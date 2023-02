Nemški nogometni prvoligaš Hoffenheim na klop postavil Američana

Pellegrino je bil del Hoffenheima že med letoma 2017 in 2019, ko je vodil mlajše selekcije in bil nekaj časa tudi pomočnik glavnega trenerja.

Matarazzo je med januarjem 2020 in oktobrom 2022 vodil ekipo Stuttgarta. Po natanko stotih tekmah na čelu pa so ga zaradi slabih rezultatov iz začetka te sezone odpustili. Moštvo iz zvezne dežele Baden-Württemberg je v omenjenem obdobju ob 40 porazih popeljal do 31 zmag in 29 neodločenih izidov.

Vodstvo Hoffenheima je Breitenreiterja odpustilo po nizu slabih izidov, po katerem je ekipa trenutno na 14. mestu prvenstvene lestvice, je v ponedeljek poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Naslednja tekma Hoffenheim čaka v soboto, ko bo gostil Bayer iz Leverkusna.