petič zapored med strelci oziroma asistenti? Josipa Iličića in kapetana Jana Oblaka čaka danes naporen izziv. Foto: Vid Ponikvar Njegova imenitna statistika, ki tudi dokazuje, kako pomemben člen slovenske reprezentance predstavlja, se je začela na gostovanju v Rigi. Proti Latviji (5:0) je dosegel dva zadetka, proti Poljski (2:0) je podal za gol Andraža Šporarja, proti Izraelu za prvi gol Benjamina Verbiča (3:2), v četrtek pa je v Skopju v sodnikovem podaljšku postavil končni rezultat (1:2). Prepričan je, da bo morala slovenska reprezentanca za uspeh proti Avstrijcem odigrati bistveno bolje kot v Severni Makedoniji. ''Morali bomo odigrati bolj agresivno,'' napoveduje napadalen pristop. Takšen, s katerim bi Slovenija lažje uresničila cilj in z zmago nad severnimi sosedi ponovno prehitela Avstrijo.

Avstrijski selektor: Vse bo odvisno od naše igre

Franco Foda je napovedal, da je prišla Avstrija v Ljubljano po zmago. Foto: Mario Horvat/Sportida Naloga bo zelo zahtevna, saj bodo na drugi strani stali Avstrijci, ki so zadnjih pet krogov neporaženi, v tem obdobju pa so osvojili kar 13 točk. Zmagati želijo tudi v Stožicah, podaljšati niz neporaženosti in zadržati drugo mesto na lestvici. Selektor Franco Foda je tako dan pred srečanjem v Ljubljani naznanil, da bodo Avstrijci zaigrali na zmago, o tem, kdo je najbolj nevaren pri Sloveniji, pa je poleg Andraža Šporarja in Romana Bezjaka izpostavil tudi Iličića.

''Slovenija je kakovosten tekmec, a bo vse odvisno od naše igre,'' je Nemec, ki vodi avstrijsko reprezentanco, prepričan, da bo Avstrija odločala o tem, do kod lahko sežejo slovenske sanje. Iličić se bo potrudil, da bo ravno obratno in bo Slovenija že danes zvečer na lestvici pred Avstrijci.