Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
4. 9. 2025,
16.49

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
pastirji hoja kužek osel koza ovce Slovenija popotnik

Četrtek, 4. 9. 2025, 16.49

1 ura, 8 minut

Nenavaden prizor na slovenskih cestah: kdo je skrivnostni popotnik?

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Slovenija | Ste skrivnostnega popotnika videli tudi v vašem kraju? | Foto Shutterstock

Ste skrivnostnega popotnika videli tudi v vašem kraju?

Foto: Shutterstock

Po slovenskih družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zaokrožil posnetek skrivnostnega popotnika, ki se širom Slovenije sprehaja v družbi svojih živali. Kot so zapisali nekateri spletni uporabniki, so novodobnega pastirja oz. nomada v preteklih dneh z njegovimi ovcami, kozami, dvema osličkoma in kužkom že opazili v različnih delih naše dežele.

"Tako po cesti med Šentjurjem in Planino samooskrbeni popotnik po svetu hodi," je v sredo na družbenem omrežju Facebook zapisal avtor posnetka skrivnostnega popotnika.

Poglejte:

Kam se skrivnostni popotnik, ki naj bi v Slovenijo prišel iz Madžarske v družbi svojih ovc, koz, dveh oslov (na katerih ima tudi natovorjene svoje stvari) in kužka, odpravlja in kam je namenjen, ni znano. Kot so zapisali nekateri komentatorji so popotnika pretekli teden videli v Prekmurju, v ponedeljek pa so ga opazili tudi v vaseh Smolinci, Zupetinci v občini Cerkvenjak in v Slovenskih goricah. V nedeljo so ga opazili v okolici Ptuja, z njegovo živino pa so ga opazili tudi v Makolah in Poljčanah.

V sredo, ko je avtor objavil posnetek, so popotnika opazili med Šentjurjem in Planino pri Sevnici, od Prekmurja pa je tako premagal več kot 150 kilometrov poti. Ena izmed komentatork je izpostavila tudi, da naj bi moški govoril francosko ali belgijsko. Od kod popotnik prihaja in katere narodnosti je, za zdaj ni znano.

Morda gre v primeru skrivnostnega pohodnika le za modernega nomada, ki svojo drobnico in druge živali vodi do svoje končne lokacije. Zagotovo pa je moški s svojimi živalmi na in ob cesti pritegnil pozornost in številne poglede mimoidočih voznikov in domačinov.

Andreja Počkaj
Novice Popotnica Andreja Počkaj: Če letalska vozovnica stane 40 evrov, sploh ne razmišljam, samo kupim #video
Borut Gruden
Sportal Borut Gruden, maratonski popotnik, ki je 42-kilometrsko razdaljo odkljukal v kar 35 državah sveta
pastirji hoja kužek osel koza ovce Slovenija popotnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.