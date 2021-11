Selektorji Slovenije v kvalifikacijah za velika tekmovanja:

EP 1996 Zdenko Verdenik 5. (6) 10: 3/2/5 13:13 11 1,10 SP 1998 Zdenko Verdenik 5. (5) 8: 0/1/7 5:20 1 0,12 EP 2000 Srečko Katanec 2. (6) 10: 5/2/3 12:14 17 1,70 SP 2002 Srečko Katanec 2. (6) 10: 5/5/0 17:9 20 2,00 EP 2004 Bojan Prašnikar 2. (5) 8: 4/2/2 15:12 14 1,75 SP 2006 Branko Oblak 4. (6) 10: 3/3/4 10:13 12 1,20 EP 2008 Matjaž Kek* 6. (7) 12: 3/2/7 9:16 11 0,92 SP 2010 Matjaž Kek 2. (6) 10: 6/2/2 18:4 20 2,00 EP 2012 Matjaž Kek 4. (6) 10: 4/2/4 11:7 14 1,40 SP 2014 Srečko Katanec** 3. (6) 10: 5/0/5 14:11 15 1,50 EP 2016 Srečko Katanec 3. (6) 10: 5/1/4 18:11 16 1,60 SP 2018 Srečko Katanec 4. (6) 10: 4/3/3 12:7 15 1,50 EP 2020 Matjaž Kek 4. (6) 10: 4/2/4 16:11 14 1,40 SP 2022 Matjaž Kek 4. (6) 10: 4/2/4 13:12 14 1,40

* nasledil je Branka Oblaka, ki je vodil uvodne tri tekme (3: 1/0/2)

** nasledil je Slavišo Stojanovića, ki je vodil uvodne štiri tekme (4: 1/0/3)

Od leve proti desni: kvalifikacije za veliko tekmovanje, selektor Slovenije v kvalifikacijah, končna uvrstitev (število ekip v kvalifikacijski skupini), število odigranih tekem, zmag, remijev in porazov, razlika v zadetkih, število točk, povprečno število točk na tekmo.

Štirikrat Kek, trikrat Katanec, dvakrat Verdenik

Dr. Zdenko Verdenik je vodil Slovenijo v kvalifikacijah za EP 1996 in SP 1998. V slednjih je v osmih nastopih osvojil le eno točko, do katere je na presenečenje mnogih po čudežni predstavi Primoža Glihe prišel v vročem Splitu. Foto: Vid Ponikvar ''To je zame neuspeh,'' je po kvalifikacijah za SP 2022, v katerih je Slovenija v družbi Hrvaške, Rusije, Slovaške, Cipra in Malte osvojila četrto mesto, brez možnosti za uspeh pa ostala že dva kroga pred koncem, priznal Matjaž Kek. Zadnji selektor, ki je popeljal Slovenijo na veliko tekmovanje (SP 2010), je tako postal edini Slovenec, ki je z izbrano vrsto neuspešno v kvalifikacijah naskakoval preboj na veliko tekmovanje že štirikrat.

Trikrat je bil neuspešen Srečko Katanec, vselej v njegovem drugem obdobju na vročem stolčku, ko je njegov vrhunec predstavljal nastop Slovenije v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2016 (takrat mu je šla na roko širitev tekmovalnega formata, saj je prvič nastopilo 24 udeležencev, Slovenija pa se je lahko uvrstila v play-off kot tretjeuvrščena reprezentanca v kvalifikacijski skupini). V prvem obdobju je navdušil z dvema nogometnima pravljicama, EP 2000 in SP 2002, ter se v zgodovino slovenskega nogometa vpisal z zlatimi črkami.

Dvakrat je bil neuspešen Zdenko Verdenik, edini slovenski selektor, ki je z reprezentanco vselej osvajal mesta bližje dnu kot pa v sredini razpredelnice, po enkrat pa Bojan Prašnikar in Branko Oblak, pri čemer velja dodati, da je bil strateg iz Šmartnega ob Paki od uresničitve velikega cilja (to bi bil že tretji zaporedni nastop Slovenije na velikem tekmovanju!) oddaljen le dobrih 20 minut, nato pa mu je načrte za Bežigradom prekrižal Dado Pršo.

Kek: To je tema za okroglo mizo

Slovenska nogometna reprezentanca je odprla kvalifikacijski ciklus za SP 2022 z odmevno domačo zmago nad Hrvaško (1:0). V polno je zadel Sandi Lovrić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida S Hrvati je imel nazadnje opravka tudi zdajšnji selektor Kek. Ciklus za SP 2022 v Katarju je začel prvovrstno, z zgodovinsko krstno zmago nad južnimi sosedi, ki je še toliko bolj odmevala v svetu, saj so Hrvati aktualni svetovni podprvaki. Ta podvig je pozneje, kakor se je izkazalo, naredil več škode kot koristi. Čez noč so zrasli apetiti, a se besede niso spremenile v dejanja. Nepričakovano bleda predstava na Cipru, največji madež nedavno končanih kvalifikacij, je pustila velike posledice.

Slovenija se ni več pobrala, izgubila je stik z vodilnim dvojcem skupine, na koncu pa zaostala še za Slovaško. Končno, četrto mesto tako predstavlja za nekatere razočaranje, za druge nekaj povsem normalnega in sprejemljivega, zlasti v obdobju, ko igrajo ''vsi nogomet''. ''Kaj je pa realno za slovenski nogomet, pa je tema za okroglo mizo,'' je po sklepnem dejanju kvalifikacij, domači zmagi nad Ciprom (2:1), Kek ponudil zanimivo iztočnico za druženje stroke, vodstva NZS in medijev.

Slovenska reprezentanca se bo leta 2023 v kvalifikacijah za Euro 2024 potegovala za novo veliko tekmovanje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Novo priložnost za veliko tekmovanje predstavlja Euro 2024 v Nemčiji, na katerem bo znova nastopilo 24 udeležencev. Do takrat bo minilo še dolgo časa, kar ponuja priložnost za spremenjeno zgodbo, saj se bodo kvalifikacije začele šele čez poldrugo leto, pred tem pa sledi še nastop Slovenije v ligi narodov. Tokrat v skupini B, v drugi kakovostni skupini, kar Kek napoveduje kot mini evropsko prvenstvo za kapetana Jana Oblaka in ekipo, saj bodo v njej tudi tako močne reprezentance, kot so denimo Srbija, Švedska, Ukrajina, Rusija ter Bosna in Hercegovina. Če jih naštejemo le pet.

Zadnji branik slovenske trenerske stroke

Srečko Katanec je edini selektor, ki je popeljal (in vodil) Slovenijo na obe največji nogometni tekmovanji. Foto: Guliverimage Nogometna reprezentanca za razliko od preostalih ekipnih športov na sončni strani Alp predstavlja branik slovenske trenerske stroke. Še vedno so jo namreč vodili le domači trenerji, kar v drugih športih, zlasti dvoranskih, kjer Slovenija na največjih tekmovanjih že dalj časa dosega imenitne rezultate (primer košarkarjev, odbojkarjev, rokometašev, hokejistov …), že dolgo ni več pravilo.

Resda se je po drugem odhodu Srečka Katanca, v času ene največjih rezultatskih kriz, ko Slovenija v krstni izvedbi lige narodov ni zmagala niti enkrat, omenjalo tudi nekaj tujih strokovnjakov, ki bi lahko prevzeli odgovorni položaj, najglasnejše so bile govorice o Hrvatu Robertu Prosinečkemu, a je vendarle ostalo pri tem, da krovna zveza najbolj zaupa domači stroki. Tudi zaradi tega, ker si vodstvo Nogometne zveze Slovenije (NZS) zaradi omejenih finančnih možnosti niti ne more privoščiti sodelovanja z dražjimi tujimi strategi.

Slovenija je pod vodstvom slovenskih trenerjev ne nazadnje tudi dočakala najlepše trenutke v zgodovini, tri uvrstitve na velika tekmovanja. To je uspelo le dvema selektorjema, Srečku Katancu (dvakrat) in Matjažu Keku, za oba pa velja, da sta se po uspešnih prvencih čez določeno obdobje, v katerem nista delovala v slovenskem nogometu, še enkrat vrnila na vroči stolček.

Pred natanko 12 leti je Zlatko Dedić zadel v polno proti Rusiji, Slovenija pa se je uvrstila na SP 2010. To je bilo zadnje veliko tekmovanje, na katerem je nastopila. Foto: Vid Ponikvar

Njuna druga obdobja (Katanec 2.0 in Kek 2.0) niso postregla s tistim, kar bi navijači pričakovali oziroma na kar so bili navajeni, ko sta varovance s podobo Triglava na prsih na dresih popeljala na spektakle v Belgijo in na Nizozemsko, Japonsko in v Južno Korejo ter nazadnje v Južno Afriko. Ravno na današnji dan pred 12 leti je Zlatko Dedić z zlatim zadetkom v razprodanem in evforičnem Ljudskem vrtu poskrbel za delirij. Še zadnji veliki praznik slovenskega nogometa.

Slovenski selektorji v kvalifikacijah za velika tekmovanja: Srečko Katanec dva preboja na veliko tekmovanje/pet ciklusov

Matjaž Kek 1/5

Zdenko Verdenik 0/2

Bojan Prašnikar 0/1

Branko Oblak 0/1 Skupno: 3/14

Neverjeten niz Keka! Že tretjič zapored ...

Slovenija je bila po južnoafriški izkušnji, na kateri so jo od zgodovinskega preboja med 16 najboljših delile (dobesedno) le minute, v naslednjih šestih kvalifikacijskih ciklusih za evropsko oziroma svetovno prvenstvo neuspešna. To je najdaljši niz brez velikega tekmovanja, odkar je Slovenija samostojna. Padla je v evropsko povprečje, kar predstavljajo tudi izkupički v kvalifikacijskih skupinah, kjer je zbirala od 14 do 16 točk.

Matjaž Kek je po SP 2010 v vseh kvalifikacijskih ciklusih s Slovenijo osvojil 14 točk, kar je vedno zadoščalo za četrto mesto. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da je Matjaž Kek v svojih zadnjih treh neuspešnih ciklusih osvojil vedno enako število točk. Pa ne le to, zbral je identično število zmag, remijev in porazov! Štiri zmage, dva remija in štiri poraze. Skupno 14 točk za končno četrto mesto. Tako je bilo vedno. Neverjeten Kekov niz se ponavlja že desetletje! Tako se je godilo na poti do EP 2012 kot tudi za Euro 2020 in SP 2022. Igralci so se menjali, prihajale so nove generacije, na tribunah se je veliko spremenilo, saj so organizirane navijaške skupine po letu 2015 prenehale z obiskovanjem tekem in vodenjem navijanja na državnih tekmah, rezultati Kekove Slovenije pa ostajajo enaki. Točk je premalo za druženja z elito, ob posameznih prebliskih (denimo domače zmage nad Srbijo 2011, Poljsko 2019 in Hrvaško 2021) in nenačrtovanih razočaranjih pa vseeno dovolj, da se je lahko zasidrala na sredini razpredelnice.

Če bo Kekova Slovenija še četrtič zapored četrta ...

Josip Iličić, zvezdnik Atalante in eden od zaščitnih znakov serie A, je s 33 leti (in 79 nastopi za izbrano vrsto) najbolj izkušeni slovenski reprezentant. Foto: Guliverimage Med obema Kekovima obdobjema je bil v treh zaporednih ciklusih na delu Katanec. Takrat so bili rezultati Slovenije kanček boljši, zlasti v kvalifikacijah za SP 2014, kjer se še danes poraja vprašanje, kaj bi bilo, če bi opravljal selektorsko funkcijo že od začetka. Takrat je namreč vskočil namesto Slaviše Stojanovića, ki ga je odlično poznal, saj mu je nekdanji strateg Domžal pred tem pomagal na delu v ZAE, kot selektor pa na uvodnih štirih kvalifikacijskih tekmah zaostal za pričakovanji, saj je Slovenijo popeljal le do treh točk. Katanec je poskrbel za preobrat, na šestih tekmah je osvojil 12 točk in ostal v igri za drugo mesto skoraj do zadnjih sekund dvoboja v Švici.

''Srečko Nazionale'' je nato kvalifikacije vedno končal na tretjem ali četrtem mestu, Kek pa je bil nato še dvakrat četrti. Napredka ni čutiti, Slovenija je obstala na istih tirnicah. Hrvaška, Rusija in Slovaška, prav vse so, za razliko od Slovenije, letos nastopile na Euru, so se znašle pred Slovenijo. Če bo Kekova četa četrta tudi v kvalifikacijah za Euro 2024, se ne bo dobro pisalo slovenskemu nogometu, saj bo s tem zapravljena priložnost, da prvič nastopi na Euru, odkar na njem nastopa skoraj polovica vseh članic evropske nogometne družine (24 od 54). To bi bila velika škoda, zlasti za preizkušenega velemojstra Josipa Iličića, pred katerim je morda še zadnja priložnost, da zaigra na velikem tekmovanju.

Predsednik NZS Radenko Mijatović, odkar se je končal skupinski del kvalifikacij za SP 2022, o ciljih za prihodnost še ni spregovoril javno, je pa dal selektor Kek nekaj tednov pred tem vedeti, da je z vodstvom zveze malodane že vse dogovorjeno.

Kdaj bo predsednik NZS Radenko Mijatović uradno obelodanil podaljšanje pogodbe z Matjažem Kekom? Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tako naj bi bilo javnosti kmalu predstavljeno podaljšanje sodelovanja, s tem pa tudi uradna potrditev, kako bo Kek vodil Slovenijo najprej v ligi narodov (žreb skupin bo 16. decembra v Montreuxu, tekme bodo od junija do septembra 2022), nato pa še v kvalifikacijah za Euro 2024 (žreb skupin bo 9. oktobra 2022 v Frankfurtu, kvalifikacije bodo od marca do novembra 2023). To bo že 15. kvalifikacijski ciklus Slovenije za velika tekmovanja in priložnost za četrto kljukico, Kek pa se bo vpisal v zgodovino, saj bo kot prvi Slovenec vodil varovance v državnih dresih že v šestem ciklusu!