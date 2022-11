Noro, kakšen žreb! PSG proti Bayernu, Liverpool izziva Real!

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu je potekal žreb parov osmine finala lige prvakov, največjega in najdonosnejšega tekmovanja, na katerem se za naslov evropskega prvaka potegujejo klubi iz sedmih držav. Ples kroglic je postregel z dvema zelo atraktivnima paroma. Liverpool in Real Madrid bosta poskrbela za ponovitev zadnjega finala lige prvakov, PSG pa se bo nameril na Bayern, edinega udeleženca lige prvakov, ki je v skupinskem delu osvojil maksimalnih 18 točk.

Pari osmine finala lige prvakov: RB Leipzig (Kevin Kampl) - Manchester City

Club Brugge - Benfica

Liverpool - Real Madrid

Milan - Tottenham

Eintracht Frankfurt - Napoli

Borussia Dortmund - Chelsea

Inter (Samir Handanović) - Porto

PSG - Bayern Prve tekme osmine finala bodo na sporedu 14., 15., 21., in 22. februarja, povratne pa 7., 8., 14. in 15. marca.

To pa je bil žreb in pol! Uresničila se je napoved francoskega matematika Juliena Guyona, ki je pred dnevi po obsežni raziskavi sklenil, da obstaja največja možnost, da se bosta v osmini finala srečala PSG in Bayern. In res. Ples kroglic v Nyonu je postregel ravno s takšnim atraktivnim scenarijem, zaradi katerega si bodo spomladi še kako grizli nohte navijači francoskega in nemškega prvaka. Že pred četrtfinalom bo namreč odpadel eden izmed favoritov za osvojitev evropske krone.

Ponovitev letošnjega finala lige prvakov

Ples kroglic v Nyonu je z zanimanjem spremljal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: Reuters Za drugi veliki spopad v osmini finala bosta poskrbela Liverpool in Real Madrid. To bo ponovitev zadnjega finala lige prvakov, v katerem se je v Parizu kljub boljši igri rdečih smejalo belim baletnikom. V prejšnji sezoni so jo po neverjetnih preobratih že pred tem zagodli tudi PSG, Chelseaju in Manchester Cityju. V tej sezoni izbrancem Jürgena Kloppa ne gre tako dobro. V domačem prvenstvu so izgubili ogromno točk in si priigrali visok zaostanek za vodilnim Arsenalom, v Evropi pa so uspešnejši, saj so razen poloma v Neaplju vknjižili pet zmag in dokazali, da bi se lahko v boj za najvišja mesta v ligi prvakov vmešali tudi v tej sezoni.

Real brani evropski naslov, prvič v tem tisočletju pa se je zgodilo, da je madridski velikan edini španski udeleženec izločilnega dela lige prvakov. V skupinskem delu je namreč spodrsnilo tako Barceloni in Sevilli kot tudi Oblakovemu Atleticu, ki si ni zagotovil niti tolažilne nagrade, ampak evropsko sezono končal že v začetku novembra, kar se kapetanu slovenske reprezentance, odkar brani za Simeonejevo četo, ni zgodilo še nikoli.

Največ jih imata Nemčija in Anglija

Ambasador finala lige prvakov 2022/23 v Istanbulu Hamit Altintop je pomagal pri žrebu. Liverpool je povezal z evropskim prvakom Realom. Foto: Reuters Za evropsko krono se poteguje 16 klubov iz sedmih držav. Presenetljivo je med njimi tudi belgijski prvak Club Brugge, ki se je prvič v klubski zgodovini uvrstil v izločilni del lige prvakov, v svoji skupini pa jo je zagodel tudi Oblakovemu Atleticu. Brugge se bo v osmini finala pomeril z Benfico, ki je presenetila v skupini H in končala skupinski del tudi pred PSG.

Največ predstavnikov imata v osmini finala Nemčija in Anglija (po štiri), Italija ima tri, Portugalska dva, po enega pa Belgija, Francija in Španija. Med udeleženci osmine finala jih je dobra polovica (9) že osvojila naslov evropskega prvaka, sedem pa jih na največjo lovoriko, kar jo ponuja klubski nogomet, še čaka.

Med tistimi klubi, ki kljub enormnim vložkom in ambicijam še niso osvojili evropske krone, najbolj izstopata Manchester City in PSG. Bogata kluba iz Anglije in Francije, podprta z arabskim kapitalom, sta bila v zadnjih letih že zelo blizu uspeha. Zaigrala sta v finalu, a je City nato priznal premoč Chelseaju (2021), PSG pa leto poprej Bayernu (2020).

Finale lige prvakov bo 10. junija 2023 v Istanbulu. Foto: Reuters

V tej sezoni bosta skušala iti še korak dlje, oba pa se bosta v osmini finala namerila na nemškega tekmeca. Več sreče je imel City, saj se bo pomeril z Leipzigom Kevina Kampla, Parižane pa čaka skrajno neugoden velikan iz Münchna, ki je med osrednje favorite za evropsko krono spadal že v prejšnji sezoni, a nato v četrtfinalu senzacionalno izpadel proti Villarrealu.

Slovenija bo imela v osmini finala dva predstavnika. Poleg Kampla, ki ima pomembno vlogo pri rdečih bikih in večkrat začenja dvoboje od prve minute, v igri za evropsko krono ostaja tudi Inter Samirja Handanovića. Izkušeni Ljubljančan se je moral pri milanskem velikanu zadovoljiti z vlogo rezervnega vratarja, prvi čuvaj mreže črno-modrih je postal Kamerunec Andre Onana. Inter bo skušal v osmini finala prekrižati načrte Portu, ki je bil najboljši v "Oblakovi" skupini B.

Kdo je bil prisoten na žrebu osmine finala lige prvakov? Zmagovalci skupin: Napoli (Ita), Porto (Por), Bayern München (Nem), Tottenham (Ang), Chelsea (Ang), Real Madrid (Špa), Manchester City (Ang), Benfica (Por) Podprvaki skupin: Liverpool (Ang), Club Brugge (Bel), Inter Milano (Ita), Eintracht Frankfurt (Nem), AC Milan (Ita), RB Leipzig (Nem), Borussia Dortmund (Nem), PSG (Fra).