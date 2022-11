Svet se sprašuje, kakšna bo usoda Lionela Messija

Na svetovnem prvenstvu v Katarju je že znanih sedem udeležencev osmine finala. Po današnjih tekmah se bo število povzpelo na deset. Najprej bo na delu skupina D, v kateri si je Francija že zagotovila napredovanje, Dansko oziroma Tunizijo pa v nasprotju z Avstralijo med 16 najboljših vodi le zmaga. Zvečer bo razburljivo v skupini C, ogromno pozornosti bo deležen zvezdniški spopad med Robertom Lewandowskim (Poljska) in Lionelom Messijem (Argentina), svoje načrte pa imata tudi Savdska Arabija in Mehika. Izpad gavčev bi bil veliko presenečenje, to bi bila verjetna zadnja tekma Messija na največjem tekmovanju.

SP 2022 v Katarju, 11. tekmovalni dan:

Lestvici:

Vozovnico ima v žepu le Francija

Francozi v Katarju branijo naslov svetovnih prvakov. Napredovanje so si zagotovili že po dveh nastopih. Foto: Reuters Današnje dogajanje na svetovnem prvenstvu v Katarju se bo začelo ob 16. uri. Edina reprezentanca, ki se bo predstavila danes in si je napredovanje zagotovila že po dveh tekmah skupinskega dela, je Francija. Svetovni prvaki so se na krilih dveh zmag že uvrstili v osmino finala. Niso si še zagotovili prvega mesta, a so na dobri poti, da ga osvojijo.

Zapravijo ga lahko le v primeru čudeža, če bi Francija krepko izgubila proti Tuniziji, Avstralija pa na drugi strani nadigrala Dansko. Le v tem primeru bi branilci svetovnega naslova, ki so zaradi zdravstvenih težav morali na seznamu prečrtati marsikatero znano ime, a jim to zaradi neverjetne konkurence vrhunskih igralcev in zelo dolge klopi sploh ne povzroča preglavic, končali skupinski del na drugem mestu.

Za drugo vozovnico, ki pelje v osmino finala, se potegujejo Avstralija, Danska in Tunizija. V najboljšem položaju so kenguruji. Če ostanejo neporaženi proti Dancem, so na dobri poti, da si zagotovijo napredovanje. Na roko bi jim moral iti še rezultat preostalega dvoboja, v katerem Tunizija ne bi smela premagati Francozov. Ker pa bi lahko svetovni prvaki zato, ker so si na napornem turnirju že zagotovili nastop v drugem delu tekmovanja, danes spočili nekaj udarnih igralcev in ponudili priložnost rezervistom, željnim nastopov, bi se s tem dvignila vrednost delnic morebitnega uspeha borbenih predstavnikov iz severne Afrike.

Selektor Francije brani Mbappeja: Ni res, da ima velik ego

Kylian Mbappe, ki bo čez tri tedne dopolnil 24 let, je na tem prvenstvu dosegel že tri zadetke. Foto: Reuters Francoski selektor Didier Deschamps je namignil, da obstaja možnost, da bi svetovni prvaki začeli srečanje s Tunizijo brez največjega asa Kyliana Mbappeja. Dal je vedeti, da ima še vedno sam glavno besedo pri odločanju, kdo bo igral in kdo ne, 23-letnega napadalca pa branil pred medijskimi zapisi, da ima težave z velikim egom.

"Pravite, da bi morali obvladati njegov ego? Kaj pa veste o tem? Jaz vem veliko, vi pa ne. Lahko povem, da Kylian nima velikega ega. Je naš ključni igralec, a tudi timski igralec. Je zvezda, ogromno nam pomeni, a ni več star 18 let, ampak ima že veliko izkušenj," je dejal sloviti Francoz, ki bi ga lahko po koncu SP 2022 na selektorskem položaju nasledil nekdanji soigralec Zinedine Zidane.

Descahmps je dodal, da bi Mbappe tako kot vsi rad igral proti Tuniziji, a vsi vendarle ne bodo mogli začeti tekme. Pri izboru bo upošteval veliko dejavnikov. Mbappe je sicer na lestvici najboljših strelcev s tremi zadetki na vrhu, izenačen z Ennerjem Valencio (Ekvador) in Codyjem Gakpojem (Nizozemska).

V Franciji rojenih kar deset reprezentantov Tunizije

Jalel Kadri bo poskušal danes prirediti veliko presenečenje in premagati svetovne prvake. Foto: Reuters Selektor Tunizije Jalel Kadri je napovedal, da bo zapustil odgovorni položaj, če varovancev ne bo popeljal v osmino finala. Računa na kar deset igralcev, ki so rojeni v Franciji. "To bo posebna tekma za naše družine v Franciji, a kot igralec želiš vedno dati vse od sebe, ko zastopaš svojo državo," je dodal branilec Lorienta Montassar Taibi, eden izmed deseterice Tunizijcev, rojenih na francoskih tleh. V 180 minutah na tem SP v polno niti enkrat nista zadeli le Mehika in … Tunizija.

Danska in Tunizija morata tako, če želita vsaj razmišljati o preboju v izločilni del, danes nujno zmagati. Skandinavci imajo majhno prednost, saj so v nasprotju s Tunizijci na tem prvenstvu že zadeli v polno. Njihova razlika v zadetkih znaša 1:2, Tunizija pa ima 0:1. Tako bi se, če bi Danci in Tunizijci danes dosegli identično zmago, Les Bleus na seznamu udeležencev osmine finala pridružili ravno rdeče-beli, ki jih prihodnje leto čakata tudi dve kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 proti Sloveniji.

Verjetne začetne postave: Tunizija: Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Kechrida, Skhiri, Laidouni, Abdi; Msakni, Sliti; Khazri

Francija: Mandanda; Pavard, Konate, Varane, Camavinga; Guendouzi, Fofana; Coman, Griezmann, Mbappe; Thuram Avstralija: Ryan; Karačić, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, McGree, Goodwin; Duke

Danska: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard

Zvečer se v skupini D obeta spored za sladokusce. Vse štiri reprezentance so še v igri za napredovanje, vse štiri lahko še izpadejo. Kaj potrebujejo izbrane vrste za preboj v osmino finala? Ne pozabimo, na tekmovanjih pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v nasprotju s tistimi pod Uefo v primeru, da več reprezentanc skupinski del konča z enakim številom točk, o boljšem odloča skupna razlika v zadetkih, šele nato pride na vrsto kriterij medsebojnih tekem.

Poljska je po zmagi nad Savdsko Arabijo skočila na vrh razpredelnice v skupini C. Foto: Reuters

Kaj pravi matematika?

Poljska (4 točke): V najboljšem položaju je vodilna Poljska, ki potrebuje le točko proti nepredvidljivi Argentini. Če proti gavčem torej ne bo izgubila, bodo rdeče-beli uresničili cilj in zaigrali v drugem delu tekmovanju. Obstaja tudi možnost, da Poljska napreduje celo ob porazu. Če bi Savdijci in Mehičani remizirali oziroma bi Mehika zmagala z največ dvema zadetkoma razlike, bi Poljaki vseeno nazdravljali s šampanjcem.

Argentina (3): Če bodo dvakratni svetovni prvaki, ki so bili nazadnje najboljši leta 1986, premagali Poljsko, bodo zagotovo napredovali. Ob tem bi si verjetno tudi zagotovili prvo mesto v skupini, obstaja le izjema, če bi Savdijci premagal Mehičane še z vsaj dvema goloma višjo razliko kot Argentinci Poljake. Lionel Messi, Lautaro Martinez in druščina lahko napredujejo tudi v primeru remija, a Savdijci ne bi smeli premagati Mehičanov, ti pa tudi ne bi smeli zmagali za več kot tri zadetke.

Pričakovanja argentinskih navijačev so na letošnjem SP 2022 zelo velika. Foto: Guliver Image

Savdijska Arabija (3): Vse imajo v svojih rokah. Če premagajo Mehiko, bodo zagotovo napredovali. V primeru remija bi bili odvisni od drugih rezultatov. Potem bi morala svoje narediti Poljska, premagati Argentino in spraviti južnoameriško velesilo v slabo voljo.

Mehika (1): Izbrana vrsta, ki je na svetovnih prvenstvih programirana za izpade v osmini finala, za preboj v drugi del tekmovanja potrebuje največji "čudež". Nujno mora premagati Savdijce, nato pa držati pesti za Poljsko, da premaga Argentino. Če se to ne bo zgodilo, lahko Mehika še vedno napreduje, a le v primeru zelo visoke zmage, s katero bi imela na koncu boljšo razliko v golih od Poljske (če bi ta izgubila proti Argentini) ali Argentine (če bi ta remizirala s Poljsko). Mehika je od leta 1994 med najboljših 16 napredovala na prav vsakem svetovnem prvenstvu. Bo danes konec niza?

Lionel Messi kot Alberto Tomba

Poljski selektor se je ob mojstrskih preigravanjih Lionela Messija spomnil na nekdanjo dominantnost smučarskega velikana Alberta Tombe. Foto: Reuters Na stadionu 974 se bosta na derbiju večera spopadli Poljska in Argentina, v zvezdniškem obračunu napadalcev pa bosta izstopala Robert Lewandowski in Lionel Messi, dolgoletna strelska kralja nemških in španskih zelenic, navezana na Barcelono. Poljak se je v Katalonijo preselil poleti, kjer mu gre v la ligi odlično, v Evropi pa bistveno manj, saj je izpadel iz lige prvakov. Argentinec, dolgoletni ljubljenec in prvi strelec Barcelone, igra drugo sezono pri PSG. Nekateri mediji ga po koncu sezone selijo čez lužo v ligo MLS, kjer naj bi se zanj zelo resno zanimal Beckhamov Inter iz Miamija.

Messija čaka ogromen izziv, saj je poljska mreža na zadnjih treh tekmah na SP, čeprav so tekmeci proti njenemu golu poslali 27 strelov, vedno ostala nedotaknjena. Bodo poljski branilci lahko ustavili tudi Messija? "Messi se na zelenici obnaša kot Alberto Tomba na smučarski progi. Tako, kot je Tomba obšel vsa vratca, se lahko Messi izogne vsakemu branilcu. Zato moramo okrog njega postaviti veliko igralcev. Če bo prodiral med njimi, ga bo nemogoče ustaviti," sporoča poljski selektor Czeslaw Michniewicz, ki opozarja, da danes ne bomo gledali dvoboja Messi – Lewandowski.

Poljaki so nazadnje iz skupine napredovali na SP leta 1986. Ravno na SP v Mehiki, kjer je šla zadnjič do konca Argentina. Lionel Messi z gavči še nikoli ni osvojil svetovnega naslova. Foto: Reuters

"To ni teniški dvoboj, saj ne igrata drug proti drugemu. Ne servirata drug drugemu. Robert potrebuje soigralce, tako kot tudi Leo. Čeprav sta individualno tako močna, da lahko marsikaj naredita sama, sta odvisna od soigralcev. Cilja ne moreta uresničiti sama," je spregovoril o največjih zvezdnikih Poljske in Argentine, ki sta na tem prvenstvu skupaj dosegla tri zadetke, Lewandowskega pa še vedno peče zapravljena 11-metrovka proti Mehiki. Če bi jo izkoristil, bi bila Poljska še v boljšem položaju.