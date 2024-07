Slovenske nogometaše lahko zvečer pozdravite v središču Ljubljane

Slovenski nogometaši so po hudem ponedeljkovem boju osmine finala evropskega prvenstva, v katerem so dodobra namučili Portugalce, po izvajanju 11-metrovk izgubili in se poslovili od prvenstva. Po zgodovinskem dosežku v Nemčiji, sploh prvič so zaigrali v izločilnih bojih, se bodo navijačem za podporo zahvalili ob 20. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.