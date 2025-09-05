V gorski nesreči pri planini Temna brda na Tolminskem se je v četrtek smrtno ponesrečil 70-letni moški. Na zelo strmem delu steze, ki od planine vodi proti Selam nad Podmelcem, je 70-letnik izgubil ravnotežje pri hoji ob kolesu in padel približno 160 metrov po zelo strmem in prepadnem pobočju na dno soteske, kjer je zaradi poškodb umrl.

Po do zdaj zbranih podatkih Policijske uprave Nova Gorica sta se dva kolesarja vračala s planine Razor proti Podmelcu. S planine Razor sta prišla na planino Lom in nato nekaj časa nadaljevala po gozdni cesti. Nato sta zavila levo na staro italijansko utrjeno vojaško pot.

Pri hoji po previsu sta oba potiskala kolesi, zaradi česar 70-letni kolesar, slovenski državljan, ni mogel prijeti jeklenice za varno hojo. Blizu planine Temna brda je 70-letniku spodrsnilo, izgubil je ravnotežje in padel na dno soseske v manjši potok. Drugi kolesar je na pomoč takoj poklical policijo.

Na kraju nesreče so posredovali tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah, ki so s helikopterjem Letalske policijske enote pokojnega z elektromotornim vitlom dvignili v helikopter in ga prepeljali na heliport v Tolmin.

Zdravnik Zdravstvenega doma Tolmin je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Glede na trenutne ugotovitve je policija tujo krivdo izključila.