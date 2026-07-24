Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
24. 7. 2026,
10.50

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Francija požar Evropska unija Emmanuel Macron pomoč

Petek, 24. 7. 2026, 10.50

10 minut

Zaradi obsežnih požarov Francija za pomoč zaprosila EU

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Požar, Francija, gasilci | Notranji minister Laurent Nunez je danes sporočil, da bodo po kopnem in morju skupno evakuirali 40.000 ljudi. | Foto Reuters

Notranji minister Laurent Nunez je danes sporočil, da bodo po kopnem in morju skupno evakuirali 40.000 ljudi.

Foto: Reuters

Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob atlantski obali in na jugu Francije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje.

"Kmalu bomo imeli podporo dveh hrvaških kanaderjev, dveh portugalskih letal Air Tractor ter dveh helikopterjev Black Hawk za prevoz težkih tovorov iz Češke in Slovaške," je Macron sporočil na družbenem omrežju X. Izpostavil je, da so še posebej težke razmere v med turisti priljubljenem departmaju Gironde blizu Bordeauxa, kjer so od srede iz kampov in počitniških naselij evakuirali več deset tisoč ljudi.

"Največji požar te sezone"

Notranji minister Laurent Nunez je danes sporočil, da bodo po kopnem in morju skupno evakuirali 40.000 ljudi. Po njegovih besedah se je "največji požar te sezone" razširil že na več kot 10.000 hektarjev. Zagorelo je 80 hiš, od katerih jih je bilo okoli 50 popolnoma uničenih. Požar še vedno ni pod nadzorom, saj je "težko obvladljiv" in se hitro se širi, je opozoril po poročanju francoskih medijev. Z ognjenimi zublji se na območju bori 800 gasilcev z 260 vozili ter ob pomoči petih letal za gašenje in helikopterja, napovedali pa so okrepitve. Eden od gasilcev je bil poškodovan.

Zaradi širjenja požara, ki od srede uničuje gozd severno od Arcachonskega zaliva in je doslej zajel 8.700 hektarjev, pa so oblasti danes odredile preventivno evakuacijo več vasi na turističnem polotoku Cap-Ferret zahodno od Bordeauxa. Na štirih pomolih so vzpostavili pomorske prevoze in doslej z ladjami evakuirali več kot 400 ljudi.

"Kmalu bomo imeli podporo dveh hrvaških kanaderjev, dveh portugalskih letal Air Tractor ter dveh helikopterjev Black Hawk za prevoz težkih tovorov iz Češke in Slovaške," je Macron sporočil na družbenem omrežju X. | Foto: Reuters "Kmalu bomo imeli podporo dveh hrvaških kanaderjev, dveh portugalskih letal Air Tractor ter dveh helikopterjev Black Hawk za prevoz težkih tovorov iz Češke in Slovaške," je Macron sporočil na družbenem omrežju X. Foto: Reuters

Gozdni požar, ki je izbruhnil v četrtek blizu letoviškega naselja Biscarrosse ob atlantski obali južno od Bordeauxa, pa je doslej uničil 2.500 hektarjev površin. Izbruhnil je potem, ko je zagorelo dostavno vozilo, ogenj pa se je razširil na vegetacijo. Evakuirali so okoli 9.000 ljudi.

V departmaju Var na jugu Francije se je medtem znova razplamtel gozdni požar v bližini občine Ponteves, ki leži severovzhodno od Marseilla. Preventivno so evakuirali okoli 500 prebivalcev, medtem ko se s požarom, ki se je razširil na 3.700 hektarjev, bori okoli 800 gasilcev ob pomoči več kot sto vojakov.

Minister Nunez je še sporočil, da trenutno po državi gori 32 požarov v naravi in da so od začetka leta ognjeni zublji uničili več kot 50.000 hektarjev površin. To je skoraj trikrat več kot so lani uničili v enakem obdobju, je dodal.

Gozdni požar
Novice Na Braču izbruhnil gozdni požar
Spar Slovenija, gasilci, Javna gasilska služba Mestne občine Ljubljana
Novice Po obsežnem požaru v skladiščnih prostorih Spar gasilcem podaril 50 tisoč evrov
Francija požar Evropska unija Emmanuel Macron pomoč
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.