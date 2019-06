Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oslabljena Slovenija, ki je igrala brez Reneja Krhina in Benjamina Verbiča, je v petek v Celovcu lovila prvo zmago in prve tri točke, a namesto tega v kvalifikacijah za Euro 2020 vknjižila prvi poraz. Izredno motivirana Avstrija je pred svojimi navijači pokazala odlično igro in na koncu povsem zasluženo premagala slovensko izbrano vrsto z rezultatom 1:0.