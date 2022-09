Nič kaj prijetna novica za Kekovo četo

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v razprodanih Stožicah v ligi narodov ob 18. uri pomerila proti Norveški. V središču pozornosti bo obračun med Janom Oblakom in Erlingom Brautom Haalandom, ki spadata med najbolj spoštovane vratarje in napadalce na svetu. Selektor Slovenije Matjaž Kek ne opozarja le na zvezdnika Manchester Cityja, ampak tudi na kakovost drugih norveških asov. Izpostavil je zlasti Martina Odegaarda. Čeprav se je v zadnjih dneh namigovalo, da bi lahko kapetan Arsenala zaradi težav s poškodbo mišice preskočil dvoboj, pa iz norveškega tabora prihajajo napovedi, da bo norveški kapetan najverjetneje nared za današnji spektakel.

Računica Norvežanov, vodilne reprezentance v skupini B4 lige narodov, je preprosta. Želijo premagati Slovenijo, ohraniti vodilni položaj, s tem pa se še za korak približati velikemu cilju, napredovanju v elitno druščino lige narodov. Norveška letos ne bo nastopila na SP v Katarju, čeprav ima v svojih vrstah enega najdražjih in najboljših nogometašev na svetu, to je 22-letni superzvezdnik Erling Braut Haaland.

Zdaj je trdno odločena, da uresniči vsaj mikaven cilj v ligi narodov, kjer bi s prvim mestom v skupini ubila dve muhi na en mah. Zagotovila bi se napredovanje v divizijo A, hkrati pa potrdila udeležbo v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2024, če bi pogorela v kvalifikacijah za omenjeno tekmovanje.

Nekdanji čudežni deček je opravil zadnji trening

Martin Odegaard se je pridružil madridskemu Realu pri 16 letih, a se pri belih baletnikih ni pretirano naigral. Dozorel je pozneje, zdaj blesti pri vodilnem angleškemu premierligašu Arsenalu. Foto: Sportida Norvežani imajo na lestvici tri točke več od Srbov, ki bodo danes gostili Švede. K uresničitvi cilja, zmagi nad Kekovo četo, ki v letošnji izvedbi lige narodov še čaka na prvo zmago in se krčevito bori za obstanek, ji bo kot kaže pomagal tudi kapetan Martin Odegaard. 23-letni as londonskega Arsenala, kjer tudi nosi kapetanski trak in z njim blesti v angleškem prvenstvu, je zaradi poškodbe mišice izpustil zadnjo prvenstveno tekmo na Otoku.

Bil je vprašljiv za dvoboj v Ljubljani, kot kaže pa se je njegovo zdravstveno stanje v zadnjih dneh le izboljšalo, tako da bi lahko nekdanji čudežni deček norveškega nogometa, ki se je kot golobradi najstnik pridružil madridskemu Realu, zaigral v Stožicah.

"Martin je danes treniral," je na petkovi novinarski konferenci poudaril norveški selektor Stale Solbakken. "Če se bo dobro počutil v soboto, obstajajo velike možnosti, da bo zaigral," je napovedal strateg, ki je v preteklosti treniral kar nekaj slovenskih legionarjev.

Pri Kölnu sta bila njegova varovanca Milivoje Novaković, sicer strelec nepozabnih treh zadetkov ob edini slovenski zmagi nad Norveško, ki se je zgodila 11. oktobra 2013 (3:0), ter Mišo Brečko, pri Köbenhavnu pa je vodil Benjamina Verbiča, enega izmed Kekovih adutov, ki bi lahko zaigral danes v izjemni kulisi razprodanih Stožic proti vikingom.

Norveški selektor opozarja na slovenske protinapade

Norveški selektor Stale Solbakken je v karieri sodeloval s številnimi Slovenci. Foto: Sportida Solbakken, ki v trenerski karieri sodeluje tudi s slovenskim stanovskim kolegom Simonom Rožmanom, pozna dobro slovensko izbrano vrsto. Pred tremi meseci Norveška kljub temu, da si je priigrala več priložnosti, večino drugega polčasa pa po izključitvi Mihe Blažiča odigrala z igralcem več, ni uspela zatresti Oblakove mreže. V Oslu je ostalo 0:0, kar je slovensko reprezentanco navdalo z optimizmom. Da lahko prekrižajo načrte še kateri iz zvezdniških zasedb v skupini lige narodov, je Slovenija dokazala že na naslednji tekmi. V Ljubljani je remizirala s Srbijo (2:2).

"Slovenija ima dobre igralce na praktično vseh igralnih pozicijah. Zelo nevarni so zlasti v protinapadih. Neugodni znajo biti zlasti doma. Menim, da bodo danes zaigrali agresivno in se želeli dokazati občinstvu," ne izključuje možnosti, da bi Slovenija zaigrala bistveno bolj napadalno kot je na zadnji medsebojni tekmi v Oslu. Pričakuje, da bo Slovenija nevarnejša zlasti na krilnih položajih, kjer pričakuje od bočnih branilcev in krilih napadalcev, da se bodo premaknili bližje norveškim vratom kot so se denimo na gostovanju na Norveškem.

Na zadnji tekmi med Slovenijo in Norveško (0:0 v Oslu) so slovenski reprezentanti na čelu z Janom Oblakom preprečili Erlingu Haalandu, da bi se vpisal med strelce. Foto: Guliver Image

"Po eni strani se pripravljamo nanje, tudi pred kratkim smo igrali proti njim, a bolj razmišljamo o naši igri, naši kakovosti, o napakah, ki jih mora biti čim manj, o agresivnosti ... Torej o vsem tistem, s čimer bi lahko sprovocirali tribune, ki bodo končno polne," selektor Kek noče zapraviti imenitnega trenutka. Končno bo nastopil pred razprodanimi tribunami, ki bodo polne kot že dolgo ne, pri tem je zlasti pomagal magnet izjemnega Haalanda. Na polne tribune so bili v zadnjih tednih navajeni slovenski košarkarji in odbojkarji, tokrat pa bodo skušali občinstvo razveseliti še nogometaši. Če bi premagali Norveško, to bi bila šele druga zmaga nad omenjeno skandinavsko deželo v 11. medsebojnem obračunu, bi si močno izboljšali možnosti za obstanek v ligi B.

Obstaja tudi črni scenarij ...

Matjaž Kek lahko postane drugi slovenski selektor po Srečku Katancu, ki bi premagal Norveško. Edina zmaga Slovenije (3:0 v Mariboru) sega v leto 2013. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida O tem bodo dokončno odločali v torek na Švedskem. Obstaja tudi črni scenarij, da bi bilo lahko vsega konec že pred zadnjim krogom, a bi morala v tem primeru skandinavska soseda danes pokvariti načrte "nekdanjim bratom" iz nekdanje Jugoslavije, Sloveniji in Srbiji. Kekova četa bo naredila vse, da to prepreči.

"Želimo si dober rezultat in to je naš cilj," sporoča 61-letni Mariborčan, ki se bo moral očitno danes spopasti v zvezni vrsti tudi z enim najboljših igralcev angleškega prvenstva, v zadnjem času zelo razigranim Odegaardom.

Dvoboj v razprodanih Stožicah, zbralo se bo okrog 16 tisoč gledalcev, se bo začel ob 18. uri, tekmo pa bodo sodili Belgijci na čelu z Lawrenceom Visserjem.