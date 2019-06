Matjažu Keku grozita rekorda, ki si ju nikakor ne želi

Slovenska nogometna reprezentanca je s porazom na petkovi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 z 0:1 v Celovcu proti Avstriji izenačila najdaljši niz brez zmage v svoji zgodovini. Zakuhali so ga Tomaž Kavčič, Igor Benedejčić in Matjaž Kek. Če zdajšnji selektor ne bo zmagal še na ponedeljkovi tekmi proti Latviji v Rigi, bo premaknil dva mejnika.

Slovenska nogometna reprezentanca je od leta 1992 odigrala 239 uradnih tekem, a se ji je samo enkrat do zdaj zgodilo, da je na novo zmago čakala tako dolgo, kot čaka zdaj. Slovenija namreč ni zmagala že devet tekem, kar se ji je nazadnje zgodilo med 6. septembrom 2003 in 4. septembrom 2004, ko ji devetkrat v nizu ni uspelo zmagati pod vodstvom Bojana Prašnikarja in Branka Oblaka. Prvemu je uspelo brez zmage ostati na osmih tekmah, drugi je v do zdaj rekorden niz pristavil samo eno tekmo.

Pri tokratnem rekordu, ki se ga otepajo vsi, so sodelovali trije selektorji. Prvi je nekdanji selektor Tomaž Kavčič, ki je po zmagi nad Črno goro na prijateljski tekmi 2. junija lani v ligi narodov nanizal domač poraz proti Bolgariji, poraz na Cipru in poraz na Norveškem, za konec pa dodal še domač remi s Ciprom, po katerem se je moral posloviti od selektorskega stolčka. Začasni selektor Igor Benedejčič je potem v ligi narodov prišel do remija proti Norveški doma in Bolgariji v gosteh.

Devet tekem je bila Slovenija brez zmage tudi med letoma 2003 in 2004, ko je bil osem tekem brez zmage Bojan Prašnikar, eno pa Branko Oblak. Foto: Vid Ponikvar

Rekorder glede na število dni je še dr. Zdenko Verdenik

Zdajšnji selektor Matjaž Kek je drugo obdobje na klopi Slovenije začel z remijem v Izraelu ob začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, potem remiziral še doma s Severno Makedonijo in zdaj doživel še prvi poraz v svojem drugem selektorskem mandatu.

S porazom proti Avstriji je tako izenačil najdaljši niz brez zmage v zgodovini Slovenije po številu tekem in skočil na drugo mesto lestvice nizov brez zmage po številu dni.

Trenutno Slovenija na novo zmago čaka 370 dni, kar je šest dni dlje od omenjenega obdobja Prašnikarja in Oblaka iz let 2003 in 2004, a še vedno 35 dni manj od rekordno dolgega neslavnega niza Slovenije, ki je med 7. februarjem 1996 in 18. marcem 1997 trajal 405 dni, a je reprezentanca takrat pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika odigrala samo sedem tekem.

Če ne pade Latvija, bosta padla dva rekorda

Zdajšnji selektor je upravičeno zaskrbljen. Foto: Sportida Če Kek v ponedeljek, ko ga v četrti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo čaka gostovanje v Rigi, ne premaga Latvijcev, si ne bo samo močno otežil pot do naslednjega velikega tekmovanja v skupini G, v kateri je trenutno z zgolj dvema točkama s treh tekem na predzadnjem mestu, ampak bo ob tem podrl še dva mejnika, ki si ju zagotovo ne želi.

Z desetimi tekmami bo poskrbel za absolutno najdaljši niz brez zmage v zgodovini slovenske reprezentance, postavil pa tudi rekordno dolg niz Slovenije brez zmage po številu dni. Do 6. septembra letos, ko bodo Slovenci v kvalifikacijah gostili vodilne Poljake, bo namreč v tem primeru od zadnje zmage Slovenije minilo natanko 461 dni …

Neslaven rekord Matjaža Keka je pet tekem

Kek je sicer trenutno brez zmage na klopi Slovenije samo tri tekme oziroma od takrat, ko se je vrnil na njeno klop. Zapustil jo je namreč z zmago nad Srbijo v Mariboru z 1:0 oktobra 2011 ob koncu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2012.

Kekov najdaljši niz brez zmage na klopi Slovenije je sicer pet tekem. Uspel mu je dvakrat. Prvič takoj ob začetku prvega mandata, ko je ob debiju sicer zmagal na prijateljski tekmi proti Estoniji, a nato brez zmage ostal na naslednjih petih tekmah. Drugič je bil brez zmage na petih tekmah sredi kvalifikacijskega ciklusa 2010, ki se je sicer končal zmagoslavno. Takrat je v kvalifikacijah izgubil na Češkem in s Čehi remiziral doma, izgubil pa tudi na Severnem Irskem in dva poraza vmes doživel na prijateljskih tekmah proti Bosni in Hercegovini ter Belgiji.

Najdaljši nizi Slovenije brez zmage po številu tekem:

9 tekem - od 6. septembra 2003 do 4. septembra 2004 (Bojan Prašnikar 8, Branko Oblak 1 tekma) in od 2. junija 2018 do 7. junija 2019 (Tomaž Kavčič 4, Igor Benedejčič 2 in Matjaž Kek 3 tekme).



8 tekem – od 9. oktobra 2004 do 7 septembra 2005 (Branko Oblak).



7 tekem – od 5. februarja 1998 do 14. oktobra 1998 (dr. Zdenko Verdenik 3, Srečko Katanec 4 tekme) in od 7. februarja do 18. marca 1997 (dr. Zdenko Verdenik).



...

Najdaljši nizi Slovenije brez zmage po številu dni:

405 dni – od 7. februarja 1996 do 18. marca 1997 (dr. Zdenko Verdenik).



370 dni – od 2. junija 2018 do 7. junija 2019 (Tomaž Kavčič, Igor Benedejčič in Matjaž Kek).



364 dni – 6. septembra 2003 do 4. septembra 2004 (Bojan Prašnikar in Branko Oblak).



…

