Matjaž Kek opozoril na matematiko

''Je to zadnja tekma, ki nam lahko kaj prinaša ali ne? S tem se ne strinjam, ker tega matematika še ne dopušča,'' pred nedeljsko kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Avstrija razmišlja selektor Matjaž Kek. Prepričan je, da se bo v skupini G o potnikih na Euru odločalo do zadnjega, od izbrancev pa pričakuje boljšo igro kot v Skopju.

Pri vrhu razpredelnice kvalifikacijske skupine G za Euro 2020 je pestro. Zaznati je gnečo, kandidatov za glavno nagrado, udeležbo na EP 2020, ne manjka. Tri kroge pred koncem je v najboljšem položaju Poljska (16 točk), sledi ji Avstrija (13), nato sta skupaj Severna Makedonija in Slovenija (obe po 11), možnosti za nastop na evropskem prvenstvu pa ima še vedno tudi Izrael (8).

Odprto bo do zadnje minute

Slovenija je v Skopju prekinila zmagoviti niz v kvalifikacijah za EP 2020. Foto: Reuters ''Skupina je zelo tekmovalna. Na začetku so bili Avstrijci ''mrtvi'' (na uvodnih dveh tekmah so izgubili), potem nas ni bilo nikjer. Zdaj so zopet Avstrijci tukaj. Iz akcije v akcijo prihaja do sprememb na lestvici. S tega zornega kota bo skupina odprta do konca,'' je prepričan Matjaž Kek, ki v dvoboj z Avstrijo, ta za poraz v kvalifikacijah ne pozna že pet tekem, vstopa z visokimi pričakovanji.

''Vedno igraš proti nekomu z namenom, da ga premagaš in prideš do točk. Mora pa se nekaj vprašati tudi nasprotnika. Vemo, da prihaja v goste izredno kvalitetna ekipa, ki je sestavljena iz igralcev iz najmočnejših lig, a je naša filozofija taka, da moramo najprej razmišljati le o sebi,'' noče Mariborčan, da bi se ponovila zgodba izpred nekaj dni, ko je njegova četa ostala praznih rok v Skopju, čeprav je do potankosti analizirala igro Severne Makedonije.

Kek: Dokler matematika ne da ...

''Imeli smo vse podatke o Makedoncih, pa smo slab Matjaž Kek je v Celovcu doživel prvi poraz po vrnitvi na selektorski stolček Slovenije. Foto: Vid Ponikvar o izgledali na igrišču. Zaradi tega se ni zgodilo tisto, kar smo pričakovali. Verjamem, da bomo proti Avstriji boljši kot smo bili v Skopju. Verjamem v pozitivni rezultat. Ni pa dosti za filozofirati. Morali bomo biti boljši v vseh segmentih igre,'' je dal slovenski selektor, ki v tem ciklusu v Stožicah še ni izgubil dvoboja, vedeti, kako bodo morali pokazati bistveno več kot v četrtek.

Slovenija je še vedno odvisna le od samega sebe. Če bo dobila do konca vse tri tekme, se bo zanesljivo uvrstila na EP. Če pa bi ostala brez zmage proti Avstriji, bi morala upati na čudežne razplete na številnih tekmah neposrednih kandidatov za najvišja mesta, s tem pa bi se njene možnosti za končni uspeh bistveno zmanjšale. Skoraj na nič.

Vseeno bi še obstajala možnost, o čemer je dan pred srečanjem z Avstrijo, razmišljal tudi selektor Kek. ''Ali je to zadnja tekma, ki nam lahko kaj prinaša ali ne. S tem se ne strinjam, ker tega matematika še ne dopušča. Dokler matematika ne da …,'' zagovarja nogometno misel, da je upanje prisotno vse do takrat, dokler še obstaja možnost na papirju. Pa čeprav minimalna.

Dokazali, da lahko igrajo na visoki ravni

V Celovcu je z 1:0 zmagala Avstrija. Foto: Sportida Kako potem doživlja gostovanje severnih sosedov v Ljubljani? ''To je sigurno prava, velika, odločilna tekma. Kot selektorja te veseli, da igraš take tekme. Stadion je razprodan že en mesec,'' komaj čaka, da se začne spektakel v Stožicah, na katerem bo tudi 807 avstrijskih navijačev. Prepričan je, da so slovenski reprezentanti po porazu v Skopju strnili vrste in se dobro pripravili na nedeljski izziv.

''Imeli smo dovolj časa, da podebatiramo o tistih zadevah, ki niso bile dobre. Izredno spoštujem vrlino samokritičnosti in objektivnosti. Upam, da bo tisto, kar smo se pogovarjali, padlo na plodna tla. Da ne bo ostalo le pri besedah. Izziv pa je velik. Verjamem v fante. Pred enim mesecem so mi dokazali, da lahko igramo na zelo visoki ravni,'' mu predstavi v Stožicah proti Poljski (2:0) in Izraelu (3:2) dajeta upanje, da bi lahko podobna usoda v nedeljo doletela tudi severne sosede.

Razkril, zakaj je Slovenija padla v Skopju

Selektor Kek se že dolgo zaveda, kaj prinaša tekma z Avstrijo. ''Že pred tekmo z Makedonci je bilo jasno, da tekma z Avstrijo nosi pravi naboj. Iz samega psihološkega vidika seveda ni dobro, da smo tako zgledali in izgubili v Skopju. Treba bo biti boljši v vseh segmentih,'' pojasnjuje Slovenec, ki je v tem desetletju pustil ogromen pečat na Reki. Padec igre v Skopju povezuje z razpadom kompaktnosti, čvrstine.

Avstrija bo v nedeljo prvič gostovala na slovenskih tleh. Foto: Vid Ponikvar

''V Skopju smo dobro zgledali do tistega trenutka, ko smo bili kompaktni. Ko smo iz tega bloka kvalitetno izhajali. Kvalitetno nismo reševali le zadev pred njihovim golom. Ko se je to razpadlo, smo imeli velike težave. Avstrija se s svojo kvaliteto, tako individualno kot ekipno, takšnih daril ne bo branila. Moramo biti dosti bolj konkretni,'' je ponazoril, kaj mora spremeniti slovenska izbrana vrsta, če hoče proti Avstriji doseči želen rezultat.

Za Krhina velja podobno kot za Arnautovića

Marko Arnautović je vprašljiv za dvoboj v Ljubljani. Foto: Sportida Bo v zvezni vrsti lahko Rene Krhin pomagal soigralcem? Zaradi poškodbe mišice je moral v Skopju z igrišča na začetku drugega polčasa, ko je bil rezultat še 0:0. Selektor Kek je o tem, ali bo vseeno nared za tekmo z Avstrijo, skrivnosten. ''48 ur pred tekmo odpisovati koga, razen, če nima ne vem kakšne strganine? Predvideli smo vse. Podobna situacija je kot z Arnautovićem. Boste jutri videli, kaj bo. Jaz že vem, kaj se bo zgodilo,'' se je nasmejal Kek.

Za igralca Nantesa je dejal podobno kot je njegov avstrijski stanovski kolega Franco Foda za Marka Arnautovića. Da bo o tem jasno v nedeljo. So pa avstrijski novinarji vprašali slovenskega selektorja, ali bi bila to velika prednost za njega, če bi pri Avstriji po Davidu Alabi, poškodovanem zvezdniku Bayerna, manjkal še Arnautović, aktualni napadalec kitajskega Shanghaija.

Avstrija lahko nadomesti vsakogar

Rene Krhin je v Skopju zaradi poškodbe odigral le 48 minut. Foto: Reuters ''Pri takšni izbiri in širini kvalitete, kot jo ima Avstrija, se lahko nadomesti vsak igralec. Čeprav, igralci, ki manjkajo, so izredni, kakovostni in pomenijo Avstriji dosti. A v tem delu tekmovanja in klubske sezone so poškodbe in kartoni sestavni del našega poklica. Včasih se moramo znajti brez pomembnih členov. Konec koncev tudi Sloveniji manjka nekaj igralcev,'' je Kek, ki mu ni bilo potrebno prevajati vprašanja v nemškem jeziku, saj je vrsto let igral na avstrijskih tleh, morebiti z zadnjim stavkom že dal vedeti, da v nedeljo v postavi ne bo Krhina.

Zagotovo bo dvoboj z Avstrijo izpustil kapetan Bojan Jokić, ki tako še ne bo dočakal jubilejnega stotega nastopa v državnem dresu. Gorenjec kot edini ni opravljal začetnega dela treninga, ampak treniral individualno pod budnim spremstvom fizioterapevta. Drugače je bilo s Krhinom, ki je treniral na drugem delu stadiona. A, to je bil le tekalno-ogrevalni del. Tistega pravega dela treninga nismo videli, saj smo morali po 15 minutah zapustiti objekt. A, če je Kek dejal, da bo tudi Sloveniji manjkalo nekaj igralcev, je zagotovo imel v mislih vsaj dva. Jokića in Krhina?

Dvoboj 8. kroga kvalifikacij za Euro 2020 med Slovenijo in Avstrijo se bo v Stožicah začel ob 20.45, glavni sodnik pa bo Turek Cuneyt Cakir.