Nekdanji selektor mlade slovenske nogometne reprezentance Primož Gliha se je odzval na očitke Janka Irgoliča, da zaradi napačnega dela v mlajših selekcijah Slovenije že 12 let ni na velikih tekmovanjih. "V življenju je zelo pomembno, kdo kaj pove in dejstva, ki so se zgodila. Moram se vrniti na začetek zgodbe mojega odhoda iz reprezentance, ko je Zlatko Zahović o meni zelo neposredno kot profesionalec in oče povedal, da rezultati govorijo meni v prid."

Janko Irgolič Foto: Rene Gomolj/Sportida Sportalov članek z izjavami Janka Irgoliča, zakaj se Slovenija že 12 let ni uvrstila na nobeno veliko tekmovanje, je dvignil precej prahu. "Ključni razlog je 10, 15 let popolnoma napačnega dela v mlajših selekcijah in selekcioniranju. Popolno nekomuniciranje med mlajšimi selekcijami in članskimi selektorji," je svoje mnenje podal Janko Irgolič, nekdanji trener vratarjev v prvi reprezentanci Srečka Katanca. "Da si sploh prišel v reprezentanco, si moral imeti pravega agenta." Največ Irgoličevih očitkov je letelo na selektorja reprezentance U21 med letoma 2015 in 2020 Primoža Gliho. "Nihče ni komuniciral s Kavčičem, s Katancem ... A bo Gliha komuniciral s Katancem? 'Če sem jaz boljši trener od Katanca, kaj bo on?'" Gliha od lani dela na kosovski nogometni zvezi. Prav je, da svojo stran pojasni tudi on. Čeprav že več kot leto dni ni dal nobenega intervjuja, je bil pripravljen spregovoriti. In odgovarja s svojimi rezultati.

"Zahović je povedal, da rezultati govorijo meni v prid"

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "V življenju je zelo pomembno, kdo kaj pove in dejstva, ki so se zgodila. Moram se vrniti na začetek zgodbe mojega odhoda iz reprezentance, ko je Zlatko Zahović o meni zelo neposredno kot profesionalec in oče povedal, da rezultati govorijo meni v prid. Zakaj? Ker je on imel sina pri meni v reprezentanci, ki pa ni bil standarden v prvi postavi. Mali Luka. Jaz ga imam zelo rad, ker je pravi štajerski fakin. Tako je podal zelo resno izjavo, kot jo mora strokovnjak in starš. Kar zadeva Janka Irgoliča. Midva sva bila soigralca v času jugoslovanske lige. Igrala sva skupaj v Olimpiji. Najina pot se je razšla, ko sem podpisal za Dinamo Zagreb, v času, ko so zanj igrali Boban, Šuker, sami veliki igralci. Najina pot se je spet združila, ko sem vodil reprezentanco U15, ko sem delal prvo selekcijo. On je imel sina, ki ga nisem vpoklical v reprezentanco, in sicer predvsem iz kakovostnih razlogov. On tega ni želel sprejeti. Ko daš na tehtnico dva starša, ki imata svoja sina, ki pri meni v reprezentanci nista standardna ... In data povsem drugačni izjavi. Kar pa zadeva to, da sem jaz kadarkoli kaj takega rekel za Katanca, je pa to tako nizkotno, da se v to niti ne bom spuščal," svojo plat zgodbe pojasnjuje Gliha.

"Vodil sem 42 tekem, od teh je bilo 12 ekstremno težkih tekem. Štirikrat Italijani, trikrat Francozi, dvakrat svetovni prvaki Srbi, Portugalci, Angleži in Švicarji. Na zadnjih 19 tekmah smo imeli štiri izgubljene tekme. Težke tekme," o svojih rezultatih ponosno govori Gliha. Skupaj je mlado reprezentanco vodil na 42 tekmah. Imeli so 16 zmag, 10 remijev in 16 porazov. Zabili so 71 golov in jih prejeli 64. To pomeni 1,7 doseženega gola na tekmo.

Gliha opisuje dosežke z letniki 94, 96 in 98

Foto: Grega Valančič/Sportida Za nogometno zvezo Slovenijo oziroma mlajše reprezentančne selekcije je delal od leta 2012. "Najprej sem vodil reprezentance od U15 do U19. Po odhodu mojega velikega prijatelja Tomaža Kavčiča na Kitajsko sem po logiki zaporedja prevzel mlado reprezentanco. Vodil sem reprezentanco igralcev letnikov 94, potem 96 in pa 98."

V letih 2015 in 2016 so igrali kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu U21 2017. "Z letniki 94 smo imeli veliko srečo, kar sem fantom tudi povedal, da smo igrali v skupini z nosilci Italijani in Srbi, ki so prišli z Nove Zelandije kot svetovni prvaki in smo jih zdaj gledali na svetovnem prvenstvu: brata Milinković, Savić, Jović, Grujić, Maksimović in drugi. Mi smo na tisti tekmi v kvalifikacijah zmagali 2:0. Pred tekmo sem jim rekel: kdaj, če ne zdaj, kje, če ne tukaj. Tiste kvalifikacije smo končali na tretjem mestu. Začeli smo jih v četrtem bobnu, v tretjem bobnu je bila Irska, ki smo jo tudi premagali." Ob zmagi nad Srbi so bili v prvi postavi Šporar, Zajc, Črnigoj, Štulac, Bajrić, Kapun, Šme, Ejup, Gorenc Stanković, Stojanović in Sorčan, Zahović je ostal na klopi.

Srečko Katanec Foto: Žiga Zupan/Sportida "Takrat je bil selektor A-reprezentance Srečko Katanec. Tako mlada kot A-reprezentanca sta se borili za evropsko prvenstvo. To ni ravno v skladu s tradicijo slovenskih reprezentanc. Seveda je imela A-reprezentanca prioriteto, tako je Srečko vpoklical večje število igralcev. To so bili Krajnc, Stojanović, Stanković, Kapun, Zajc. Tako da smo na odločilno tekmo na Irsko odšli brez štirih igralcev, ki so bili takrat v A-reprezentanci, pa brez Šporarja, ki je bil huje poškodovan, Štulac pa se je poškodoval na tekmi. Takrat so se naše kvalifikacije končale. Mi smo prišli na svoje tretje mesto. Želeli smo bili pred Irci. Ta generacija je osvojila tudi turnir Lobanovski v Ukrajini, kjer smo s 3:0 premagali Grčijo in Ukrajino."

Zadnji dve leti je Gliha na nogometni zvezi Kosova. Vodil je tudi dve tekmi članske reprezentance. Foto: Guliver Image

Šele tretjič v 30 letih je bila U21 druga v kvalifikacijah

Jon Gorenc Stanković Foto: Vid Ponikvar Sledile so kvalifikacije za EP U21 leta 2019. "Kar zadeva letnikov 96, je bila situacija zelo težka. Samo pet igralcev Ankarana je igralo standardno v prvi ligi, pa Sorčan kot vratar Gorice, sedmi, ki je bil standardni, je bil pa Janez Pišek, ki je bil letnik 98. In poglejte, kaj je nogomet, kaj je kolektiv. Ta reprezentanca je osvojila drugo mesto, pet točk pred tretjimi Bolgari. Samo trikrat v 30 letih se je zgodilo, da je bila Slovenija druga. Pod taktirko Kavčiča Oblakova generacija, pod taktirko Zupana Handanovićeva generacija in ta generacija. Tudi ta generacija je osvojila turnir v Ukrajini." Na zadnji tekmi teh kvalifikacij so igrali 1:1 s Francijo, za katero so takrat na primer igrali Dembele, Diallo, Upamecano. V prvi postavi Slovenije pa so bili Jan Repas, Šušnjara, Gliha, Gorenc Stanković, Vokić, Primc, Brecl, Lipušček, Brekalo, Pišek in Sorčan. Od teh danes redno v članski reprezentanci igra Gorenc Stanković.

"Red, disciplina in odnos do dresa so osnova uspeha"

Erik Gliha leta 2017 na kvalifikacijski tekmi proti Franciji. Foto: Vid Ponikvar "V tej generaciji je igral tudi moj sin, zaradi katerega so imeli nekateri velike pomisleke. A moj sin je igral levega bočnega. Petkrat je asistiral za zadetek: proti Francozom, Bolgarom, Črnogorcem, dvakrat proti Luksemburgu, na šesti kvalifikacijskimi tekmi pa je dosegel zadetek za zmago proti Kazahstanu. Levi bočni! Koliko levih, desnih bočnih doseže toliko asistenc in golov?" Poudarja pa, da njegov sin, Erik Gliha, ni imel nikakršnih privilegijev. Kot primer navaja zgodbo ob prestopu iz Ankarana v Avellino. "Povedal sem mu: v Avellinu ti priložnosti ne bodo dali in jaz te spomladi ne bom mogel klicati v reprezentanco, ker boš brez tekmovalne forme. Jaz sebe ne bom postavil v položaj, da boš igral in ne boš dober. Ker je to preveliko breme odgovornosti zame. In je razdrl pogodbo v Italiji v serie B in se vrnil v Ankaran za nič evrov. Če si do svojega sina odkrit, potem je logično, da si do vseh. Tukaj ni čustev. To je profesionalnost. Red, disciplina in odnos do dresa so osnova uspeha." Za to ima Gliha tudi aktualen primer. "Hrvaška reprezentanca. Od leta 1998 sedem svetovnih prvenstev in trikrat polfinale. Zaradi reda, discipline in pripadnosti. In jaz jim čestitam."

Generaciji 1998 ni bilo treba igrati kvalifikacij za evropsko prvenstvo, saj se je prvenstvo do 21 let leta 2021 po zaslugi Aleksandra Čeferina igralo v Sloveniji. "Tukaj se moram zahvaliti generalnemu sekretarju NZS, da je uslišal mojo željo, da bi organizirali šest, sedem tekem z najmočnejšimi evropskimi državami, ki bodo prišle sem na evropsko prvenstvo. In smo se dogovorili s Francozi, Portugalci, Angleži, Nemci, Rusi ... Jaz sem vodil tekme proti Portugalski neodločeno, proti Francozom 2:2, proti Angležem neodločeno, zmagali smo s Švico, ki je bila takrat šesta na Fifini lestvici, ker so bili generacijo pred mano evropski prvaki, ko jih je vodil Bernard Challandes. Ta je bil selektor kosovske reprezentance, ko sem ga jaz lani zamenjal za tisti dve tekmi, ko smo igrali v Grčiji neodločeno 1:1."

"Sestavili smo 'monstrum' ekipo"

Foto: Grega Valančič/Sportida Podrobneje dogajanje na prijateljskih tekmah v letih 2019 in 2020 opisuje: "S to generacijo smo imeli velik uspeh, čeprav smo začeli zelo slabo: izgubili smo proti Gruziji v Gruziji 0:3. Po tej tekmi sem se usedel in se zahvalil igralcem, ki so gravitirali kot tehnično dobri igralci. Spremenil sem kader. Čez en mesec sem šel v Švico in zmagal s šesto ekipo na Fifini lestvici. Imel sem veliko pritiskov, da moram klicati določene igralce v reprezentanco, ki jih nisem klical. Končali smo z remijem s Portugalci decembra, potem se je začela pandemija. Naslednjo tekmo smo igrali septembra 2020 z Italijo. Na tisti tekmi smo izgubili z 1:2, ob dveh rdečih kartonih in ob tem, da Italijani zadnjih 15 minut niso prišli v naš šestnajstmetrski prostor. Po tisti tekmi smo šli na Madžarsko, ko smo prišli do zaključka, da smo sestavili 'monstrum' ekipo. V 55. minuti smo izgubljali z 0:3, ob menjavah smo dosegli tri zadetke. Ob tem je eden od igralcev še zadel prečko, zadnjih deset minut pa smo igrali z enim igralcem manj. To je bila moja zadnja tekma. Po tej tekmi sem se moral posloviti." Gliha se je s selektorskega mesta poslovil po aferi s pismom igralcev na naslov nogometne zveze.

"Če bi se ukvarjal z agenti, ne bi vozil 12 let starega mercedesa"

Na Irgoličeve besede, da si moral imeti za mesto v reprezentanci pravega agenta, Gliha pove: "Če bi se pa jaz ukvarjal z agenti, kot mi gospod očita, bi bil še dandanes selektor v Sloveniji in ne bi vozil 12 let starega mercedesa." Zavrača tudi očitke, da se o igralcih ni pogovarjal s članskimi selektorji. "Tega sploh ne bi komentiral. Kavčič je eden mojih boljših prijateljev. Tako da ta zgodba ne bo držala. Kar pa zadeva Katanca, sem povedal, koliko igralcev je igralo v A, čeprav smo se mi borili za evropsko prvenstvo. A-reprezentanca je prioriteta in tukaj ni bilo debate."

Gliha zavrača Irgoličeve besede o slabi komunikaciji s članskimi selektorji. Foto: Rene Gomolj/Sportida

Kot klubski trener v igro pošiljal najstnike

Gliha leta 2010 v Kopru. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Pred nastopom selektorske funkcije v mlajših selekcijah je Gliha krajši čas vodil Gorico, Muro in Koper. "V Kopru so debitirali Palčič, Blažič, Stančić, Jelenić, Struna, Štulac še kot najstniki. Štulac najmlajši s 16 leti, najstarejši je bil 19-letni Struna. Mi smo bili takrat drugi, bili smo v polfinalu pokala." Vsi razen Stančiča so postali članski reprezentanti. Pri Muri je dal priložnost Boharju, v Gorici Škarabotu in Velikonji. "Večina je bila debitantov in so pri meni postali standardni igralci. Zato pozivam današnje trenerje, naj nas končno uslišijo in pošljejo v igro najstnike. Najstnik je mlad nogometaš. Kdor ima dvojko spredaj, ni več mlad igralec. Zato imamo danes tak upad nogometa. Z letnikom 96 mi nismo mogli sestaviti reprezentance 22 igralcev, " pogovor končuje Primož Gliha.