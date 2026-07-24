Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810.000 prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot dva milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. V šestih letošnjih mesecih turizem beleži okoli petodstotno rast.

Na domače turiste je junija odpadlo nekaj manj kot 158.000 prihodkov, kar je za 1,1 odstotka več kot leto prej. Prenočitev so domači gostje ustvarili nekaj manj kot 454.000 oz. za 1,6 odstotka več kot junija lani, je objavil statistični urad. Tako kot pred letom dni so domači turisti največkrat bivali v občini Piran. Tam so prispevali skoraj 68.000 prenočitev ali 15 odstotkov vseh svojih junijskih prenočitev. Strukturno gledano najpomembnejši pa so bili domači gostje za zdraviliške občine. Junija so tam ustvarili 54 odstotkov vseh prenočitev.

Izrazito prevladovali tuji gostje

Prihodov tujih turistov je bilo junija medtem nekaj več 652.000, njihovih prenočitev pa nekaj več kot 1,5 milijona. Prihodov je bilo medletno za 2,1 odstotka več, prenočitev pa za 1,5 odstotka. Največ prenočitev so tuji gostje ustvarili v Ljubljani, kjer je nanje odpadlo 96 odstotkov vseh prenočitev, sledili sta občini Bled in Piran.

V prvem letošnjem polletju skupaj je bilo turističnih prihodov skupno nekaj več kot 2,9 milijona oz. za pet odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, prenočitev pa skoraj 7,3 milijona oz. za 5,7 odstotka več.

Junija so v Sloveniji prevladovali gosti iz Nemčije. Ustvarili so skoraj petino vseh tujih prenočitev ali nekaj več kot 276.000, vendar je bilo to v primerjavi z letom prej za 18,3 odstotka manj. Največkrat so prenočili v občinah Bovec, Ljubljana in Piran. Na drugem mestu so bili Avstrijci. Ti so prispevali nekaj nad 118.000 prenočitev oz. za sedem odstotkov manj kot leto prej. Največkrat so bivali v Piranu, Izoli in Ljubljani.

Sledili so turisti iz Češke, Združenega kraljestva in Poljske. Vsi so ustvarili več prenočitev kot leto prej. Čehi in Poljaki so ustvarili za okoli petino več nočitev, z turisti iz Združenega kraljestva pa za približno četrtino več. Britanski gostje so največkrat prenočili v občinah Bled, Ljubljana in Bohinj.

Največ prenočitev v gorskih občinah

Po vrstah občin je bilo junija največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah – skoraj 731.000 ali 37 odstotkov vseh. Najbolj obiskane gorske občine so bile Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Sledile so obmorske (19 odstotkov vseh prenočitev) in zdraviliške občine (15 odstotkov) ter Ljubljana (14 odstotkov). V primerjavi z lanskim junijem so statistiki največjo rast števila prenočitev zaznali v gorskih občinah (+5,1 odstotka), sledile so zdraviliške občine (+1,7 odstotka) in Ljubljana (+0,9 odstotka).

V obmorskih občinah so medtem zaznali 1,8-odstotni upad števila prenočitev. To po pojasnilih statističnega urada kaže na splošni trend t. i. alpskega poletja, pri katerem se turisti namesto vročih obmorskih letovišč odločajo za gorske destinacije z zmernejšimi temperaturami. Število prenočitev se je tako v najbolj obiskanih gorskih občinah - Bled, Bohinj in Kranjska Gora - medletno povečalo za okoli desetino.

Največji del nočitev turistov je junija odpadel na hotele, namreč 38 odstotkov prenočitev, oz. nekaj več kot 759.000. To je bilo približno toliko kot pred letom dni. Domači gosti so ustvarili četrtino hotelskih prenočitev, ostalo je odpadlo na tuje goste. Sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše s 26 odstotkov vseh prenočitev, pri čemer je statistika zaznala 9,4-odstotno medletno rast. Tuji turisti so ustvarili 88 odstotkov tovrstnih prenočitev.

V kampih je bilo 18 odstotkov vseh prenočitev, v primerjavi z letom prej se je njihovo število zmanjšalo za 6,8 odstotka. Tuji gosti so prispevali 75 odstotkov tovrstnih prenočitev, največ tisti iz Nemčije. Turistom je bilo sicer v Sloveniji na voljo nekaj manj kot 172.000 stalnih ležišč, kar je za okoli dva odstotka več kot leto prej.

Uspešnost celotnega prvega polletja

Uspešno za slovenski turizem je tudi celotno prvo polletje. V prvih šestih mesecih leta skupaj je bilo turističnih prihodov skupno nekaj več kot 2,9 milijona oz. za pet odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, prenočitev pa skoraj 7,3 milijona oz. za 5,7 odstotka več.

Tudi v šestmesečju so izrazito prevladovali tuji gostje. Prihodov teh je bilo 2,2 milijona oz. medletno za 5,8 odstotka več, njihovih prenočitev pa skoraj 5,2 milijona oz. 6,8 odstotka več. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so tisti iz Italije in Avstrije. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled.

Domači turisti so medtem v polletju prispevali nekaj več kot 741.000 prihodov, kar je bilo 2,7 odstotka več kot pred letom dni, ter nekaj več kot dva milijona prenočitev oz. za 2,8 odstotka več. Pri domačih gostih so bile najbolj priljubljene občine Piran, Kranjska Gora in Brežice.