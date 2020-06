Nova tekma, nov mejnik Jana Oblaka. Kaj mu je uspelo tokrat?

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Španija, 1. liga

Atletico Madrid : Valladolid 1:0 (sobota)

Potem ko je med tednom s 100. tekmo brez prejetega zadetka v španski ligi poskrbel za rekord in postal vratar, ki mu je to uspelo najhitreje, za tak podvig je namreč potreboval vsega 222 tekem, je svoja vrata zaklenil tudi v 101. nastopu. Zbral je dve obrambi in Atleticu pomagal do druge zmage v nizu. To je bil njegov 248. nastop v vratih Madridčanov, s katerim se je na večni lestvici števila nastopov vratarjev Atletica ob bok postavil legendarnemu Joseju Franciscu Molini, ki je vrata Madridčanov branil med letoma 1995 in 2000, leta 1996 pa z njim postal tudi španski prvak.