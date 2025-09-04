Na zahodu Nigerije je v torek v nesreči čolna, ki je čez reko prevažal okoli 100 ljudi, po najnovejših podatkih tamkajšnjih reševalnih služb umrlo najmanj 32 ljudi. Več oseb je še vedno pogrešanih, 50 pa so jih rešili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nesreča se je po navedbah predstavnika Rdečega križa zgodila v torek dopoldne po lokalnem času v zvezni državi Niger na zahodu Nigerije.

Po navedbah agencije za izredne razmere se je nesreča zgodila, ko je preobremenjeni čoln trčil v potopljen drevesni štor in se prevrnil.

Kot še navaja državna agencija, je umrlo najmanj 32 ljudi, 50 pa so jih rešili. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, pogrešajo še najmanj osem ljudi.

Po poročanju britanskega BBC in tiskovne agencije Reuters, ki povzemata lokalne vire, naj bi v nesreči sicer umrlo okoli 60 ljudi.