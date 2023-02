Zahović navijačem sporočil veselo novico

Slovenski nogometni reprezentant Luka Zahović bo kariero na Poljskem nadaljeval tudi po koncu sezone. Takrat bi se mu iztekla aktualna pogodba s Pogonom, ki pa jo je v torek podaljšal in sklenil sodelovanje do leta 2025. V klubu iz Szczecina so presrečni, saj zelo spoštujejo 27-letnega napadalca, ki je Pogonu v zadnjih sezonah pomagal do številnih uspehov.

Kariera Luke Zahovića, ki se je moral večino časa otepati primerjav s svojim očetom Zlatkom Zahovićem, s katerim je dolgo sodeloval pri NK Maribor, je vezana na kar nekaj držav. Rodil se je na Portugalskem, kjer je njegov oče pred leti navduševal in si služil kruh pri največjih klubih, se nato izkazal v Ljudskem vrtu, kjer je postal sinonim za pogosto doseganje zadetkov. Dvakrat je bil najboljši strelec 1. SNL, osvojil ogromno lovorik, leta 2020, le nekaj mesecev po tem, ko je najtrofejnejši slovenski klub zapustil njegov oče Zlatko, pa se je odločil za selitev v tujino. Ni bila njegova prva.

Na Nizozemskem se mu ni izšlo, na Poljskem pač

V 1. SNL je bil dvakrat zapored kralj prvoligaških strelcev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Leta 2015, kmalu po zgodovinskem zadetku v ligi prvakov proti Sportingu, s katerim si še danes lasti rekord najmlajšega slovenskega strelca v najmočnejšem tekmovanju, se je odpravil na Nizozemsko. Pri Heerenveenu mu niso cvetele rožice, srečo in polno strelsko formo je našel šele ob vrnitvi v mesto ob Dravi. V 1. SNL je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, in leta 2020 sprejel ponudbo Pogona.

Klub iz Szczecina ni spadal med poljske velikane, še nikoli ni postal prvak ali pokalni zmagovalec, je pa s pomočjo slovenskega napadalca, ki se je večkrat znašel tudi na seznamu selektorja Matjaža Keka, spisal eno najuspešnejših obdobij. Dvakrat je osvojil tretje mesto, Zahović pa se je na 74 tekmah poljskega prvenstva podpisal pod 17 zadetkov. Zadeval je tudi v pokalu in na evropskih tekmah, vse skupaj pa oplemenitil še z desetimi asistencami.

Luka Zahović parafował nowy kontrakt z Pogonią Szczecin! Umowa wiąże Słoweńca z Pogonią na kolejne dwa lata, do końca czerwca 2025 roku! 🔵🔴#LUKA2025 pic.twitter.com/lEL8SCeXK7 — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) February 7, 2023

V tej sezoni je na primer skupno že pri devetih zadetkih (štiri v prvenstvu, tri v pokalu in dva v Evropi), zato so navijači pozorno spremljali razplet dogovora s prvim napadalcem kluba, ki bi mu po koncu sezone potekla pogodba. V torek so si lahko oddahnili, saj je 27-letni Slovenec v posebnem nagovoru sporočil navijačem, da je podaljšal zvestobo do leta 2025. Zadovoljstva ne skriva niti športni direktor Dariusz Adamczuk, ki je prepričan, da Luka na Poljskem še ni pokazal vsega, kar zna.

Zanimivo je, da se bo trenutno petouvrščeni Pogon v naslednjem krogu poljskega prvenstva pomeril z Jagiellonio Bialystok, pri kateri sta v preteklosti igrala tudi pomembna igralca v zgodovini Maribora, Nemanja Mitrović in Ognjen Mudrinski, prvi nastop pa bi lahko po prihodu iz Celja vknjižil nekdanji kapetan mlade slovenske izbrane vrste Dušan Stojinović. Morda bo zadolžen prav za pokrivanje rojaka Zahovića.

Zadnji zadetek na Poljskem je dosegel ob spomladanski uverturi, ko je Pogon konec januarja v gosteh remiziral pri Lechu (3:3). Foto: Guliver Image

Na Poljskem se poleg Zahovića in Stojinovića izmed Slovencev dokazujejo Damjan Bohar in Saša Živec (oba Zaglebie Lubin), Blaž Kramer (Legia), Blaž Vrhovec, Amadej Maroša in Erik Janža (vsi Gornik Zabrze), kar nekaj znanih imen pa se dokazuje v drugi poljski ligi (Rajko Rep, Rok Kidrič, Jaka Kolenc in Egzon Kryeziu).