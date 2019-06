Stojanović pred obračunom s Slovenci: začeti moramo zbirati točke, čim hitreje

"Kot vsak trener bi bil seveda zelo zadovoljen s tremi točkami, toda dajmo vse od sebe in bomo videli, kaj bo to prineslo. Vsaka točka v tem trenutku v tej skupini je za nas zelo pomembna za naprej, za motivacijo, vizijo za prihodnost, perspektivo. Vsak selektor je zadovoljen z zmago, toda zadovoljil bi me tudi neodločen izid," je dejal nekdanji slovenski selektor, ki po treh kvalifikacijskih porazih na latvijski klopi pritiska delodajalcev ne čuti.

Ni pritiska zveze

"Pritisk je sicer vedno prisoten, ni pomembno, v katerem tekmovanju si. To je del naše službe. Ni pa pritiska z zveze ali kaj podobnega. Imamo triletni plan, moramo nadaljevati delo, moramo izkoristiti te težke tekme, si nabrati izkušnje, vključiti mlade. Moramo najti prave igralce za naslednja leta. Zadnji dve leti sta bili slabi za latvijski nogomet, zato zdaj želimo napredovati korak za korakom in biti potrpežljivi," pravi Stojanović.

"Za nas je najbolj pomembno, da izboljšujemo igro iz tekme v tekmo. Pokazali smo nekaj dobrih potez proti Poljski, v petek proti Izraelu pa smo naredili korak nazaj." Foto: Reuters

Proti ekipi s pravo harmonijo

Ta se je ozrl tudi na ponedeljkovega tekmeca. "Slovenska ekipa je mešanica tehnično zelo dobrih igralcev in discipliniranih, trdih delavcev. Je ekipa s pravo harmonijo, uravnotežena. Poznam igralce in njihove karakteristike. Bomo videli, kaj bo, se pa lahko iz tega veliko naučimo, če bo priložnost, pa bomo poskušali tudi vzeti točke," je o izbrancih Matjaža Keka dejal Stojanović.

"Slovenska ekipa je mešanica tehnično zelo dobrih igralcev in discipliniranih, trdih delavcev. Je ekipa s pravo harmonijo, uravnotežena," je pohvalil Slovence. Foto: Reuters

Poudaril je, da slovenski reprezentanti igrajo v dobrih klubih, kjer tudi igrajo ključne vloge. "Imajo izkušnje na najvišji ravni, naša ekipa pa ima 50, 60 odstotkov nogometašev iz latvijske lige. Toda če bomo kompaktni, disciplinirani in če bomo dali vse od sebe tako kot proti Poljski, potem je vse mogoče. Ne le proti Sloveniji, ampak proti vsem," meni Stojanović, ki Slovenijo kot majhno državo s številnimi vrhunskimi športniki in ekipami daje tudi kot zgled običajno premalo ambicioznim latvijskim nogometašem.

"To je poseben trenutek, mislim, da prvi v zgodovini, da slovenska selektorja vodita dve ekipi in igrata ena proti drugi. " Foto: Sportida

Stojanović se bo na nek način v ponedeljek na stadionu Daugava soočil tudi s kolegom Kekom. "To je poseben trenutek, mislim, da prvi v zgodovini, da slovenska selektorja vodita dve ekipi in igrata ena proti drugi. Kaj to pomeni? Pač, moramo začeti zbirati točke, čim hitreje. Zavedamo se položaja, vemo, da je skupina težka, težko je za nas. Je pa za nas najbolj pomembno, da izboljšujemo igro iz tekme v tekmo. Pokazali smo nekaj dobrih potez proti Poljski, v petek proti Izraelu pa smo naredili korak nazaj. Moramo nadaljevati dobre trenutke na vsaki tekmi, ne pa da se dogajajo vzponi in padci."

Stojanović, selektor Slovenije v letih 2011 in 2012, je ob tem zaželel čimprejšnje okrevanje kolegu in prijatelju Igorju Benedejčiču, pomočnik selektorja Keka namreč okreva po kapi. "Drži se, Bene!" mu je med drugim sporočil Stojanović.

Preberite še: