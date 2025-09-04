Nenavaden prizor na slovenskih cestah: kdo je skrivnostni popotnik?

Po slovenskih družbenih omrežjih je v zadnjih dneh zaokrožil posnetek skrivnostnega popotnika, ki se širom Slovenije sprehaja v družbi svojih živali. Kot so zapisali nekateri spletni uporabniki, so novodobnega pastirja oz. nomada v preteklih dneh z njegovimi ovcami, kozami, dvema osličkoma in kužkom že opazili v različnih delih naše dežele.

"Tako po cesti med Šentjurjem in Planino samooskrbeni popotnik po svetu hodi," je v sredo na družbenem omrežju Facebook zapisal avtor posnetka skrivnostnega popotnika.

Poglejte:

Kam se skrivnostni popotnik, ki naj bi v Slovenijo prišel iz Madžarske v družbi svojih ovc, koz, dveh oslov (na katerih ima tudi natovorjene svoje stvari) in kužka, odpravlja in kam je namenjen, ni znano. Kot so zapisali nekateri komentatorji so popotnika pretekli teden videli v Prekmurju, v ponedeljek pa so ga opazili tudi v vaseh Smolinci, Zupetinci v občini Cerkvenjak in v Slovenskih goricah. V nedeljo so ga opazili v okolici Ptuja, z njegovo živino pa so ga opazili tudi v Makolah in Poljčanah.

V sredo, ko je avtor objavil posnetek, so popotnika opazili med Šentjurjem in Planino pri Sevnici, od Prekmurja pa je tako premagal več kot 150 kilometrov poti. Ena izmed komentatork je izpostavila tudi, da naj bi moški govoril francosko ali belgijsko. Od kod popotnik prihaja in katere narodnosti je, za zdaj ni znano.

Morda gre v primeru skrivnostnega pohodnika le za modernega nomada, ki svojo drobnico in druge živali vodi do svoje končne lokacije. Zagotovo pa je moški s svojimi živalmi na in ob cesti pritegnil pozornost in številne poglede mimoidočih voznikov in domačinov.