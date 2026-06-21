Kako se bodo po uvodnem šoku odzvali Španci?

11. dan nogometnega svetovnega prvenstva se spet obeta zelo zanimiv nogomet, ko bodo igrali drugi krog v skupinah G in H. Dan bosta odprli Španija in Savdska Arabija. Španija se v uvodni tekmi ni pokazala v pravi luči, tako da jo čaka zelo pomembna tekma. V večernih urah bosta igrala Belgija in Iran. V noči na ponedeljek se bosta najprej pomerila Urugvaj in Zelenortski otoki, nato pa še Nova Zelandija in Egipt.

21. junij, nedelja:

Po nepričakovanem remiju proti Zelenortskim otokom španska nogometna reprezentanca nima več popravnega izpita. V nedeljo jo v Atlanti čaka obračun s Savdsko Arabijo, ki je v prvem krogu proti Urugvaju iztržila dragoceno točko. Skupina H ostaja odprta, saj so se vse štiri reprezentance v prvem krogu razšle brez zmagovalca. Zato bo vsak naslednji dvoboj še toliko pomembnejši. Dobra novica za španske navijače je vrnitev mladega zvezdnika Lamina Yamala. Ta je po težavah z zadnjo stegensko mišico proti Zelenortskim otokom igral le 20 minut, zdaj pa naj bi dobil večjo vlogo.

Belgija je na prvi tekmi samo remizirala proti Egiptu. Foto: Reuters

Belgijci tudi pod pritiskom

Tudi Belgijci so na uvodni tekmi proti Egiptu razočarali z remijem 1:1. Zato bodo proti Iranu pod velikim pritiskom, saj se dobro zavedajo, da bi jih morebitna zmaga vodila v nadaljevanje turnirja. Iran je na uvodni tekmi presenetljivo remiziral proti z Novi Zelandiji in računa na novo presenečenje. Belgijci so na papirju izraziti favoriti, a Iran se zagotovo ne bo predal.

Urugvajska nogometna reprezentanca Foto: Reuters

Urugvaj tokrat izrazit favorit

Urugvajci so si v prvem krogu proti Savdski Arabiji privoščili nepričakovan spodrsljaj, zato proti Zelenortskim otokom nujno potrebujejo zmago. Urugvaj je s svojimi zvezdniki izrazit favorit, medtem ko bodo Zelenortski otoki spet igrali čvrsto obrambo.

Tako Nova Zelandija kot tudi Egipt sta v prvem krogu prijetno presenetila. Novozelandci so proti Iranu vodili že z 2:0, a so se morali na koncu zadovoljiti z remijem 2:2, medtem ko so Egipčani proti Belgiji prikazali zelo dobro predstavo in osvojili točko. Zmagovalec te tekme bi lahko naredil velik korak proti osmini finala.

Najboljši strelci: 3 – David (Kanada), Messi (Argentina), Undav (Nemčija) 2 – Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), Gakpo (Nizozemska), Haaland (Norveška), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Mbappe (Francija), Saibari (Maroko), Summerville (Nizozemska), Vinicius Junior (Brazilija)

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SP 2026, 11. tekmovalni dan:

21. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

22. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine G

Lestvica skupine H

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