Slovenec, ki jo lahko pošteno zagode Matjažu Keku in domovini

V ponedeljek se bo v Rigi pisala zgodovina. Na kvalifikacijski tekmi se bosta prvič med seboj udarili izbrani vrsti, ki ju vodita slovenska strokovnjaka. Latvija bo pod vodstvom Slaviše Stojanovića poskušala v derbiju začelja skupine G v ponedeljek zadati udarec izbrancem Matjaža Keka, ta pa bo iskal pot do prve letošnje zmage, skoraj nujne, če želi Slovenija ostati v boju za nastop na EP 2020.

Ko je 49-letni slovenski trener Slaviša Stojanović sprejel ponudbo Latvije in zgodaj spomladi tudi uradno postal njen selektor, je postalo jasno, da bo ponedeljek, 10. junij, ponudil dvoboj, kakršnega zgodovina evropskih tekmovanj še ne pozna. V Rigi se bosta za kvalifikacijske točke za EP 2020 udarili Latvija in Slovenija, v selektorskem spopadu pa bo potekal povsem slovenski dvoboj. Dvoboj Stojanovića in Matjaža Keka, nekdanjega in zdajšnjega selektorja Slovenije.

Mlakar namesto Šporarja Slovenska nogometna reprezentanca je odpotovala v Latvijo, kjer jo v ponedeljek čaka četrta tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Selektor Matjaž Kek je bil prisiljen doma pustiti poškodovanega Andraža Šporarja, namesto njega se je na letalo vkrcal Jan Mlakar.

Kek si ne zna predstavljati, da bi bil Stojanović bolj motiviran od njega

Matjaž Kek je v petek ostal praznih rok v Celovcu, po porazu pa sporočil, da je zmaga v Rigi nuja za slovensko reprezentanco. Foto: Sportida Ko je Mariborčan leta 2011 zapustil vroči slovenski stolček, ga je nasledil prav Ljubljančan. Oba druži spoznanje, da sta napravila ogromno za ugled slovenske stroke v svetu, obenem pa nista osvajala državnih zvezdic le v Sloveniji, kjer sta bila svojčas najboljša z Mariborom in Domžalami, ampak tudi v tujini, kjer sta navduševala navijače Rijeke (na Hrvaškem) in Crvene zvezde (v Srbiji).

Tokrat je nepredvidljiva nogometna pot poskrbela, da se bosta pomerila drug proti drugemu, pri čemer bo Stojanović v bistveno manj hvaležnem položaju, saj se bo kot selektor Latvije potegoval za točke prav proti domovini, ki jo nosi globoko v srcu. Kek razume njegov profesionalni položaj in ve, da bo njegov ponedeljkov tekmec naredil vse, da končno kot selektor Latvije – na začetku poti je nanizal tri zaporedne poraze – začne osvajati točke.

''Motiv bo ogromen z ene in druge strani, ne znam pa si predstavljati, da bi bil Stojanović bolj motiviran od mene,'' je pred začetkom junijske reprezentančne akcije razmišljal Kek.

Slovenija čaka devet, Latvija že 11 tekem!

Nekdanji selektor Slovenije je delo v Latviji začel s tremi zaporednimi porazi. Foto: Reuters Ker pa je slovenski selektor po tesnem, a toliko bolj bolečem porazu v Celovcu sporočil, da je za ohranitev kolikor toliko ugodnega izhodišča v lovu na EP 2020 nujno potrebna zmaga v Rigi, je ponedeljkovo srečanje vstopilo v še zanimivejšo dimenzijo. Oba tabora bosta naskakovala zmago, pogled na lestvico pa neusmiljeno priča o tem, da se bosta sestala po treh krogih najmanj uspešna udeleženca skupine G.

To bo derbi začelja, v katerem bo ena manjših evropskih držav z zgolj dvema milijonoma prebivalcev pisala posebno zgodovino. To bo prvi selektorski slovenski obračun na tako visoki ravni, za dodatno prisotnost slovenskih strokovnjakov v poplavi selektorjev pa skrbi še slovenski zamejec Edoardo Reja, ki je pred kratkim prevzel Albanijo!

Stojanović, ki je vodstvo latvijske nogometne zveze navdušil z delom in pristopom lani, ko je prvoligaša iz Rige popeljal do največjega uspeha v kratki zgodovini, preboja v Evropo, je z Latvijo prikovan na dnu lestvice. V treh tekmah ni osvojil niti točke. Najprej je ostal praznih rok z 1:3 v Skopju proti Severni Makedoniji, nato je izgubil z 0:2 v Varšavi proti Poljski, a je oba zadetka prejel šele v zadnjih 15 minutah, v petek pa se je prvič predstavil doma in v Rigi klonil z 0:3 proti Izraelu.

Eran Zahavi je dosegel že sedem zadetkov na poti do Eura 2020. V Latviji je proslavljal hat-trick, ki ga je prej dosegel že proti Avstriji! Foto: Reuters

Obrambo Latvije je kar trikrat premagal Eran Zahavi, 31-letni napadalec Guangzhouja, zdaj najbolj vroči strelec evropskih kvalifikacij. Dosegel je že sedem zadetkov! Najprej je v uvodni tekmi premagal Jana Oblaka v Haifi za remi proti Sloveniji (1:1), nato kar trikrat zatresel avstrijsko mrežo za veličastno domačo zmago v Haifi z 4:2, v petek pa se je znesel še nad Latvijci.

Slovenija čaka na zmago že devet tekem, kar je izenačitev najdaljšega posta v zgodovini. Kaj potem reči šele za Latvijo? Njena izbrana vrsta je v očitni krizi, o čemer pričajo neuspehi v zadnjih kvalifikacijskih ciklusih in ligi narodov. Padla je v najnižji kakovostni razred, brez zmage je že 11 tekem. Nazadnje jo je dočakala pred dobrim letom med prijateljsko tekmo, ko je na pokalu Baltik premagala Estonijo (1:0).

Kot da bi se bali voditi igro

Vitalijs Maksimenko je branilec Olimpije in latvijske reprezentance. Foto: Reuters Latvija je nanizala številne neuspehe, selektor Stojanović pa je po petkovem domačem porazu, kjer je dal priložnost za nastop tudi branilcu Olimpije Vitalijsu Maksimenku, opozoril na pomanjkljivosti ekipe.

''Želeli smo se predstaviti v boljši luči, a nam je spodletelo. Izraelci so bili napadalnejši, boljši od nas. V prvem polčasu smo igrali v strahu, kot da smo se bali voditi igro. Prebudili smo se šele v nadaljevanju, si ustvarili nekaj priložnosti iz prekinitev, a nato naredili preveč napak, kar so Izraelci izkoristili in nas kaznovali. Igralca, kot je Zahavi, ne bi smeli puščati samega,'' je pojasnil po prvem domačem nastopu v novi selektorski vlogi, kjer za zdaj še ostaja brez osvojene točke.

''V naši skupini so zelo zahtevni tekmeci. Tega sem se zavedal, ko sem prevzel vlogo latvijskega selektorja. Čaka nas veliko dela. Tako v fizičnem, taktičnem in psihološkem smislu,'' njegovo sporočilo ne bo všeč navijačem, ki so že v tem ciklusu pričakovali bistveno uspešnejše predstave Latvije.

Stojanović v ekipi pogreša pravega vodjo

Stojanović v ekipi pogreša igralca, ki bi prevzel odgovornost v kritičnih trenutkih. Foto: Reuters Stojanović je po petku prišel do spoznanja, da njegova ekipa pogreša pravega vodjo. Bil je tako nezadovoljen s predstavo ekipe, da bi lahko, če bi imel možnost, naenkrat zamenjal vsaj pet igralcev.

''Nimamo vodje. Nimamo igralca, ki bi prevzel odgovornost v kritičnih trenutkih, motiviral in dvignil ekipo. Moramo najti ali pa ustvariti takšnega igralca. Imajo ga vse reprezentance, le mi ne,'' je izpostavil eno izmed težav, s katero se spopada v Latviji. V svoji ekipi išče posameznika, ki bi bil taka dodana vrednost, kot je bil denimo Zlatko Zahović v zlati Katančevi generaciji ali pa Milivoje Novaković v Kekovi četi na svetovnem prvenstvu na jugu Afrike.

Stojanović takšnega asa v rokavu pogreša, slovenski ljubitelji nogometa pa srčno upajo, da mu ga v ponedeljek še ne bo uspelo najti.

Slovenska reprezentanca bo podobno kot Latvija v ponedeljek lovila prvo zmago v kvalifikacijah za EP 2020. Foto: Vid Ponikvar

''V Rigi moramo nujno zmagati,'' je namreč sporočilo, ki od petka dalje močno odmeva v slovenski slačilnici. Če bo hotel Kek uresničiti namero, bo moral v športnem boju premagati rojaka, ki ga je pred osmimi leti nasledil na slovenski klopi. Stojanoviću pa se ponuja priložnost, da jo pošteno zagode Mariborčanu, obenem pa Slovenijo pahne celo na zadnje mesto kvalifikacijske skupine.

Dvoboj v Rigi se bo v ponedeljek začel ob 20.45 na stadionu Daugava, glavni sodnik bo Škot Kevin Clancy.