V živo: se bo ranjeni Maribor prebudil ravno v Stožicah?

Oči ljubiteljev Prve lige Telekom Slovenije so uperjene v večni derbi. Vodilna Olimpija v Stožicah gosti ranjenega branilca naslova Maribor. Domžale so v Krškem zabeležile še deveto zaporedno zmago (2:1), Celjani so visoko s 7:1 razbili zadnjeuvrščeni Ankaran.

Vijolice niso le v rezultatski krizi. Trese jih še ena neušečnost, saj je še vedno nejasna klubska usoda začasno suspendiranega športnega direktorja Zlatka Zahovića. NZS ga je suspendirala za šest mesecev. Zmaji so napovedali, da v soboto ne bodo igrali na remi, Mariborčani pa merijo na zmago, s katero bi se približali gorečemu tekmecu.

Jeseni uspešnejši Maribor

Četa Darka Milaniča je bila jeseni v prvenstvu uspešnejša od izbrancev Igorja Bišćana. Derbi v Ljubljani se je končal brez zadetkov, tekma v Mariboru pa z 1:0 v korist vijolic. Tako Olimpija v tej sezoni v domačem prvenstvu še ni premagala Jasmina Handanovića.

Ankaran potolčen do tal, Domžale nadaljujejo sanjsko serijo

Celjani so po prvem polčasu celo zaostajali, potem pa so se številčno močnejši razleteli po igrišču. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Sobotni spored se je začel v Celju. Izbranci Dušana Kosića so po prvem polčasu celo zaostajali, v drugem pa so Primorci začeli prejemati rdeče kartone in pomagali domačim, da pridejo do lahke zmage. Ankarančani so v drugih 45 minutah prejeli kar tri rdeče kartone (Bordon, Humar, Gerc) in številčno oslabljeni prejeli kar sedem zadetkov. To je bil zanje že 15 poraz v sezoni in ostajajo na zadnjem mestu. Imajo dve točki manj kot Triglav.

V Posavju je Krško po senzacionalni zmagi v Ljudskem vrtu skušalo prekrižati načrte še enemu favoritu. Na štadion Matije Gubca se je začelo kot iz sanj, saj je Leo Ejup domače popeljal v vodstvo že v drugi minuti. Domžalčane je pet minut kasneje z bele pike priključil kapetan Senijad Ibričić in ko je že kazalo, da se bo vse skupaj končalo z delitvijo točk, je rumenim v zadnjih minutah tekme že deveto zaporedno zmago zagotovil Nermin Hodžić.

V Novi Gorici brez zmagovalca, Aluminij jo je le dočakal

Predpraznični petek je ponudil dvoboja v Novi Gorici in Kidričevem. Vrtnice, ki imajo na seznamu poškodovanih vedno manj igralcev, so remizirale z velenjskim Rudarjem. Velenjčani so v vodstvo prešli v sodnikovem podaljšku prvega dela, ko je glavni sodnik srečanja Damir Skomina, ki bo letos sodil na SP v Rusiji, dosodil enajstmetrovko.

Domači so bili prepričani, da jih je najboljši slovenski sodnik oškodoval. Darilo, vsaj po mnenju Goričanov, je v zadetek pretvoril Edin Šehić.

Gostje v sodniškem podaljšku prvega dela do prednosti po sumljivi enajstmetrovki.#plts #GORRUD 0-1 pic.twitter.com/fFNTYgllBE — ND Gorica (@NDGorica) March 30, 2018

Goričani so v drugi del vstopili odločno in že v 52. minuti prišli do izenačenja. Po lepi podaji Amarachija Osujija je z glavo natančno zadel Amel Džuzdanović in postavil tudi končni izid.

Dve uri pozneje se je v Kidričevem začel še dvoboj med Aluminijem in Triglavom. Polfinalist pokala, ki ga vodi trener Oliver Bogatinov, je po zaslugi treh zadetkov Ganca Ibrahima Mensaha s 3:1 premagal Kranjčane in se veselil prve zmage v letu 2018.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 24 18 4 2 46:10 58 2. Maribor 23 14 6 3 38:17 48 3. Domžale 23 14 4 5 50:19 46 4. Rudar 23 11 4 8 31:25 37 5. Celje 24 10 6 8 40:32 36 6. Gorica 24 8 4 12 24:34 28 7. Krško 22 6 5 11 28:40 23 8. Aluminij 24 5 6 13 26:43 21 9. Triglav 23 3 6 14 20:44 15 10. Ankaran 24 2 7 15 20:59 13

Najboljši strelci: 12 - Matej Poplatnik (Triglav)

11 - Miljan Škrbić (Krško)

9 - John Mary (Rudar), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Ricardo Alves (Olimpija), Lovro Bizjak (Domžale), Jasmin Mešanović (Maribor)

7 - Issah Abass (Olimpija), Rifet Kapić (Gorica)

