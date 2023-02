Zadnji dan zimskega prestopnega roka se je napovedovala odmevna selitev Hakima Ziyecha. Maročan naj bi zapustil Chelsea in se pridružil PSG. Vse je teklo po načrtih, Ziyech je v Parizu že opravil zdravniški pregled, nato pa so si Londončani v poznih večernih urah, ko se je že pošteno mudilo, privoščili nezaslišano napako. Kar trikrat zapored so Parižanom poslali napačne dokumente, tako da je prestop padel v vodo. Francoski prvaki zdaj razmišljajo o tožbi.

Klubska velikana Chelsea in PSG sta že dolgo prisotna v nogometnem poslu, zato napaka, ki se je zgodila Londončanom v zadnjih minutah prestopnega roka, še toliko bolj buri javnost. Nekateri so šli tako daleč, da so v njej prepoznali namero angleškega kluba, da namerno škoduje francoskim prvakom in s tem prepreči odhod Hakima Ziyecha. Dejstvo je, da 29-letni krilni igralec v tej sezoni ni vidneje izstopal v dresu Chelseaja.

Pred prihodom v London je Maročan, sicer rojen na Nizozemskem, izstopal v dresu Ajaxa. Foto: Reuters

Pri prejšnjem trenerju Thomasu Tuchlu je izgubil mesto v začetni enajsterici, veliko minutaže mu ni posvečal niti Graham Potter. V tej sezoni je zbral 15 nastopov, a je večinoma vstopal v igro s klopi. Nikoli ni zadel v polno, v statistiko je vpisal le eno podajo. Ker je Chelsea januarja kopičil novince, nekatere prav na njegovem igralnem položaju, se je zdela poteza, da odide Maročan drugam, vse prej kot nelogična.

Zaradi administrativne napake ostal brez podpisa pogodbe

Hakim Ziyech je pomagal Maroku do zgodovinskega preboja v polfinale SP. Pred tem je bil na seznamu nekdanjega selektorja Vahida Halilhodžića kar nekaj časa prečrtan. Foto: Reuters Snubcev ni manjkalo, zlasti po odmevnih predstavah z reprezentanco na SP. Zanj so se zanimali Milan, Roma, Newcastle in Everton, ko pa je svoj interes pokazal še PSG, se Ziyech ni obotavljal. To je bila ponudba, ki se je je najbolj razveselil. Zadnji dan prestopnega roka se je tako v Francijo odpravil z velikimi pričakovanji. Nato pa je sledil šok.

Temperamentni zvezdnik, ki je posredno vplival na odločitev, da je nekaj mesecev pred SP 2022 v Katarju selektorski stolček Maroka zapustil Vahid Halilhodžić, nato pa so Maročani senzacionalno osvojili četrto mesto, se je znašel v središču pozornosti zaradi neverjetne administrativne napake Chelseaja.

V Parizu je že opravil zdravniški pregled, vse je bilo pripravljeno za podpis pogodbe, ki je vključevala posojo do konca sezone brez nadaljnje možnosti odkupa, nato pa se je zapletlo pri postopku registracije. PSG ni in ni prejel želenih dokumentov. Chelsea mu je po poročanju Foot Mercata trikrat zapored poslal napačne, kar je razbesnelo pariški tabor. Ziyech je bil razočaran in potrt, od tako želene selitve, kjer bi se na Parku princev pridružil rojaku Achrafu Hakimiju, ni bilo nič.

Kratko je potegnil tudi Hutchinson

Ziyech ostaja pri Chelseaju, ki je pozimi pripeljal številne novince. Foto: Reuters Modri ostajajo nesporni kralji zimskega prestopnega roka. Že lani poleti ni nihče izmed klubov za nove igralce zapravil toliko kot Londončani. Zgodba se je ponovila tudi pozimi, ko je klub, ki domuje na Stamford Bridgu, pripeljal osem novih obrazov, med njimi tudi novopečenega rekorderja angleškega klubskega nogometa, 22-letnega Argentinca Enza Fernandeza, za katerega bo v različnih časovnih intervalih (le tako lahko Chelsea zadosti kriterijem finančnega fair-playja) odštel kar 121 milijonov evrov. Pri najboljšem mladem nogometašu SP 2022 je za las ujel vse časovne roke, pri Ziyechu pa je ostal praznih rok.

Zakaj je prišlo do tega? Nekateri so šli tako daleč pri očitkih, da so napake proglasili za namerno dejanje, s katerim je želel Chelsea preprečiti odhod Maročana, spet drugi so poudarjali, kako so bili pri Chelseaju v zadnjih minutah torkovega večera povsem osredotočeni na rekordni posel s Fernandezom, preostalim projektom pa se niso posvetili tako resno, kot bi se morali.

Chelsea je to zimo v svoje vrsta zvabila številna znana imena. Modri dres so oblekli Portugalec Joao Felix, Ukrajinec Mihajlo Mudrik, Francoza Benoit Badiashile in Malo Gusto (slednji ostaja do konca sezone pri Lyonu), Brazilec Andrey Santos, Anglež Noni Madueke in David Fofana iz Slonokoščene obale. Foto: Reuters

Ne nazadnje je spodletela tudi selitev 19-letnega reprezentanta Jamajke Omarija Hutchinsona, ki je želel prestopiti k WBA. Francoski prvak, ki je želel s prihodom Ziyecha zapolniti vrzel po odhodu Pabla Sarabia k Wolverhamptonu, je zelo razočaran. Ni še vrgel puške v koruzo, razmišlja o tožbi proti Chelseaju, pravico pa bo zdaj iskal pri pravni komisiji francoskega prvenstva (LFP).