Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob atlantski obali in na jugu Francije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje.

"Kmalu bomo imeli podporo dveh hrvaških kanaderjev, dveh portugalskih letal Air Tractor ter dveh helikopterjev Black Hawk za prevoz težkih tovorov iz Češke in Slovaške," je Macron sporočil na družbenem omrežju X. Izpostavil je, da so še posebej težke razmere v med turisti priljubljenem departmaju Gironde blizu Bordeauxa, kjer so od srede iz kampov in počitniških naselij evakuirali več deset tisoč ljudi.

"Največji požar te sezone"

Notranji minister Laurent Nunez je danes sporočil, da bodo po kopnem in morju skupno evakuirali 40.000 ljudi. Po njegovih besedah se je "največji požar te sezone" razširil že na več kot 10.000 hektarjev. Zagorelo je 80 hiš, od katerih jih je bilo okoli 50 popolnoma uničenih. Požar še vedno ni pod nadzorom, saj je "težko obvladljiv" in se hitro se širi, je opozoril po poročanju francoskih medijev. Z ognjenimi zublji se na območju bori 800 gasilcev z 260 vozili ter ob pomoči petih letal za gašenje in helikopterja, napovedali pa so okrepitve. Eden od gasilcev je bil poškodovan.

Zaradi širjenja požara, ki od srede uničuje gozd severno od Arcachonskega zaliva in je doslej zajel 8.700 hektarjev, pa so oblasti danes odredile preventivno evakuacijo več vasi na turističnem polotoku Cap-Ferret zahodno od Bordeauxa. Na štirih pomolih so vzpostavili pomorske prevoze in doslej z ladjami evakuirali več kot 400 ljudi.

"Kmalu bomo imeli podporo dveh hrvaških kanaderjev, dveh portugalskih letal Air Tractor ter dveh helikopterjev Black Hawk za prevoz težkih tovorov iz Češke in Slovaške," je Macron sporočil na družbenem omrežju X. Foto: Reuters

Gozdni požar, ki je izbruhnil v četrtek blizu letoviškega naselja Biscarrosse ob atlantski obali južno od Bordeauxa, pa je doslej uničil 2.500 hektarjev površin. Izbruhnil je potem, ko je zagorelo dostavno vozilo, ogenj pa se je razširil na vegetacijo. Evakuirali so okoli 9.000 ljudi.

V departmaju Var na jugu Francije se je medtem znova razplamtel gozdni požar v bližini občine Ponteves, ki leži severovzhodno od Marseilla. Preventivno so evakuirali okoli 500 prebivalcev, medtem ko se s požarom, ki se je razširil na 3.700 hektarjev, bori okoli 800 gasilcev ob pomoči več kot sto vojakov.

Minister Nunez je še sporočil, da trenutno po državi gori 32 požarov v naravi in da so od začetka leta ognjeni zublji uničili več kot 50.000 hektarjev površin. To je skoraj trikrat več kot so lani uničili v enakem obdobju, je dodal.