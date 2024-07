Odvzem vozniškega dovoljenja? Ne obupajte, saj obstaja rešitev!

Odvzem vozniškega dovoljenja je lahko nepričakovana in neprijetna izkušnja, ki lahko močno vpliva na vsakdanje življenje. Vendar obstajajo rešitve in postopki, ki omogočajo ponovno pridobitev, če ukrepamo hitro in dosledno upoštevamo predpisane postopke. Pomembno je, da se vozniki zavedajo svojih pravic in obveznosti ter takoj poiščejo ustrezno pravno pomoč – Pravnika na dlani .

Vožnja pod vplivom alkohola je eden izmed najpogostejših razlogov za izgubo vozniškega dovoljenja v Sloveniji. Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da je voznika, ki ima v krvi več kot 0,24 miligrama na liter alkohola, mogoče kaznovati z odvzemom vozniškega dovoljenja. Če je koncentracija alkohola v krvi zelo visoka ali če voznik pod vplivom alkohola povzroči prometno nesrečo, lahko sodišče odloči tudi o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Poleg odvzema vozniškega dovoljenja se voznike kaznuje tudi z denarnimi kaznimi in kazenskimi točkami.

Prekoračitev hitrosti je drugi najpogostejši vzrok za izgubo vozniškega dovoljenja. Slovenija ima stroge predpise glede hitrosti zlasti v naseljenih območjih in na avtocestah. Vozniki, ki prekoračijo dovoljeno hitrost za več kot 30 kilometrov na uro na območju umirjenega prometa in cone 30 ali več kot 50 kilometrov na uro v naselju, prejmejo 18 kazenskih točk in so podvrženi začasnemu odvzemu vozniškega dovoljenja. Pri hujših kršitvah ali ponavljajočih se prekoračitvah hitrosti lahko sodišče odloči o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Poleg tega vozniki prejmejo denarne kazni in kazenske točke, ki se beležijo v njihovem vozniškem kartonu.

Začasen ali trajen odvzem izpita

Odvzem izpita je lahko začasen ali trajen, odvisno od resnosti prekrška in predhodne prometne zgodovine voznika. Začasni odvzem izpita običajno traja od nekaj mesecev do enega leta in je pogosto povezan z obveznostjo udeležbe na rehabilitacijskih programih, kot so tečaji varne vožnje ali psihosocialne delavnice. Trajen odvzem vozniškega dovoljenja se običajno izreče v primerih ponavljajočih se hudih prekrškov, povzročitve hude prometne nesreče ali če voznik ne izpolnjuje pogojev za ponovno pridobitev dovoljenja po začasnem odvzemu.

Možnosti povrnitve odvzetega izpita

Vozniki, ki so jim vozniško dovoljenje odvzeli, imajo možnost povrnitve, vendar morajo izpolniti določene pogoje. Poudarjamo tudi, da morajo ukrepati hitro! Hkrati tudi predlagamo, da se pri postopku obrnejo na pravnega strokovnjaka, ki je izkušen in postopek vrnitve izpita dobro pozna.

Ko vam policist odvzame izpit, gre za začasni odvzem, saj morate počakati na odločitev sodišča, ki vam lahko izpit odvzame tudi trajno. Ko na domači naslov prejmete sklep o začasnem odvzemu, imate 15 dni časa, da na sodišče naslovite predlog za vrnitev izpita. Priložiti mu morate tudi potrdilo o uspešno opravljenem zdravniškem pregledu.

Ko bo vaš primer obravnavalo sodišče, vam ta lahko določi trajni odvzem izpita. Tudi v tem primeru je postopek precej podoben. Ponovno imate 15 dni časa, da pripravite predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tem je treba prepričljivo argumentirati razloge, zakaj naj vam vozniškega dovoljenja ne odvzamejo. Če vašemu predlogu ugodijo, vam naložijo rehabilitacijske ukrepe (varna vožnja in psihosocialne delavnice) ter določijo preizkusno dobo, v kateri boste lahko upravičili svoje argumente. Če v času preizkusne dobe izpolnite obveznosti, sodišče s sklepom odloči, da vam vozniškega dovoljenja ne odvzeme in brez skrbi se lahko vrnete na cesto.

