Rekordno število Slovencev! Obeta se konec tedna, kot ga že dolgo ni bilo.

Konec tedna bo na evropskih zelenicah na delu rekordno število slovenskih legionarjev v pokoronskem obdobju. Znova so zaživela tekmovanja tudi v Angliji, Italiji, Rusiji in Švici, kjer se dokazuje ogromno Slovencev. Pestro bo že danes. V Italiji bosta na delu Jure Balkovec in Leo Štulac, na Poljskem bi lahko zaigralo kar sedem Slovencev, v Rusiji se bosta po dolgem času predstavila Miha Mevlja in Denis Popović, v Švici pa bo poskušal vročo strelsko formo zadržati Blaž Kramer.