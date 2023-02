Kruto, a neizogibno. Chelsea je moral prečrtati kopico zvezdnikov.

Od nadaljevanja nogometne lige prvakov, uvodnih dejanj izločilnega dela, na katerem ne bo manjkalo spektakularnih spopadov, nas loči le še teden dni. V igri za prestižni naslov je še 16 klubov. Večina izmed njih vstopa v osmino finala z osveženimi zasedbami. Največ sprememb se je zgodilo pri Chelseaju, kjer po prihodu številnih odmevnih zimskih okrepitev vlada tako huda konkurenca, da na seznamu kandidatov ni kar nekaj znanih imen. Tudi afriškega zvezdnika Pierre-Emericka Aubameyanga in Francoza Benoita Badiashileja, za katerega so se modri odločiti plačati slabih 40 milijonov evrov!

Chelsea je prelisičil Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in njeno pravilo o upoštevanju zahtev finančnega ferpleja (FFP), saj je z večino klubov, ki jim bo moral plačati odškodnino za okrepitve, sklenil dogovor o obročnem izplačevanju. In to več let zapored. S tem je kljub ogromnemu številu novincev zadostil kriterijem Uefe, saj so se vrtoglavi zneski, teh v zadnjih prestopnih rokih ne manjka (Chelsea je rekorder po najdražjih nakupih v zadnjih dveh prestopnih rokih), opazno skrčili.

Enzo Fernandez je jeseni igral v ligi prvakov za Benfico, spomladi pa bo branil barve Chelseaja. Foto: Guliverimage

Tako kot na primer pri najdražjem zimskem novincu Enzu Fernandezu, za katerega bodo modri odšteli Benfici 121 milijonov evrov. Zneska pa ne bodo poravnali takoj, ampak v osmih letih in pol. Podobno je tudi pri preostalih, tudi pri drugem najdražjem zimskem novincu, Ukrajincu Mihajlu Mudriku. Na Stamford Bridge se je v zadnjih tednih preselilo kar osem vrhunskih nogometašev.

Trener Graham Potter ima tako težave, saj je domala nemogoče zadostiti željam vseh, da bi se znašli v udarni enajsterici. Zato angleški strateg opozarja, da bo treba v ekipi ustvariti zdravo tekmovalnost, s tem pa se preprečiti čim večji izbruh frustracij, posledice neigranja številnih zvezdnikov, ki so bili v svoji karieri vajeni osrednjih vlog. A konkurenca je preprosto prevelika, kar dokazuje tudi seznam kandidatov za evropske tekme.

Chelsea se bo v osmini finala lige prvakov pomeril z Borussio Dortmund, pri kateri v zadnjih tednih navdušuje povratnik Sebastian Haller. Foto: Reuters

Vsak udeleženec osmine finala lige prvakov ga je moral izpolniti do 2. februarja. Le dan pozneje od izteka prestopnega roka, če govorimo o najmočnejših evropskih ligah.

Prednost dobili Fernandez, Mudrik in Felix

Američan Todd Boehly si je prvo tekmo Chelseaja, takrat so Londončani v Zagrebu izgubili proti Dinamu, trenerski stolček pa je zapustil Thomas Tuchel, ogledal v druščini predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Foto: Reuters Največje preglavice, sladke težave, a obenem tudi obilico skrbi, saj je s tem številnim znanim nogometašem pokazal, kakšen je njihov trenutni status v klubu, je imel trener Chelseaja. Pozimi je pripeljal osem novincev, pravila tekmovanja, nad katerimi bedi Uefa, pa velevajo, da lahko za izločilni del lige prvakov vsak klub prijavi največ tri nove igralce. Tako se je bogati londonski klub, za katerega od lani skrbi ameriški mogotec Todd Boehly, v začetku leta 2023 znašel v težavah. Komu se odreči?

Po dolgem in tehtnem premisleku je strokovno vodstvo dvakratnih evropskih prvakov, nazadnje so bili najboljši v Evropi leta 2021, menilo, da bi ekipi v ligi prvakov najbolj pomagali Enzo Fernandez, Mihajlo Mudrik in Joao Felix. Torej dva najdražja zimska novinca in pa portugalski zvezdnik, ki je v jesenskem delu z Janom Oblakom pri Atleticu nepričakovano sklenil evropsko pot že po skupinskem delu, kar je bilo ogromno razočaranje za navijače Los Colchoneros. Ker se je do konca sezone preselil v London, ima novo priložnost, da v tej sezoni v ligi prvakov vendarle doseže odmeven rezultat.

Joao Felix je v skupinskem delu lige prvakov v tej sezoni z Atleticom nepričakovano osvojil zadnje mesto in izpadel, a bo lahko vseeno nadaljeval tekmovanje, saj se je pozimi preselil v London k Chelseaju. Foto: Guliverimage

Fernandez, novopečeni svetovni prvak in najboljši mladi nogometaš SP 2022, bo po imenitnih predstavah v jesenskem delu z Benfico, kjer jo je v skupinskem delu zagodel Barceloni, nadaljeval kariero na Otoku. Tako bo himno lige prvakov odslej poslušal v modrem dresu, podobno kot Mudrik, ki je jeseni s svojim znanjem, hitrostjo in talentom opozarjal nase pri Šahtarju, zdaj pa se bo v boj za evropski nogometni sveti gral podal z angleškim velikanom. Trije novinci Chelseaja na seznamu so torej Felix, Fernandez in Mudrik.

Badiashile bo spremljal ligo prvakov le s tribun

Benoit Badiashile, ki se je pozimi preselil k Chelseaju iz Monaca, spomladi ne bo igral v ligi prvakov. Foto: Reuters Na seznamu kandidatov za evropske tekme pa se ni znašlo kar nekaj odmevnih zimskih okrepitev Chelseaja. Ker ni bilo dovolj mest za vse, pri modrih ne bo manjkalo nezadovoljnih obrazov. Mladi francoski branilec Benoit Badiashile, za katerega bo plačal Chelsea Monacu skoraj 40 milijonov evrov, tako ne bo kandidiral za evropske tekme.

Londončane v osmini finala čakata spopada z Borussio Dortmundom, modri pa čutijo ogromen pritisk, saj so na Otoku že izpadli iz obeh pokalnih tekmovanj, v prvenstvu so daleč od vrha, tako da se že lahko poslovijo od boja za naslov prvaka. Edino možnost, da bi v tej sezoni, v katero so vložili ogromno denarja, osvojili lovoriko, prinaša liga prvakov.

O tem, kako huda konkurenca vlada pri Chelseaju, priča tudi podatek, da na evropskem seznamu ni Nonija Maduekeja (prej PSV), Davida Datra Fofane (Molde), Andreya Santosa (Vasco da Gama), se je pa presenetljivo obdržal Maročan Hakim Ziyech, ki bi zadnji dan prestopnega roka skoraj prestopil k PSG, a si je Chelsea ob nepravem času, ko se je najbolj mudilo, privoščil niz administrativnih napak. Tako je ostal Ziyech v Londonu, se pa v zadnjem obdobju širijo govorice, kako bi lahko vseeno zapustil modre in se odpravil k turškemu velikanu Bešiktašu. V Turčiji, nesrečni deželi, v kateri odpravljajo posledice rušilnih torkovih potresov na jugovzhodu države, namreč še traja zimski prestopni rok.

Kampl, Handanović ... In mladi Jevšenak. Na seznamih, ki jih je Uefi v zahtevanem roku dostavilo 16 klubov, so trije Slovenci. To so Kevin Kampl (RB Leipzig), Samir Handanović (Inter) in 19-letni up slovenskega nogometa Žan Jevšenak, ki je v prejšnji sezoni postal evropski prvak z mladinsko zasedbo Benfice, tokrat pa so ga lizbonski orli dodali na seznam B, na katerega so lahko uvrščeni mlajši igralci, ki se dokazujejo v klubu vsaj dve leti. Žan Jevšenak, nekdanji up ljubljanskega Brava in mladi slovenski reprezentant, je lani z Benfico osvojil naslov evropskega prvaka v mladinski konkurenci. Foto: Guliverimage

Razočaranje za izkušenega Afričana

Pierre-Emerick Aubameyang se je vpisal med strelce v skupinskem delu na obeh tekmah proti Milanu. Foto: Reuters Vsak udeleženec osmine finala je lahko za spomladanske nastope v ligi prvakov prijavil le 25 igralcev, dodatno kvoto pa lahko izpolnijo le igralci iz klubskega podmladka, ki vztrajajo pri tem klubu vsaj dve leti. Zaradi ogromne konkurence je tako pri Chelseaju ostal praznih rok tudi Pierre-Emerick Aubameyang, eden od boljših posameznikov Chelseaja v jesenskem delu lige prvakov. Triintridesetletni napadalec iz Gabona je izpadel s seznama, kar je velik udarec za nekdanjega zvezdnika Borussie Dortmunda, Arsenala in Barcelone, ki je lani sklenil z modrimi dveletno pogodbo.

V primerjavi z jesenjo med modrimi ni več tudi Jorginha, ki se je pridružil topničarjem. Na seznamu je vseeno Američan hrvaških korenin Christian Pulisic, ki bo zaradi poškodbe kolena počival vsaj do marca in bo tako zagotovo izpustil vsaj prvo dejanje osmine finala lige prvakov.

Obeta se festival poslastic in spektaklov

Lionel Messi bo skušal v osmini finala s Parižani preskočiti zahtevno bavarsko oviro. Foto: Reuters Liga prvakov se bo začela čez en teden. Začela se bo spektakularno, že prvi večer se bosta udarila PSG in Bayern München, dva izmed kandidatov z ožjega seznama za evropski naslov, na San Siru pa bo AC Milan pričakal Tottenham. Dan pozneje bo Club Brugge, največje presenečenje skupinskega dela lige prvakov, gostil Benfico. Ta je izgubila Fernandeza, Borussia Dortmund, ki bi v primerjavi z jesenjo lahko računala tudi na povratnika Sebastiana Hallerja (napadalec iz Slonokoščene obale je prebolel raka na modih) in je v bundesligi v izvrstni formi, pa bo gostila Chelsea, ki v poplavi zimskih okrepitev še išče idealno enajsterico.

Prihodnji teden bodo prve tekme osmine finala odigrali Liverpool in Real Madrid, Eintracht Frankfurt in Napoli, RB Leipzig in Manchester City ter Inter in Porto.

Odmevna nova imena pri Bayernu, Tottenhamu, Liverpoolu ... Portugalec Joao Cancelo se je ekspresno ustalil v udarni enajsterici Bayerna. Foto: Reuters Najbolj odmevne spremembe na seznamih klubov? O tistih, s katerimi ima opravka Chelsea, smo že govorili. Pa drugi? Bayern je pozimi pripeljal tri pomembne igralce. Daley Blind je prišel zastonj iz Amsterdama, Joao Cancelo iz Manchestra, Yann Sommer pa kot menjava za poškodovanega Manuela Neuerja iz Mönchengladbacha. Med bolj znanimi igralci, ki jih v primerjavi z jesenjo ni več pri Bavarcih, izstopa Marcel Sabitzer (Manchester United). Liverpool bo računal tudi na Nizozemca Codyja Gakpa, ki pa za zdaj ni prinesel sreče in zadovoljstva rdečim, vračata se tudi Naby Keita in Alex-Oxlade Chamberlain, ki sta imela jeseni zdravstvene težave, pri PSG ni več rezervnega vratarja Keylorja Navasa in španskega reprezentanta Pabla Sarabie, velike spremembe pa so pri Tottenhamu. Novo evropsko trojko sestavljajo Španec Pedro Porro, Nizozemec Arnaut Danjuma in rezervni vratar Alfie Whiteman, v Londonu pa ni več Matta Dohertyja (Atletico), Bryana Gila (Sevilla) in Djeda Spenceja (Rennes). Edini klub, ki ni spreminjal seznama iz jesenskega dela, je Porto.