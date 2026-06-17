V živo: nor večer! Messi se znaša nad Alžirci, pred tem blestela Mbappe in Haaland.

Na SP 2026 poteka zelo pester šesti tekmovalni dan, na katerem blestijo zvezdniški napadalci. Francozi so na krilih dvakratnega strelca Kyliana Mbappeja s 3:1 ugnali Senegal, nato je Norveška nadigrala Irak s 4:1, dva gola in podajo pa je prispeval Erling Haaland, pravkar pa se merita Argentina in Alžirija. Branilci svetovnega naslova vodijo s 3:0, vse tri gole je dosegel rekorder Lionel Messi! Ob 6. uri bo še dvoboj Avstrija – Jordanija.

16. junij, torek (+ še tri jutranje tekme):

Za uvod v šesti tekmovalni dan sta se na stadionu MetLife v New Jerseyju pomerili tretja in 15. reprezentanca na Fifini lestvici, Francija in Senegal. Skupino I, v kateri sta tudi Norveška in Irak, so že ob žrebu decembra lani poimenovali skupina smrti turnirja, Francija pa je med favoriti za osvojitev tretjega pokala svetovnega prvenstva to poletje.

Četa Didierja Deschampsa v prvem polčasu proti afriškim podprvakom vseeno ni uspela upravičiti vloge favorita. Senegalci so si priigrali najlepši priložnosti v prvih 45 minutah. V 26. minuti je po odličnem protinapadu najprej zapretil Nicholas Jackson, veselje mu je najprej preprečila vratnica, nato je imel po odbiti žogi ogromno sreče še francoski vratar Mike Maignan.

Senegalci so bili v prvem polčasu nevarnejši od Francozov. Foto: Reuters

Senegalci so bili izjemno blizu zadetku tudi v sodnikovem dodatku, ko je francoski obrambi pobegnil prvi zvezdnik Afričanov Sadio Mane, po njegovi podaji je sprožil Ismaila Sarr, a je iz neposredne bližine žogo poslal preko vrat.

Aktualni podprvaki so v drugem polčasu postali konkretnejši. V 58. minuti je zadišalo po enajstmetrovki, Mane je v svojem kazenskem prostoru posredoval ob Kylianu Mbappeju. Glavni sodnik Alireza Faghani ni pokazal na belo točko, a je posredoval VAR. Iranski sodnik se je tudi po ponovnem ogledu posnetka odločil za redko videno potezo; nasprotoval je kolegom iz sobe za VAR in se ni odločil za najstrožjo kazen.

Mbappe se je kmalu potem vseeno zbral in izkoristil podajo Michaela Oliseja, Edouard Mendy ni imel nobenih možnosti. Kmalu zatem je francosko mrežo sicer zatresel Jackson, a se je ujel v prepovedani položaj.

Francozi so se razigrali, v 83. minuti je globinsko podajo Adriena Rabiota odlično pričakal rezervist Bradley Barcola, s prefinjenim lobom je ugnal Mendyja in podvojil prednost finalistov zadnjega svetovnega prvenstva.

Zdelo se je, da je poraz v sodnikovem dodatku ublažil Ibrahim Mbaye, a je takoj zatem na 3:1 s sijajnim udarcem z razdalje znova povišal Mbappe. Kakšen bo odgovor Norvežanov?

Vrnitev Avstrije

Spored bosta ob šesti uri zjutraj po slovenskem času sklenili Avstrija in Jordanija, ki se bosta pomerili na stadionu Levi's v Santa Clari. Avstrija je na zadnjih devetih tekmah svetovnega prvenstva dobila le eno, a je treba poudariti, da bo za Avstrijce to prvi nastop na svetovnih prvenstvih po kar 28 letih. Na svetovnem nogometnem spektaklu niso nastopili vse od francoskega prvenstva 1998, kjer so izpadli v skupinskem delu, potem ko so na treh tekmah osvojili le dve točki.

SP 2026, 6. tekmovalni dan:

16. junij, torek (+ še tri jutranje tekme):

17. junij, sreda

Lestvica skupine I

Lestvica skupine J