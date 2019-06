Skrivalnice Matjaža Keka večer pred tekmo, na kateri mora zmagati

Po slabih rezultatih, ki jih je dosegala v času Tomaža Kavčiča, so bili navijači prepričani, da bo Slovenija s povratkom trenerja, ki jo je popeljal na zadnje veliko tekmovanje, dočakala boljše čase in začela končno zmagovati. Ni se zgodilo. Tri tekme po njegovem prihodu je Slovenija z dvema točkama na predzadnjem mestu precej skromne kvalifikacijske skupine G, v kateri izstopa le Poljska, pa še ta je daleč od tistih res najboljših evropskih reprezentanc.

S prihodom novega selektorja se, vsaj za zdaj, ni spremenilo prav veliko. Pravzaprav le to, da se je v reprezentanco vrnil Jan Oblak. Brez njega bi imela Slovenija morda še kakšno točko manj, zagotovo pa bi se v petek ponoči v Slovenijo vrnila potolčena in ne samo z blagim porazom z 0:1. Nekaj evforije, za katero je s svojo sijajno retoriko in seveda tudi preteklostjo poskrbel povratnik na slovensko klop, je po uvodnih tekmah še morda bilo. Po bledi predstavi v Avstriji je zagotovo ni več. Slovenija je na robu brezna in se resno spogleduje s tem, da bo stopila vanj.

Dve točki in samo dva gola v nasprotnikovi mreži na treh tekmah in jesenski zahteven razpored, ko v goste prihajajo stoodstotni Poljaki in prebujeni Izraelci, v primeru novega dne brez zmage Slovenije, ki treh točk ni osvojila že devet tekem in več kot eno leto, jasno sporočata, da pred današnjo tekmo proti Latviji drugo kot čista zmaga za Slovenijo ne igra. Proti reprezentanci, na klopi katere se Slaviša Stojanović za zdaj ni najbolje obnesel, saj je trikrat izgubil, zabil samo en gol in jih prejel kar osem, Slovenija enostavno mora osvojiti poln izkupiček, prav nič pa ne bi škodilo, če bi ob tem pokazala kaj več od igre, kot je to počela na zadnjih tekmah.

Sloveniji grozita mejnika, ki si ju ne želi nihče

Se bo Mariborčan podpisal pod mejnik, ki si ga zagotovo ne želi? Foto: Sportida



Od takrat ni več zmagala, minilo pa je že devet tekem. Na štirih od teh je bil selektor Kavčič, na dveh Igor Benedejčič in na treh Kek.



S tem je Slovenija izenačila najdaljši niz brez zmage v svoji zgodovini, ki je med septembrom 2003 in 2004 "uspel" Bojanu Prašnikarju (osem tekem) in Branku Oblaku (ena tekma). V primeru, da bo brez točk ostal tudi v Rigi, bo Kek torej poskrbel za nov neslaven mejnik.



Ne samo za enega, ampak kar dva. Trenutno Slovenija namreč na novo zmago čaka že več kot eno leto, natančneje 370 dni. Dozdajšnji rekord je v rokah dr. Zdenka Verdenika, ki je med februarjem 1996 in marcem 1997 na novo zmago čakal 405 dni. Če Slovenija danes ne zmaga, bo Kek poskrbel še za en mejnik, do 6. septembra in domače tekme s Poljaki, ki Slovence čaka v naslednji kvalifikacijski tekmi, bo namreč potem minilo 461 dni … Slovenija na novo zmago čaka vse od 7. junija lani, ko je pod vodstvom nekdanjega selektorja Kavčiča zmagala na prijateljski tekmi v Črni gori.Od takrat ni več zmagala, minilo pa je že devet tekem. Na štirih od teh je bil selektor Kavčič, na dvehin na treh Kek.S tem je Slovenija izenačila najdaljši niz brez zmage v svoji zgodovini, ki je med septembrom 2003 in 2004 "uspel"(osem tekem) in(ena tekma). V primeru, da bo brez točk ostal tudi v Rigi, bo Kek torej poskrbel za nov neslaven mejnik.Ne samo za enega, ampak kar dva. Trenutno Slovenija namreč na novo zmago čaka že več kot eno leto, natančneje 370 dni. Dozdajšnji rekord je v rokah, ki je med februarjem 1996 in marcem 1997 na novo zmago čakal 405 dni. Če Slovenija danes ne zmaga, bo Kek poskrbel še za en mejnik, do 6. septembra in domače tekme s Poljaki, ki Slovence čaka v naslednji kvalifikacijski tekmi, bo namreč potem minilo 461 dni …

Matjaž Kek: Včasih je potrebna kakšna grda beseda

"Vsekakor je dobro, da je tekma takoj po porazu v Celovcu. Mislim, da je naše izhodišče popolnoma jasno, ne glede na to, koliko točk imamo mi ali koliko jih ima Latvija. Želja in naloga je, da pridemo do pozitivnega rezultata," je pred zadnjim treningom, ki so ga njegovi nogometaši opravili večer pred tekmo na štadionu v Rigi, povedal Matjaž Kek.

Selektor je namignil, da je nogometašem po porazu v Celovcu namenil tudi nekaj krepkih besed. Foto: Vid Ponikvar

"Mislim, da je več dejavnikov, ki jih moramo ne le povedati, ampak tudi pokazati na igrišču. Pričakujem veliko bolj agresivno, nevarno Slovenijo, ampak so tudi Latvijci pokazali, da imajo kakovost. O njih imamo dovolj informacij, ogledali smo si v živo tudi njihovo tekmo z Izraelom. Pri vsem skupaj pa ne gre za vprašanje posameznikov ali selektorjev, temveč za vprašanje ekipe, odločnosti, samozavesti, agresivnosti, hrabrosti," je še dejal Mariborčan, ki je po petkovi tekmi svojim nogometašem namenil tudi nekaj krepkih besed.

"Včasih je potrebna tudi kakšna grda, ne žaljiva, beseda, da nekdo nekoga podžge. Tudi to so zadeve, o katerih smo se pogovarjali. Ena od prioritet je pokazati to tudi na igrišču, ne le pred mikrofoni," je še povedal selektor, ki ima kar precej težav s sestavo reprezentance. Poleg Nejca Skubica, ki ga močno pogreša na desni strani slovenske obrambe, na kateri v zadnjem času precej škripa, in Kevina Kampla, ki ga na sredini igrišča Slovenija pogreša še bolj (oba sta se v nekoliko čudnih okoliščinah odpovedala sodelovanju z zdajšnjim selektorjem), že proti Avstriji ni mogel računati niti na izkušenega vezista Reneja Krhina in krilnega napadalca Benjamina Verbiča, ki bi v pomanjkanju golov prišel še kako prav, saj je v tej sezoni sijajno nastopal v majici kijevskega Dinama. Oba sta poškodovana.

Dozdajšnje tekme Slovenije in Latvije:

18. februar 2004, prijateljska tekma (Celje):

Slovenija : Latvija 0:1 (0:1)

Verpakovskis 36.



5. junij 1999, kvalifikacije za EP 2000 (Riga):

Latvija : Slovenija 1:2 (1:2)

Pahars 17.; Zahović 25., 43./11m



14. oktober 1998, kvalifikacije za EP 2000 (Maribor):

Slovenija : Latvija 1:0 (0:0)

Udovič 86.

Selektor na zadnjem treningu ni želel razkriti kart

Robert Berić bo najverjetneje igral od prve minute. Foto: Vid Ponikvar Pred potjo v Rigo je Keka doletela še ena nevšečnost. Zaradi poškodbe je odpadel še z naskokom najboljši strelec med slovenskimi nogometaši v tej sezoni, Andraž Šporar, ki je pri pohodu Slovana iz Bratislave na naslov slovaškega prvaka zabil kar 29 golov in jih pet pristavil še v preostalih tekmovanjih.

Jasno je torej, da se v slovenski reprezentanci obeta vsaj ena sprememba v začetni enajsterici, verjetno pa kar dve ali celo več. S kakšno postavo se bo Kek lotil Latvijcev, sicer ni znano. Selektor Slovenije se je namreč večer pred tekmo odločil za nevsakdanjo potezo in na zadnjem treningu ni uigraval postave za današnjo tekmo, kot je to v navadi sicer. Trening je bil sicer zaprt za javnost, a ker so domačini zagotovo našli pot do tega, da pokukajo izza vogala in pridobijo informacije, ki bi Stojanoviću prišle še kako prav, se je odločil, da tega ne bo počel. Slovenci so tako med seboj igrali v povsem premešanih postavah.

Kljub temu verjetno ni skrivnost, kdo bo v konici napada zaigral namesto Šporarja. To bo skorajda zagotovo Robert Berić, za katerim je zelo solidna sezona v Saint Etiennu, ki si je v močnem francoskem prvenstvu zagotovil Evropo.

Rešitev nogometaš, ki so ga v preteklosti večkrat spregledali?

To pa verjetno ne bo edina sprememba v začetni enajsterici v primerjavi s tisto, ki je pritekla na zelenico štadiona Wörthersee v Celovcu. Mladi vezist Jaka Bijol, ki je bil v petek zelo nerazpoložen in med najslabšimi na igrišču, se bo najverjetneje usedel na klop, na igrišču pa ga bo bržčas zamenjal Denis Popović, ki je v Avstriji v zadnje pol ure poskrbel za nekaj življenja na sredini igrišča.

Denis Popović je v petek pri 29 letih dočakal debi v reprezentanci. Tokrat bo verjetno igral od prve minute. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nogometaš ruskega Orenburga, ki so ga zdajšnji selektor in predvsem prejšnji selektorji, čeprav je odlično igral tako v Rusiji kot pred tem na Poljskem, vseskozi spregledali, je tako na pragu 30. leta starosti čez noč postal eden tistih, ki naj bi reševal togo slovensko igro na sredini igrišča. Tehnično zelo podkovani nogometaš, ki mu ne manjka lucidnosti in predrznosti, bo tako najverjetneje le dočakal priložnost, da pokaže, kaj zmore in zna. Selektor zagotovo upa, da se bo dobro ujel z Josipom Iličićem. Z naskokom najboljši slovenski reprezentant v polju občasno daje občutek, da ga soigralci ne dojamejo najbolje. Morda bo to uspelo nekdanjemu nogometašu Celja in Kopra.

Proti reprezentanci, ki je v družbi najbolj eksotičnih držav

Slovenski nogometaši, pred katerimi je zadnja tekma sezone, so sicer v soboto dopoldne trenirali, popoldne pa dobili prosto. V nedeljo dopoldne so odpotovali proti Rigi, v kateri jih je pričakalo sončno in toplo vreme. Takšno, kot bo tudi danes zvečer, ko se bo še četrtič v svoji zgodovini pomerila z Latvijo. Reprezentanco, ki je trenutno šele na 133. mestu jakostne lestvice Fife (Slovenija je 63.). Tik pred Andoro, Svetim Krištofom in Nevisom, Burundijem, Turkmenistanom, Ruando …

Dovolj naštevanja eksotičnih nogometnih držav, v družbi katerih je tokratni nasprotnik Slovenije. Jasno je, da Slovenija enostavno mora zmagati.

Latvija je v zadnjih 28 tekmah zmagala samo dvakrat