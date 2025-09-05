Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

OP ZDA, 13. dan (ATP)

Eden se sprašuje, ali bo njegovo telo zdržalo, drugi si želi maščevanja

Novak Đoković | Novak Đoković upa, da bo njegovo telo zdržalo. | Foto Reuters

Novak Đoković upa, da bo njegovo telo zdržalo.

Foto: Reuters

Na teniškem OP ZDA bosta na osrednjem igrišču na sporedu dva polfinalna dvoboja. Uvodni dvoboj prinaša poslastico med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom, za njima bosta igrala še Jannik Sinner in Felix Auger-Aliassime.

Za Đokovića in Alcaraza bo to njun prvi dvoboj po januarskem četrtfinalu v Melbournu, kjer je Đoković slavil v štirih nizih. V medsebojnih obračunih Srb vodi s 5:3.

Alcaraz v New Yorku še ni izgubil niza in v dvoboj vstopa zelo motiviran. "Novaka vsi poznamo. Ni pomembno, da je bil od Wimbledona odsoten s turneje. Tukaj znova igra vrhunski tenis. Vem, da ima vedno visoke ambicije. Velikokrat sva že igrala drug proti drugemu in tokrat si resnično želim maščevanja. 

Đoković, ki lovi rekordni 25. naslov na turnirjih za grand slam, opozarja predvsem na svojo fizično pripravljenost. Na začetku turnirja je dejal, da ga najbolj skrbi fizična priprava. "Naslednja dva dneva bosta ključna. Želim biti pripravljen na boj v petih nizih. Proti Carlosu bo potreben moj najboljši tenis in pripravljen sem na izziv," je po četrtfinalnem dvoboju povedal Beograjčan.

Jannik Sinner | Foto: Reuters Jannik Sinner Foto: Reuters

Jannik Sinner bo v polfinalu OP ZDA branil naslov proti Felixu Auger-Aliassimu. Italijan igra atomski tenis, saj je do zdaj svoje tekmece premagoval brez težav.

Tokrat mu bo nasproti stal Kanadčan, ki je v zadnjih dveh tednih ujel pravo formo in se s tremi presenetljivimi zmagami uvrstil v svoj prvi polfinale na grand slamu po štirih letih. Zanimivo je, da v medsebojnih dvobojih vodi Auger-Aliassime, a v zadanjem dvoboju mi je Sinner oddal le dve igri.

OP ZDA, polfinale

Novak Đoković (Srb, 7) - Carlos Alcaraz (Špa, 2)
Jannik Sinner (Ita, 1) - Felix Auger-Aliassime (Kan, 25)

