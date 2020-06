Kakšna farsa! Neverjetna zmaga Slovenca v Rusiji, ki odmeva po svetu. #video

Ta konec tedna je na evropskih zelenicah na delu rekordno število slovenskih legionarjev v pokoronskem obdobju. Zaživela so tudi igrišča v Rusiji, kjer je Soči s pomočjo Mihe Mevlje premagal Rostov kar z 10:1! Gostje so hoteli preložiti tekmo, saj je šest nogometašev okuženih s koronavirusom, a Soči ni ugodil želji. Tako je Rostov nastopil z mladinsko ekipo in utrpel grozen poraz. Damjan Bohar je na Poljskem dosegel že 14. zadetek v tej sezoni, podajo je prispeval njegov rojak Saša Aleksander Živec!

Nogometaši Sočija so v kontroverznem dvoboju zlahka odpravili mladinsko zasedbo Rostova. Gostje so nastopili z mladinci, nihče ni bil starejši od 19 let, saj se članska ekipa po tem, ko je bilo šest igralcev pozitivnih na testu novega koronavirusa, nahaja v dvotedenski karanteni. Rostov je želel dvoboj v Sočiju preložiti na 19. julij, a gostitelji niso imeli posluha za želje gostov. Tekma se je odigrala, gostje pa so bili s pomlajeno ekipo lahek zalogaj za Soči, ki je dosegel 10 zadetkov.

Kako je Soči napolnil mrežo Rostovu:

Pri rekordni zmagi Sočija je sodeloval tudi Miha Mevlja in se znesel nad nekdanjim klubom. Zanimivo je, da so prvi v vodstvo prišli gostje. Najstnik Roman Romanov (17 let) je zadel v polno že v prvi minuti, nato pa je Soči odgovoril s kar desetimi zadetki, za nameček pa zapravil še kazenski udarec in proslavljal prvo zmago, pri kateri je dosegel dvomestno število zadetkov v ruskem prvenstvu. Nekdanji ruski reprezentant Aleksandr Kokorin, ki je zaradi huliganizma, napada na ruskega politika, v zaporu preživel 11 mesecev, je v dresu Sočija dosegel hat-trick, gostujoči 17-letni vratar Denis Popov pa je ubranil kar 15 strelov (tudi 11-metrovko) in poskrbel za rekord ruskega prvenstva.

Slovenski nogometaši/trenerji na delu v tujini:

Jon Gorenc-Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 2. liga Huddersfield – Wigan, 16.00 (sobota) Jan Mlakar (Wigan) Anglija, 2. liga Huddersfield – Wigan, 16.00 (sobota) Aljaž Casar (Rheindorf Altach) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Altach – Admira Mödling, 17.00 (sobota) Zlatko Dedić (Swarovski Tirol) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Swarovski Tirol – Austria Dunaj, 17.00 (sobota) Dejan Petrović (Rapid Dunaj) Avstrija, 1. liga, liga za prvaka Rapid Dunaj – Hartberg, 17.00 (nedelja) Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za prvaka Rapid Dunaj – Hartberg, 17.00 (nedelja) Patrik Eler (Austria Lustenau) Avstrija, 2. liga Austria Lustenau – Austria Celovec 0:2 (petek) Ni kandidiral za tekmo. Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr – Amstetten, 10.30 (nedelja) Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Lustenau – Austria Celovec 0:2 (petek) Branil je vso tekmo. Benjamin Šeško (Liefering) Avstrija, 2. liga Liefering – Dornbirn 5:1 (petek) Ni kandidiral za tekmo. Miha Goropevšek (Dinamo Minsk) Belorusija, 1. liga Dinamo Minsk – Energetik Bgu Minsk, 19.00 (sobota) Dino Martinović (Etar) Bolgarija, 1. liga, liga za obstanek Etar – Carsko Selo Sofija 2015, 19.30 (ponedeljek) Žiga Laci (AEK Atene) Grčija, 1. liga, liga za prvaka AEK Atene – Aris Solun, 20.30 (sobota) Matic Kotnik (Panionios) Grčija, 1. liga, liga za obstanek Lamia – Panionios, 19.00 (ponedeljek) Marko Nunić (AE Larissa) Grčija, 1. liga, liga za obstanek AE Larissa – NFC Volos, 18.30 (ponedeljek) Žiga Frelih (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Inter – Osijek, 18.55 (sobota) Matija Rom (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Inter – Osijek, 18.55 (sobota) Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1 liga Gorica – Dinamo Zagreb, 21.05 (sobota) Simon Rožman (Rijeka - trener) Hrvaška, 1. liga Slaven Belupo – Rijeka, 18.55 (nedelja) Sandro Bloudek (Slaven Belupo - pomočnik trenerja) Hrvaška, 1. liga Slaven Belupo – Rijeka, 18.55 (nedelja) Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Verona – Cagliari, 21.45 (sobota) Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter – Sampdoria, 21.45 (nedelja) Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Atalanta – Sassuolo, 19.30 (nedelja) Jasmin Kurtić (Parma) Italija, 1. liga Torino – Parma, 19.30 (sobota) Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Lecce – Milan, 19.30 (ponedeljek) Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Konec tedna nima tekme. Jure Balkovec (Empoli) Italija, 2. liga Spezia – Empoli 1:0 (petek) Odigral je vso tekmo in v 43. minuti prejel rumeni karton. To je bil njegov prvi nastop po dobrih treh mesecih. Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Livorno – Cittadella, 18.00 (sobota) Žan Celar (Cremonese) Italija, 2. liga Cremonese – Benevento, 18.00 (nedelja) Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 2. liga Crotone – Chievo, 18.00 (sobota) Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 2. liga Trapani – Frosinone, 18.00 (sobota) Daniel Pavlev (Chievo) Italija, 2. liga Crotone – Chievo, 18.00 (sobota) Leo Štulac (Empoli) Italija, 2. liga Spezia – Empoli 1:0 (petek) Ni igral, ostal je na klopi. Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Cremonese – Benevento, 18.00 (nedelja) Žiga Lipušček (RFS Rigas) Latvija, 1. liga Valmiera – RFS, 19.00 (sobota) Klemen Bolha (Žalgiris Vilna) Litva, 1. liga Suduva Marijampole – Žalgiris Vilna, 18.00 (sobota) Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, 1. liga Ferencvaroš – Ujpest, 21.05 (sobota) Velikan iz Budimpešte si je že zagotovil 31. naslov madžarskega prvaka. Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga RB Leipzig – Borussia Dortmund, 15.30 (sobota) Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, 2. liga Nürnberg – Stuttgart, 15.30 (nedelja) Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Kaiserslautern – Uerdingen, 14.00 (sobota) Nik Omladič (Hansa Rostock) Nemčija, 3. liga MSV Duisburg – Hansa Rostock, 14.00 (sobota) Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Vaalerenga – Stabaek, 18.00 (nedelja) Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Zaglebie Lubin – LKS Lodz 1:0 (petek) Odigral je vso tekmo in v 45. minuti prispeval zmagoviti zadetek (ogled videoposnetka spodaj). Izvrstno podajo je prispeval rojak Saša Aleksander Živec. Bohar je v tej sezoni na Poljskem dosegel že 14 zadetkov in je drugi najboljši strelec poljskega prvenstva v tej sezoni. Erik Janža (Gornik Zabrze) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Gornik Zabrze – Korona Kielce 3:2 (petek) Odigral je vso tekmo in pomagal Gorniku do zmage. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Piast Gliwice – Lech Poznan, 17.30 (sobota) Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Pogon Szczecin – Lechia Gdansk, 12.30 (sobota) Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Gornik Zabrze – Korona Kielce 3:2 (petek) V igro je vstopil v 67. minuti. Rok Sirk (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Zaglebie Lubin – LKS Lodz 1:0 (petek) Ni igral, ostal je na klopi. David Tijanić (Rakow Czestochowa) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Rakow Czestochowa – Wisla Krakov, 20.00 (sobota) Tadej Vidmajer (LKS Lodz) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Zaglebie Lubin – LKS Lodz 1:0 (petek) Ni igral, ostal je na klopi. Saša Aleksander Živec (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Zaglebie Lubin – LKS Lodz 1:0 (petek) Odigral je 77 minut. V 43. minuti je prispeval izjemno globinsko podajo rojaku Damjanu Boharju, ki je nato zadel za 1:0. V 73. minuti je prejel rumeni karton. Matic Žitko (Chojniczanka Chojnice) Poljska, 2. liga Radomiak Radom – Chojniczanka, 17.40 (sobota) Andraž Šporar (Sporting Lizbona) Portugalska, 1. liga Konec tedna brez tekme. Andraž Struna (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Voluntari – Politechnica Iasi, 13.30 (nedelja) Milan Kocić (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Voluntari – Politechnica Iasi, 13.30 (nedelja) Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga CSKA Moskva – Zenit St. Peterburg, 18.00 (sobota) Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa – Rubin Kazan, 13.00 (sobota) Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa – Rubin Kazan, 13.00 (sobota) Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Soči – Rostov 10:1 (petek) Odigral je vso tekmo, Soči pa se je povzpel na deveto mesto. Prvoligaš iz Sočija je slavil najvišjo zmago, odkar nastopa v ruskem prvenstvu, Rostov pa je odigral tekmo z mladinsko zasedbo. Denis Popović (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov – Akhmat Grozni 2:4 (petek) Odigral je vso tekmo. Žiga Škoflek (Orenburg) Rusija, 1. liga Lokomotiv Moskva – Orenburg, 16.30 (nedelja) Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa – Rubin Kazan, 13.00 (sobota) Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Žilina – Slovan Bratislava, 18.00 (sobota) Alen Ožbolt (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Žilina – Slovan Bratislava, 18.00 (sobota) Žan Medved (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Žilina – Slovan Bratislava, 18.00 (sobota) Maj Rorič (Seerd) Slovaška, 1. liga, liga za obstanek Sered – Pohronie, 17.00 (nedelja) Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Atletico Madrid – Valladolid, 22.00 (sobota) Domen Črnigoj (Lugano) Švica, 1. liga Servette – Lugano, 16.00 (nedelja) Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Xamax – Thun, 18.15 (sobota) Blaž Kramer (Zürich) Švica, 1. liga Young Boys – Zürich 3:2 (petek) V igro je vstopil v 83. minuti, ko je bil rezultat 2:2. Gostitelji so dve minuti pozneje dosegli zmagoviti zadetek. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Kriens – Schaffhausen, 20.30 (sopota) Nejc Skubic (Konyaspor) Turčija, 1. liga Konyaspor – Sivasspor, 20.00 (nedelja) Amedej Vetrih (Rizespor) Turčija, 1. liga Antalyaspor – Rizespor, 20.00 (ponedeljek) Miha Zajc (Fenerbahče Istanbul) Turčija, 1. liga Kasimpasa – Fenerbahče, 17.30 (nedelja) Gaber Dobrovoljc (Fatih Karagümrük) Turčija, 2. liga Umraniyespor – Fatih Karagümrük, 16.30 (nedelja) Rok Kidrič (Boluspor) Turčija, 2. liga Boluspor – Altinordu, 19.00 (nedelja) Rajko Rotman (Akhisar Belediyespor) Turčija, 2. liga Altay Izmir – Akhisar Belediyespor, 19.00 (nedelja) Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga, liga za prvaka Dinamo Kijev – Kolos Kovalivka, 18.30 (ponedeljek)

