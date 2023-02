Uefa primarno dogovorna za neljube dogodke pred in med finalom lige prvakov 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmago Reala Madrida z 1:0 28. maja so zasenčili dogodki pred tekmo na stadionu Stade de France.

Evropska nogometna zveza Uefa nosi primarno odgovornost za varnostne napake, ki "so skoraj vodile do katastrofe" na finalu lige prvakov 2022 v Parizu med Realom Madridom in Liverpoolom, je francoska tiskovna agencija AFP povzela poročilo, ki ga je naročila Uefa.

V poročilu trdijo tudi, da so na policijski model vplivala tudi napačna namigovanja, češ da so navijači Liverpoola grožnja za javni red in mir.

Komisija, kot navaja poročilo, je zaključila, da je Uefa kot lastnica dogodka nosilka primarne odgovornosti za napake in da jo je presenetil policijski model, ki je temeljil na huliganstvu Liverpoolovih privržencev iz tragedije na Hillsboroughu leta 1989, v kateri je umrlo več kot 90 ljudi.

Zmago Reala Madrida z 1:0 28. maja so zasenčili dogodki pred tekmo na stadionu Stade de France. Tekma se je začela s 37-minutno zamudo zaradi prevelike gneče ob vhodih na stadion. Policija je uporabila tudi solzivec proti tisočim navijačev, ki so bili ujeti za železnimi ograjami.

Ob tem so takrat kot krivce za te incidente označili navijače Liverpoola, predvsem domnevno tiste brez vstopnic za tekmo.

Generalni sekretar Uefe Teodore Teodoridis se je opravičil za napake ter se zahvalil Brandau Rodriguesu in komisiji, ki je pripravila poročilo.

"V imenu Uefe bi se rad še enkrat iskreno opravičil vsem, ki so jih prizadeli dogodki ob tistem, kar bi moralo biti proslavljanje na vrhuncu klubske sezone," je AFP navedel Teodoridisa.

"Posebej bi se rad opravičil navijačem Liverpoola za sporočila pred in med tekmo, ta so jih neupravičeno obtoževala za situacijo, ki je vodila k preložitvi začetka tekme," je dodal.

Neodvisno revizijo dogodkov so naročili 30. maja lani, objavili pa danes. Doslej je to stalo skoraj 500.000 evrov, še piše AFP.

"Uefa je zavezana učiti se iz dogodkov," so še dodali v opravičilu pri krovni evropski zvezi in obljubili tesnejše delo z vsemi deležniki, da bi zagotovili uživanje na tekmah v varnem in prijateljskem okolju.

