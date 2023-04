Skoraj 900 navijačev Liverpoola toži Uefo #video

Odvetniška firma Leigh Day je ta teden vložila obtožnico proti Uefi, in sicer v imenu 887 strank. Gre za navijače Liverpoola, ki so bili poškodovani v kaosu, ki je izbruhnil pred stadionom Stade de France v Parizu, ki je gostil lanski finale lige prvakov med Liverpoolom in Realom Madridom. To ne bo edina tožba, saj sta že pred časom dve drugi britanski odvetniški firmi (Pogust Goodhead in Binghams Solicitors) napovedali vložitev obtožnice. Do prerivanja med navijači in uporabe solzivca je prišlo po tem, ko je na stadion skušalo vstopiti več ljudi brez veljavne vstopnice. Sama finalna tekma se je zaradi tega začela s polurno zamudo.

Foto: Guliver Image Kot so zapisali odvetniki, je neodvisni pregled februarja razkril, da je Uefa odgovorna za kaos pred stadionom, ki bi lahko privedel do katastrofe z množičnimi smrtnimi žrtvami. Navijači so se pred tekmo Liverpoola in Reala Madrida zaradi organizacijskih pomanjkljivosti znašli zaprti ob ograjah stadiona. Povrh vsega je francoska policija proti njim uporabila solzivec. Odvetniška družba je tako tožbo utemeljila, češ da Uefa ni zagotovila varnega okolja za udeležence.

Komentarja na vložitev obtožnice Uefa za zdaj ni dala. Predsednik Aleksander Čeferin se je prejšnji mesec opravičil in izrazil olajšanje, da se ni zgodilo nič strašnega. "Nikoli ne smemo pozabiti napak iz preteklosti in v vsakem trenutku moramo ostati ponižni," je dejal Čeferin na sredinem kongresu Uefa v Lizboni, na katerem je dobil nov štiriletni mandat na čelu organizacije.