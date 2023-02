Nov napad na Uefo z novim predlogom superlige

Projekt superlige, ki je v preteklosti močno razburkal nogometno sceno v Evropi in sprožil oster odziv krovne zveze Uefe, je doživel novo preoblikovanje. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, naj bi zdaj tekmovanje močno razširili in se izognili zaprtemu sistemu.

Marketinška agencija A22, ki od oktobra lani zastopa interese superlige, je danes predstavila predlog drugačne superlige. Po novem naj bi tako ponujala možnost sodelovanja do 80 ekipam, sistem pa ne bi bil zaprt, ampak bi se ekipe v ligo uvrstile s tekmovalnimi dosežki v nacionalnih tekmovanjih.

Prvotni projekt superlige je športno javnost pretresel aprila 2021 in hitro doživel polom. Močno se je načrtom uprla Evropska nogometna zveza (Uefa) s slovenskim predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu.

Od 12 klubov, ki so ustanovili superligo, jih je devet v nekaj dneh odstopilo od projekta, ostali so le Real Madrid, Barcelona in Juventus, ki še vedno zagovarjajo to tekmovanje.

"Klubi pogosto nosijo velika tveganja, obenem pa so potisnjeni ob stran, ko gre za odločanje o pomembnih zadevah. To lahko pripelje do velikih finančnih tveganj. V pogovorih smo ugotovili, da se klubi pogosto ne morejo javno izpostavljati, ker delujejo v sistemu, ki zatira opozicijo," je pojasnil izvršni direktor A22 Bernd Reichart ter dodal: "Naši pogovori so pošteni, neposredni in plodni. Strinjamo se, da potrebujemo spremembe in nove načine, da jih dosežemo."

Kot še poroča dpa, je v novem predlogu izrecno poudarjen odziv klubov, finančna vzdržnost celotne nogometne piramide in sodelujočih klubov pa je med ključnimi elementi.

Prvotni projekt superlige je sicer trenutno na sodišču EU, saj so snovalci te lige sprožili tožbo proti Uefi in mednarodni zvezi Fifa po neuspelem poskusu, da bi ustanovili zaprto tekmovanje najbogatejših evropskih klubov.

Sodbo bo sodišče po pričakovanjih izreklo v prvi polovici leta, že konec lanskega pa je generalni pravobranilec pri sodišču EU pritrdil stališču obeh zvez, da lahko ukrepata proti ustanoviteljem novih tekmovanj. To je sicer neobvezujoče mnenje, ki pa mu sodišče EU pogosto sledi.