Tottenham ugnal Manchester City, rekorder Kane zasenčil Haalanda

Vodilni Arsenal je v soboto izgubil na gostovanju pri v tej sezoni zelo skromnem Evertonu (0:1), ki ga je prvič vodil Sean Dyche. Brez točk je ostal tudi branilec naslova Manchester City. Na nedeljskem derbiju ga je ugnal Tottenham, edini zadetek na srečanju pa je dosegel Harry Kane. Manchester United se je z domačo zmago nad Crystal Palaceom povzpel na tretje mesto in prehitel Newcastle, Liverpool pa je doživel nov neuspeh. Tokrat je pri Wolverhamptonu izgubil s kar 0:3 in ostal na desetem mestu.

Na nedeljskem derbiju je Tottenham osrečil navijače in premagal Manchester City (1:0). Zmagovalca je odločil domači kapetan Harry Kane, ki je zatresel mrežo angleških prvakov v 15. minuti. Izkušeni napadalec se je razveselil že 267. zadetka za Tottenham in postal najboljši strelec v klubski zgodovini, prehitel je Jimmyja Greavesa.

Gostje so bili najbližje izenačenju v izdihljajih prvega polčasa, ko je Riyad Mahrez zadel okvir vrat. Domači so bili celo nevarnejši tekmec, da niso zmagali z višjo razliko, je zaslužen predvsem gostujoči vratar Ederson. City je ob koncu imel še številčno premoč na igrišču, zaradi drugega rumenega kartona je bil izključen Cristian Romero, toda tudi tega ni izkoristil.

Pri gostiteljih bi lahko debitiral Španec Pedro Porro, a je ostal na klopi, prvi strelec tekmovanja Erling Haaland pa je tako izgubil neposreden strelski obračun z domačim kapetanom Kanom. Slednji je postal šele tretji nogometaš, ki je v zgodovini premier league, ta je stara tri desetletja, dosegel vsaj 200 zadetkov. Rekorder ostaja Alan Shearer (260), drugi je Wayne Rooney (208).

Tottenham ni vodil Antonio Conte. Italijanu so pred kratkim z operacijo odstranili žolčnik, tako da je moštvo do velike zmage vodil njegov pomočnik Cristian Stellini.

Sean Dyche je na klopi Evertona nasledil Franka Lamparda. Foto: Reuters V soboto je na vročem stolčku Evertona debitiral Sean Dyche. Čeprav je imel opravka z verjetno najmanj zaželenim tekmecem v tem trenutku – vroči Arsenal v prvenstvu preskakuje ovire kot po tekočem traku in se mu nasmiha prvi naslov prvaka po sušnih 19 letih –, se je zelo izkazal.

Arsenal je imel nekaj več od igre in več priložnosti, še kakšen gol pa bi lahko dosegli tudi gostitelji, ki so pred tem izgubili na štirih zaporednih domačih tekmah.

Klub iz Liverpoola, ki za razliko od vodilnih Londončanov v zimskem prestopnem roku ni dobil večje okrepitve, je zmagal z 1:0. Edini zadetek na srečanju je dosegel 30-letni branilec James Trakowski. To je bil njegov strelski prvenec v dresu Evertona, pred tem je dolgo igral za Burnley, njegov trener pa je bil prav Dyche. To so zelo dragocene točke za klub z Goodison Parka, ki gradi nov stadion. Grozi mu, da bo prvič po 69 letih zapustil elitno druščino.

James Trakowski je dočakal strelski prvenec za Everton proti vodilnemu premierligašu. Foto: Reuters

"Vedeli smo, da nam v boju za naslov ne bo postlano z rožicami. Pričakovali smo, da bo pot težavna, dokaz je današnja tekma. A ne preostane nam drugega, kot da se 'zakopljemo', še naprej trdo delamo in se vrnemo na zmagovito pot," je po tekmi dejal trener Arsenala Mikel Arteta.

Kaj se dogaja s Kloppovo četo?

Liverpool je padel v rezultatsko krizo, izpadel tudi iz pokala FA, v soboto pa je doživel še novo ponižanje v prvenstvu. V Wolverhamptonu je izgubil s kar 0:3. Volkovi so potrebovali le pet minut, da so prebili obrambo Liverpoola, avtogol je dosegel Joel Matip. Sedem minut pozneje je vodstvo povišal Craig Dawson, končni izid pa je postavil Ruben Neves v 71. minuti.

Harvey Elliott po visokem porazu v Wolverhamptonu ni skrival razočaranja. Foto: Reuters

Manchester United je izkoristil prednost domačega igrišča proti Crystal Palaceu. Zmagal je z 2:1 in se na lestvici povzpel na tretje mesto, za rdeče vrage pa je debitiral še zadnji zimski novinec, Avstrijec Marcel Sabitzer. Po vodstvu z 2:0, ki sta mu ga zagotovila Bruno Fernandes z enajstmetrovke v sedmi minuti in Marcus Rashford v 62. minuti, je bilo videti, da bo točke osvojil brez težav, toda v 70. minuti je Casemiro prejel rdeči karton.

Gosti so številčno premoč izkoristili in zaostanek znižali, več pa jim ni uspelo, United je prebrodil tudi trpljenje ob koncu tekme. S tem je zabeležil šesto zaporedno prvenstveno zmago, kar mu ni uspelo že od leta 2017.

Newcastle, ki se je med tednom uvrstil v finale angleškega ligaškega pokala, je na zadnji sobotni tekmi doma remiziral z West Hamom in na lestvici zdrsnil na četrto mesto.

Fernandez debitiral za Chelsea, modri le do točke

Enzo Fernandez je debitiral v modrem dresu, a se ni veselil zmage. Foto: Reuters Oči svetovne nogometne javnosti so bile v petek uprte na stadion Stamford Bridge, kjer je v dresu Chelseaja, kluba, ki je zapravil največ denarja v zadnjih dveh prestopnih rokih, debitiral Enzo Fernandez. Argentinec bo modre stal 120 milijonov evrov, ki jih bo v osmih letih in pol prejela Benfica. Chelsea je v 22. krogu gostil Fulham, na tekmi pa ni bilo zadetkov.

Trener Chelseaja Graham Potter se spopada s pritiskom, a tudi sladkimi težavami. Zvezdniška zasedba, s katero razpolaga, je daleč od mest, ki peljejo v ligo prvakov, zimski prihod novih zvezdnikov, med katerimi izstopata Argentinec Fernandez in Ukrajinec Mihajlo Mudrik, za oba bodo modri po večletnem obročnem izplačevanju plačali okrog 200 milijonov evrov, pa je močno okrepil konkurenco v ekipi.

22-letni Argentinec, ki je bil konec prejšnjega leta izbran za najboljšega mladega igralca SP 2022 v Katarju, njegov prestop pa je najdražji v zgodovini angleškega prvenstva. je v petek že debitiral v dresu Chelseaja, odigral je vseh 90 minut tekme, na kateri pa ni bilo golov. Prvič je za Chelsea od prve minute dvoboja igral tudi hitronogi Mudrik, pa v 46. minuti zapustil igrišče.

