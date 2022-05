Kdo je kriv za nedopustne čakalne vrste? Uefa pojasnjuje ... #video

Pri Evropski nogometni zvezi so vzroke za sinočnji kaos pri vstopu na stadion Stade de France v Parizu, kjer je potekala finalna tekma lige prvakov med Liverpoolom in Realom Madridom (0:1) pojasnili z velikim številom navijačev brez veljavnih vstopnic. Francoska policija je medtem v prvem odzivu sporočila, da je aretirala 68 oseb, 238 pa jih je bilo v neredih lažje poškodovanih. Pri Liverpoolu so dogajanje na vstopnih točkah najostreje obsodili.

Pri Uefi pravijo, da so za kaos pred vstopom na pariški stadion, kjer je potekal finale lige prvakov, krive ponarejene vstopnice, s katerimi je več tisoč navijačev želelo priti na ogled finalne tekme lige prvakov. Foto: Reuters

Sinočnji finale lige prvakov v Parizu, ki se je končal z zmago Reala z 1:0, se je začel z več kot polurno zamudo. Organizatorji so sprva na semaforju kot razlog za zamudo navedli varnostne razloge, nato pa je bilo rečeno, da gre za "prepozen prihod navijačev".

To je razjezilo številne privržence Liverpoola, ki so na družbenih omrežjih poročali, da so pred stadionom čakali več ur. Posnetki prikazujejo kaotične prizore na vhodih in dolge čakalne vrste okoli arene, kar so pri Liverpoolu najostreje obsodili.

Liverpool FC statement on #UCLfinal entry issues: — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

Uefa: Na tisoče navijačev s ponarejenimi vstopnicami

Uefa je nato kot uraden razlog za zamudo navedla, da je na tisoče navijačev želelo vstopiti na stadion s ponarejenimi vstopnicami.

To je povzročilo zastoje pri vstopu na stadion, zato je Uefa prestavila začetek finala, da bi si tekmo lahko ogledalo čim več navijačev z veljavnimi vstopnicami, so sporočili z Uefe.

A look at Paris right now as Liverpool fans are stuck outside the stadium due to poor crowd control and can’t get into the Champions League final @StoolFootball pic.twitter.com/ye8cNlA8cS — Barstool Sports (@barstoolsports) May 28, 2022

Policija je uporabila solzivec, so še sporočili z Uefe in izrazili sočutje do tistih, ki so jih prizadeli incidenti, ter napovedala, da bo sodelovala s francosko policijo in francosko nogometno zvezo.

Policija: 68 aretacij in 238 poškodovanih navijačev

Pariška policija je takoj po tekmi v prvi bilanci sporočila, da je zabeležila 68 aretacij in 238 poškodovanih okoli finala lige prvakov.

Ob 1.20 zjutraj je policija objavila, da je bilo pred, med in po zmagi Real Madrida nad Liverpoolom z 1:0 aretiranih 68 ljudi. Poškodbe so bile "lažje narave", oskrba je potekala na kraju samem.

Za zdaj ni znano, koliko je bilo poškodovanih zaradi velikih težav pri vstopu na stadion in uporabe solzivca na vhodu.