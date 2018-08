Trener Olimpije prepričan, da z Mariborom ne bo težav #video

Olimpija je pred tednom dni, takrat še pod vodstvom nekdanjega trenerja Aleksandra Linte, izgubila z 0:2, potem ko je prvi gol prejela po zelo sporno dosojeni enajstmetrovki, pri drugem pa je njen kapetan nesrečno in nespretno premagal svojega vratarja.

"Da, mogoče je res, da smo napredovanje izgubili na prvi tekmi. Dali so nam gol iz enajstmetrovke, ki je ni bilo. Potem sem neumnost storil še jaz in zabil avtogol, ki ga še danes ne morem pozabiti," je po tekmi v Trnavi povedal Branko Ilić.

Branko Ilić o nabiranju izkušenj:

"Ne bi govoril slabo o nasprotniku, ampak mislim, da smo boljša ekipa. Toda treba je biti pošten in priznati, da so si Slovaki morda bolj želeli napredovanja in naredili manj napak. Težko je, a treba bo preboleti. Evropske sezone je konec. Zdaj gremo naprej. Sezona, ki je pred nami, je še dolga. Čaka nas trd boj v slovenski ligi in moramo narediti vse, da bomo na koncu prvi," je po izpadu iz Evrope še povedal kapetan Olimpije.

Safet Hadžić: Če bodo igrali tako ...

Podobno je govoril tudi njegov trener. "Potrebovali bi malce več sreče, a na koncu ne odloča sreča, ampak znanje. Spartak je zelo dobra ekipa, ki se odlično brani. Je disciplinirana in osredotočena na rezultat," je povedal Safet Hadžić, ki bo Olimpijo najverjetneje vodil samo še na nedeljski prvenstveni tekmi proti velenjskemu Rudarju v Stožicah, potem pa se umaknil Avstrijcu Zoranu Barišiću, ki prihaja na klop državnih in pokalnih prvakov.

"Fantom bi se zahvalili. Dali so svoj maksimum. Če bodo v prvenstvu igrali tako, potem za Olimpijo ne bo težav," je še povedal nekdanji nogometaš Olimpije. Tudi po tekmi v Trnavi je povedal, da je zelo pogrešal Andresa Vombergarja, napadalca, ki je bil junak nedeljske prvenstvene zmage na derbiju v Domžalah, a na Slovaškem ni smel igrati, saj ga prejšnji trener ni prijavil za tekmi proti Spartaku. "Da, potrebovali bi ga. Imeli smo ogromno predložkov s strani. Polno žog, ki bi jih on morda spraviti v gol," je Hadžić povedal o argentinskem napadalcu slovenskih korenin.

Nik Kapun: Čim prej moramo ujeti Maribor

Pred mikrofon je stopil tudi strelec edinega gola na Slovaškem. "Če pogledamo v celoti, je domača tekma razlog, da nismo napredovali. Dali smo vse od sebe na zahtevnem igrišču, ki je bolj ustrezalo domačinom. Žal ni šlo. Razočarani smo, ker smo zapravili tako veliko priložnost," je povedal Nik Kapun.

"Če pogledamo, kaj vse nam je letos uspelo v Evropi v primerjavi s prejšnjimi sezonami, potem smo lahko zadovoljni. Škoda, da nismo prišli do skupinskega dela. Evropo bomo naskakovali v prihodnji sezoni. Zdaj se moramo osredotočiti na obe domači tekmi. Čim prej se moramo Mariboru približati na prvenstveni lestvici in osvojiti obe lovoriki," ni ovinkaril vezist, ki utegne biti v nadaljevanju sezone močno orožje Olimpije. Ta naj bi danes sicer ostala brez napadalca Issaha Abassa, ki naj bi se za milijon evrov in pol preselil v vrste nemškega prvoligaša Mainza.

