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Avtor:
A. T. K.

Petek,
24. 7. 2026,
10.45

Osveženo pred

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navijači Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Petek, 24. 7. 2026, 10.45

1 ura, 12 minut

Šefa Visme skrbi, kaj bi se danes lahko zgodilo na mitskem vzponu, rešitev vidi v vstopnini

Avtor:
A. T. K.

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Dirka po Franciji, navijači | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Karavana Dirke po Franciji se bo danes podala proti enemu najbolj znamenitih vzponov v zgodovini Toura, Alpe d'Huezu. Ker bo cilj etape na istem mestu tudi v soboto, so ljubitelji kolesarstva sloviti vzpon množično zasedli že včeraj. Številni, med njimi tudi Remco Evenepoel, ne skrivajo zaskrbljenosti zaradi ogromne množice navijačev ob cesti, ki bi si lahko zaradi preobilice alkohola dali duška na nepravi način.

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Z Remcom Evenepoelom, ki v skupnem seštevku drži visoko drugo mesto, se strinja tudi direktor ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge. Po njegovem mnenju so gledalci ob cestah postali ena največjih nevarnosti v kolesarstvu, danes popoldne pa bi lahko povzročili resne težave.

Organizator Dirke po Franciji ASO je moral dostop z vozili na Alpe d'Huez zaradi prevelike gneče zapreti že v četrtek popoldne. Ponoči je bilo na gori že tako živahno, kot bi se tam odvijalo veliko praznovanje, čeprav kolesarjev sploh še ni bilo na vzponu.

VIDEO: Nočno rajanje ne Alpe d'Huez:

Glavnina Dirke po Franciji se na Alpe d'Huez vrača prvič po letu 2022, Plugge pa pred etapo ne skriva zaskrbljenosti. "Z enim od naših kolesarjev si tukaj zelo želimo pustiti pečat. Alpe d'Huez je ena najlepših in najbolj ikoničnih gora Dirke po Franciji," je povedal za belgijski časnik HLN. "Lahko samo upam, da se bodo navijači ob cesti obnašali vsaj nekoliko odgovorno. Vse skupaj namreč postaja vedno večja težava."

Tour ogroža dvoje: slabe ceste in navijači

Plugge meni, da Tour trenutno ogrožata predvsem dve stvari.

"Prva nevarnost so ceste in sama trasa. Vse skupaj postaja vse bolj nevarno. Tudi naš kapetan Jonas Vingegaard je pred nekaj dnevi padel prav zaradi tega. Šlo je za zelo nevarno in slabo označeno mesto."

Legedarni Hudiček na trasi Toura. | Foto: Guliverimage Legedarni Hudiček na trasi Toura. Foto: Guliverimage

Druga velika težava so po njegovih besedah gledalci.

"Ljudje preprosto skačejo pred vas. Včeraj jih je kar nekaj skočilo tudi pred naš avtomobil. Sploh se ne zavedajo, kaj pomeni, ko se jim približuje vozilo. Če enako storijo pred kolesarjem, je to lahko smrtno nevarno."

Rešitev vidi v vstopnini

Po Pluggejevem mnenju bi lahko organizator množico na najbolj obleganih delih trase omejil z uvedbo vstopnine.

"Trenutno je tukaj tudi precej ljudi, ki mislijo, da so prišli na pustni karneval. Ves dan pijejo pivo, nato pa v nekem trenutku sploh ne vedo več, kaj počnejo. To bo res postalo velika težava," je ocenil Plugge.

Bi podprli uvedbo vstopnine na najbolj obleganih in legendarnih delih kolesarskih dirk?

  • Da, vse skupaj postaja prenevarno.
    84,56 %
    115 glasov
  • Ne, ravno to je čar kolesarskih dirk, da so dostopne vsem.
    15,44 %
    21 glasov
Oddanih 136 glasov

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