Jan Oblak se seli na klop, Atletico prvič po letu 2017

Španske nogometne zelenice bodo sredi tedna rezervirane za tekme osmine finala pokalnega tekmovanja. Izmed največjih favoritov za osvojitev lovorike se bo danes predstavil Atletico Madrid. Simeonejevo četo čaka gostovanje pri drugoligašu Deportivu v La Coruni, na katerem naj bi Jan Oblak, to je že tradicija v pokalu, počival, med vratnici pa stopil Argentinec Juan Musso. Real Madrid se bo prvič po odhodu trenerja Xabija Alonsa predstavil v sredo proti Albaceteju, ko bo v vlogi stratega kraljevega kluba debitiral Alvaro Arbeloa, Barcelono, ki je v nedeljo v Savdski Arabiji na spektakularni predstavi ugnala bele baletnike in ubranila superpokalni naslov, pa bo pot v četrtek ponesla v Santander k Racingu.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak je z Atleticom osvojil že številne lovorike, še vedno pa čaka na prvo pokalno lovoriko. Nova priložnost se mu nasmiha v tej sezoni, ko si lahko rdeče-beli z današnjo zmago nad Deportivom zagotovijo napredovanje med najboljših osem. Trener Diego Simeone bo najverjetneje ostal dosleden tradiciji in 33-letnemu Škofjeločanu ponudil počitek, med vratnici pa postavil 31-letnega rojaka Juana Mussa.

Oblak je prejšnji teden branil za Atletico na polfinalni tekmi španskega superpokala proti Realu (1:2), pred kratkim pa je prejel še eno priznanje, saj je bila njegova čudežna obramba s tekme proti Gironi nagrajena kot najboljša v decembru. Takrat je z neverjetnim refleksom ubranil strel Axela Witsela in si prislužil priznanje LaLiga EA Sports. To je že drugo tovrstno priznanje Oblaka v tej sezoni, prejel ga je tudi oktobra. Danes bo stiskal pesti za soigralce s klopi za rezervne igralce.

Ko se je Oblak leta 2014 pridružil Atleticu, je Deportivo iz La Corune še spadal med špansko elito. Štiri leta pozneje je zdrsnil v nižje lige, se spopadal s finančnimi težavami, zdaj pa se postavlja na noge in se želi prek druge lige vrniti na pota stare slave. Oblak se še spomni, kako je v dresu Atletica gostovati na slovitem Riazorju, s takšnimi izkušnjami pa se lahko v zdajšnji Simeonejevi zasedbi pohvalijo le še trije igralci.

Atletico bo pri Deportivu gostoval prvič po 4. novembru 2017. Takrat je zmagal z 1:0, edini zadetek na srečanju pa je prispeval Ganec Thomas Partey.

Atletico bo na Riazorju gostoval prvič po letu 2017. Foto: Getty Images

Deportivo spada med španske klubske velikane zadnjih desetletij. Po letu 1984 so naslov španskega prvaka osvojili le Barcelona, Real, Atletico Madrid, Valencia in … Deportivo.

Raspadori se vrača v Italijo, Gallagher pa Anglijo

Conor Gallagher se vrača v London, a ne k Chelseaju. Foto: Guliverimage Na gostovanje v La Coruni pa se nista odpravila Giacomo Raspadori in Conor Gallagher. Italijan bi lahko v kratkem sklenil dogovor z Atalanto in se vrnil na Apeninski polotok. Atleticu bi pri tem po poročanju španskih medijev pripadla odškodnina, višja od 20 milijonov evrov.

Anglež se seli k Tottenhamu, ki bi ga lahko že danes po zdravstvenem pregledu predstavil javnosti, Atletico pa bo bogatejši za vsaj 40 milijonov evrov. Dvoboj z Deportivom bo zaradi poškodbe preskočil tudi kapetan Koke. Od prve minute bi lahko zaigrali Musso, Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Cardoso, Baena, Sorloth in Griezmann.

Španski pokal, osmina finala:

Torek, 13. januar:

Sreda, 14. januar:

Četrtek, 15. januar: