Hrvaški selektor s pritožbo, čas za poslastico, ki so jo čakali vsi

Osmi dan svetovnega prvenstva bo prinesel prvo zares veliko poslastico, saj se bosta zvečer na derbiju skupine E udarili Španija in Nemčija, ki se je po porazu v prvem krogu znašla v zahtevnem položaju. Že pred tem se bo Hrvaška pomerila s Kanado, Belgijce čaka obračun z Maročani, dan pa bosta ob 11. uri odprli reprezentanci Japonske in Kostarike.

SP 2022 v Katarju, 8. tekmovalni dan:

Lestvici:

Japonci so v prvem krogu šokirali Nemce. Foto: Reuters

Na prvi današnji tekmi se bosta ob 11. udarili Kostarika in eno največjih presenečenj prvega kroga, Japonska. Japonci so namreč na tekmi prvega kroga z 2:1 presenetili štirikratno svetovno prvakinjo Nemčijo. Veliko manj prijeten izkupiček pa so iz prve tekme odnesli nogometaši Kostarike, ki so na svoji prvi tekmi prvenstva s kar 0:7 klonili proti Španiji. Japonci so se z zmago v prvem krogu postavili v ugoden položaj za napredovanje iz skupine. To jim je v zgodovini uspelo že trikrat, nazadnje leta 2018, ko so potem izpadli v prvem krogu izločilnih bojev.

Reprezentanci sta se do zdaj pomerili petkrat, a še nikoli na uradnih tekmah. Kat štirikrat so se zmage veselili nogometaši iz države vzhajajočega sonca, boljši so bili tudi na zadnji medsebojni tekmi septembra 2018, ko so slavili s 3:0.

Verjetni začetni postavi: Japonska: Gonda; Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Asano

Kostarika: Navas; Waston, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Borges; Bennette, Fuller; Campbell, Contreras

Belgijci napadajo svetovni rekord

Druga tekma dneva bo pripadla Belgijcem in Maročanom. Belgijci so na prvi tekmi prvenstva po izjemno zahtevnem boju z 1:0 strli odpor Kanade, medtem ko se je Maroko brez zadetkov razšel s Hrvaško.

Belgija je bila na obračunu s Kanado večino tekme v podrejenem položaju, a je na koncu vendarle prišla do pomembnih treh točk. Zasedba Roberta Martineza bo v nadaljevanju prvenstva morala dvigniti formo, če bo želela vsaj ponoviti izkupiček iz preteklega prvenstva, ko je leta 2018 v Rusiji osvojila tretje mesto. Veliko odgovorov bo dal že obračun z Marokom, ekipi sta se do zdaj na svetovnih prvenstvih pomerili le enkrat, in sicer leta 1994, ko je bila z 1:0 boljša zasedba rdečih vragov.

Belgija v prvem krogu kljub zmagi ni prepričala. Foto: Reuters

Belgijci bi lahko z morebitno zmago nad Marokom podrli tudi svojevrsten rekord, saj bi postavili najdaljši niz zmag v skupinskem delu svetovnih prvenstev. Belgija je v skupinskem delu prvenstva nazadnje izgubila leta 1994, ko je bila boljša Savdska Arabija, od takrat naprej pa so Belgijci v skupinskih delih prvenstev nanizali osem zaporednih zmag. S tem dosežkom se lahko pohvali le še Brazilija, ki je dvakrat v zgodovini nanizala niz osmihzmag v prvem delu prvenstev, a če bi Belgijcem uspelo zmagati še proti Maroku, bi potem samevali na vrhu te lestvice z devetimi zaporednimi zmagami. Zasedbi Roberta Martineza gre zagotovo na roko tudi podatek, da Belgija na svetovnih prvenstvih še nikoli ni klonila proti nobeni afriški državi.

Verjetni začetni postavi: Belgija: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker; Meunier, Onana, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi

Maroko: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Tekma resnice za Hrvate

Ob 17. uri bo v skupini F na sporedu zelo pomemben obračun za Hrvaško, ki jo po remiju na prvi tekmi zdaj čaka srečanje s Kanado. Pred srečanjem teh dveh tekmecev se je močno iskrilo že po tekmah prvega kroga, ko je predvsem hrvaško javnost s svojo izjavo močno razburkal kanadski selektor John Herdman. "Gremo naprej. Zdaj bomo zj*bali Hrvaško. Tako preprosto je to. To je zdaj naš cilj," je dejal Herdman in še dodatno podžgal Hrvate.

A motivacije zagotovo ne bo manjkalo niti Kanadčanom, ki so po 36 letih spet na svetovnih prvenstvih, po skupno štirih nastopih na mundialih pa so Kanadčani še naprej brez zmage, kar je največ od vseh reprezentanc v zgodovini, a Hrvati so odločni, da bodo ta niz Kanadčanov še podaljšali.

Kanada se je na prvi tekmi pokazala za neugodnega tekmeca. Foto: Reuters

"Pripravljali smo se na zelo pomembno in težko tekmo. Zelo pomembna je hitra regeneracija igralcev, saj nam je ta prva tekma, ki smo jo odigrali ob 13. uri (11. ura po slovenskem času, op. p.), podrla bioritem. Pričakujem res težko tekmo, za katero upamo, da jo bomo odigrali z več energije kot tisto z Marokom. Kanadčani so polni samozavesti in mi jim moramo odgovoriti na isti način," je prepričan Dalić, ki je imel nekaj pripomb na uro prve tekme prvenstva.

"Hrvaška reprezentanca si zasluži spoštovanje, ker to dokazuje že, odkar obstaja. V zadnjih 20 letih smo osvojili dve medalji, kar je uspelo le malokomu. Tega nisem želel komentirati, a da smo tekmo igrali tako zgodaj, to ni odraz spoštovanja. Hrvaška je še vedno druga reprezentanca na svetu. Niti Španija, Anglija in Francija ne igrajo tako zgodaj," je še dejal Dalić, ki bo lahko računal tudi na Nikolo Vlašića, ki je sicer hitro sklenil tekmo proti Maroku, a ni utrpel hujše poškodbe.

Verjetni začetni postavi: Hrvaška: Livaković; Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modrić, Brozović, Kovačić; Pašalić, Kramarić, Perišić

Kanada: Borjan; Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Larin; David

Derbi, ki Nemcev ne navdaja z optimizmom

Večer pa bo prinesel veliki derbi Španije in Nemčije, ki sta v povsem drugačnem slogu odprli prvenstvo v Katarju. Medtem ko so Španci s kar 7:0 odpihnili Kostariko in prišli do svoje najvišje zmage na svetovnih prvenstvih, pa se je začetek prvenstva v nočno moro spreobrnil za Nemce, ki so z 1:2 klonili proti Japonski.

Špancem je prvič po letu 2006 uspelo zmagati svojo prvo tekmo na svetovnih prvenstvih, ob tem so imeli na prvi tekmi žogo kar 81,9 odstotka igralnega časa v svoji posesti, kar je največ, odkar Opta od leta 1966 meri ta element igre. in pri La Roji so odločeni, da bodo v tem slogu tudi nadaljevali prvenstvo. Ob tem jih z optimizmom navdaja tudi zadnja medsebojna tekma z Nemčijo, ki so jo v ligi narodov novembra 2020 Španci dobili s kar 6:0, poleg tega pa je Španija dobila kar šest izmed zadnjih sedmih medsebojnih obračunov.

Nemce čakajo Španci. Foto: Reuters

Nemčija, deseta reprezentanca sveta na Fifini lestvici, je dobila le dve izmed zadnjih devetih tekem na vseh tekmovanjih in selektor Hansi Flick je pred današnjim obračunom priznal, da je njegova zasedba pred obračunom s Španci pod hudim pritiskom. Die Mannschaft do zdaj na svetovnih prvenstvih še nikoli ni izgubila dveh zaporednih tekem v skupinskem delu turnirja.

Nemcem močno teče voda v grlo, saj bi v primeru, da Japonska ne izgubi proti Kostariki, nujno potrebovali zmago proti Španiji, v nasprotnem primeru se bodo namreč razblinile njihove sanje o morebitnem napredovanju v drugi del prvenstva.

Verjetni začetni enajsterici: Španija: Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F. Torres, Asensio, Olmo

Nemčija: Neuer; Sule, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Müller, Musiala; Havertz

Preberite še: