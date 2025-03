Kar zadeva stadion Tehelno Pole v Bratislavi, ga v slovenski izbrani vrsti najbolje, malodane kot lastno dlan, poznata Kenan Bajrić in Andraž Šporar. Dolgoletni branilec Slovana iz Bratislave je v tej sezoni na njem igral tudi v elitni ligi prvakov, trenutno poškodovani napadalec, ki ne bo kandidiral za današnje srečanje, pa je pred leti v dresu serijskega slovaškega prvaka postavljal izjemne strelske mejnike.

Adrian Zeljković (Spartak Trnava) je v nedeljo zadel v polno na derbiju slovaškega prvenstva v Bratislavi (1:1). Na tej tekmi je edini zadetek za Slovan prispeval prav njegov rojak Kenan Bajrić. Foto: Guliverimage

Zelo dobro ga pozna tudi Adrian Zeljković, ki se je na njem v dresu Spartaka iz Trnave mudil v nedeljo in dosegel imeniten zadetek s prostega strela.

"Rad bi ponovil te občutke"

Moderen objekt blizu središča Bratislave pa ne predstavlja nikakršne neznanke še enemu slovenskemu reprezentantu, ki se je na njem veselil ene najbolj sladkih klubskih zmag v Evropi. In dobro ve, kako je prekrižati načrte favoriziranim gostiteljem na omenjenem stadionu.

Ko je Olimpija 14. decembra 2023 premagala Slovana v Bratislavi (2:1), je kapetanski trak nosil Timi Max Elšnik. Zaradi poškodbe ni branil zdajšnji slovenski reprezentant Matevž Vidovšek, ampak Denis Pintol. Foto: Guliverimage

"Stadion Tehelno Pole v Bratislavi dobro poznam. Enkrat sem bil tukaj v vlogi nefavorita, pa se je dobro končalo. Občutke zmage z Olimpijo bi zdaj rad ponovil še s Slovenijo," je dan pred tekmo na novinarski konferenci v Bratislavi povedal Timi Max Elšnik. 26-letni Štajerec z zeleno-belim srcem, ki v tej sezoni nastopa za beograjsko Crveno zvezdo in je podobno kot Slovan iz Bratislave nastopil v elitni ligi prvakov, a za razliko od Slovakov osvajal tudi točke, ne bo nikoli pozabil odmevne zmage Olimpije.

Konec leta 2023 – igrali so zadnji krog skupinskega dela konferenčne lige – je z Olimpijo prekrižal načrte Slovanu v gosteh (2:1) in se mu maščeval za poraz v Stožicah. To je bila "pirova" zmaga zmajev, saj so že pred tem zapravili vse možnosti za napredovanje, a je vseeno srca zeleno-belih napolnila z ogromnim ponosom.

Elšnik je zadnjo evropsko tekmo za Olimpijo odigral prav v Bratislavi. Foto: Guliverimage

Kapetanski trak Olimpije na tej tekmi je nosil ravno Elšnik, ki ga danes na stadionu Tehelno Pole čaka nov zahteven izziv, tokrat v dresu reprezentance. V zvezni vrsti namreč ne bo kaznovanega Adama Gnezde Čerina, s katerim se je Elšnik imenitno dopolnjeval na igrišču, tako da bo moral selektor Matjaž Kek zapolnili vrzel z drugim igralcem.

Celjani doživeli potop v Bratislavi Olimpija ni zadnji slovenski klub, ki je gostoval na stadionu Tehelno Pole. Konec julija 2024 je v kvalifikacijah za ligo prvakov Celje doživelo hud poraz (0:5) proti Slovanu. David Zec gostovanja v Bratislavi s Celjani ni ohranil v lepem spominu. Foto: Guliverimage Izmed zdajšnjih reprezentantov Žana Karničnika in Tamarja Svetlina ni bilo v ekipi zaradi poškodb, Svit Sešlar se je vrnil v knežje mesto malce pozneje, je pa odigral srečanje David Zec, ki se je v začetku tega leta preselil iz Celja v Nemčijo.

"Vemo, kaj pomeni Benjamin Šeško"

Bo Benjamin Šeško danes prejel dosti uporabnih žog? Foto: www.alesfevzer.com Elšnik je prepričan, da ima Slovenija še vedno ogromno kakovosti, s pomočjo katerih bi lahko na Slovaškem ustvarila želeni cilj in si priigrala dobro popotnico za nedeljsko tekmo v Ljubljani, nato pa si dokončno zagotovila obstanek v drugem najmočnejšem rangu lige narodov.

"Slovenija ima ogromno kakovosti. Vsi vemo, kaj pomeni v evropskem nogometu Benjamin Šeško in kako težko ga je čuvati. Je pa po drugi strani tudi res, da ga moramo spraviti v pravo pozicijo in mu dati prave žoge," je ponosen, da je lahko soigralec mladega napadalca RB Leipziga, ki si je zgradil spoštljivo ime na nogometnem zemljevidu že kot mladenič, danes pa bo predstavljal največjo nevarnost za Slovaško.

Ko se je Benjamin Šeško prvič pomeril proti Slovaški (1:1 v Ljubljani), je bil star komaj 18 let. To je bila njegova prva tekma za Slovenijo v kvalifikacijah za veliko tekmovanje. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Imamo najboljšega vratarja na svetu"

Jan Oblak že vrsto let spada med najbolj spoštovane vratarje na svetu. Foto: Aleš Fevžer S tem pa se seznam vrhunskih nogometnih asov, na katere lahko računa Matjaž Kek, še zdaleč ne konča. "Imamo tudi najboljšega vratarja na svetu," ni pozabil Elšnik tudi na svojega kapetana, dolgoletnega prvega čuvaja mreže Atletica Jana Oblaka.

"Že na Euru smo dokazali, kako smo lahko trn v peti tudi še boljšim reprezentancam od Slovaške. Ta ima dobre posameznike, ki smo jih natančno analizirali. Ne moremo pa izdati, katere so naše prednosti," se je nasmehnil nogometaš Crvene zvezde, saj je konferenco spremljalo tudi nekaj slovaških predstavnikov sedme sile.

Prednosti bodo tako skušali izkoristiti na zelenici, obenem pa zaigrati premišljeno. "Moramo iti pametno v tekmo, saj nas čaka še povratna tekma. Ne smemo se zaleteti z glavo v zid, saj bi tako lahko več izgubili kot pa dobili," opozarja zvezni igralec, ki bo prihodnji mesec dopolnil 27 let.

To bo prva tekma Slovenije po štirih mesecih. Nazadnje je Kekova četa gostovala na Dunaju in prekrižala načrte Avstriji (1:1). Foto: Reuters

Na Bratislavo ga vežejo lepi spomini. Naj tako ostane tudi po današnji tekmi, ki se bo na skoraj razprodanem stadionu Tehelno Pole začela ob 21. uri. Povratni dvoboj za obstanek v drugem najmočnejšem rangu lige narodov (liga B) bo v nedeljo ob 18.45 v Stožicah. To pa je stadion, ki ga pozna Elšnik še bistveno bolje ...