Hoffenheim se bo pridružil bojkotu družbenih omrežij

Nemški nogometni klub Hoffenheim je danes sporočil, da se bo pridružil pobudi angleških klubov in se začasno protestno odpovedal objavam na družbenih omrežjih. Klubi angleške premier lige so se za bojkot odločili zaradi vse pogostejših in ponavljajočih se zlorab in rasističnih napadov na teh omrežjih.

Pobudi za protestni bojkot, ki jo je sprožilo vodstvo elitne premier lige, so se na Otoku pridružili še klubi angleške druge lige (EFL) ter ženske nogometne lige (WFL).

Opozorilni mrk na družbenih omrežjih se bo začel v petek, 30. aprila ob 15. uri in se končal v ponedeljek, 3. maja ob 23.59.

Kot so pojasnili pri vodilni angleški nogometni ligi, gre za odgovor na vse pogostejše in ponavljajoče se zlorabe in rasistične napade na teh omrežjih, ki so jih deležni nogometaši in drugi udeleženci teh tekmovanj. Pojasnili so, da se zavedajo pozitivne plati, velike moči in vpliva, ki jih imajo sodobne komunikacijske metode za stike med navijači in klubi. A po drugi strani opozarjajo, da bodo lahko le s skupnimi močmi prisilili družbo in podjetja, ki upravljajo ta omrežja, da se bodo ostreje odzvali na takšno spletno nadlegovanje.

Zdaj se je pobudi pridružil Hoffenheim, ki je pojasnil, da so bili tudi številni njegovi člani žrtve napadov na spletu. "Spletni komunikacijski kanali so žal postali tudi odlagališče sovraštva in frustracij. Čas je, da se začnemo aktivno boriti za strpnost, spoštovanje in človečnost na spletu. Preveč preprosto je ustvariti anonimni profil in žaliti brez posledic," so sporočili iz Hoffenheima.

Zaradi podobnih razlogov so se že pred to pobudo za bojkot družbenih omrežij odločali nekateri posamezniki ali klubi, med najbolj znanimi je nekdanji francoski zvezdnik Thierry Henry, kot zadnja pa sta to pred tedni naredila valižanski klub Swansea City in škotski prvak Glasgow Rangers.