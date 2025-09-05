V Augsburgu brez polfinala le Lea Novak

V Augsburgu se je začela zadnja tekma svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah. V kvalifikacijah kajakašev je bilo uspešnih pet slovenskih tekmovalcev, ki so se uvrstili v polfinale. Izpadla je Lea Novak, je s 60 kazenskimi sekundami zasedla predzadnje, 43. mesto. Slovencem sicer kvalifikacijska vožnja ni zagotovila najboljših obetov. Nihče se namreč ni uvrstil med najboljših deset.

Ajda Novak je zasedla 11. mesto, na progi je bila zelo hitra, a si je priborila šest kazenskih sekund. Eva Alina Hočevar, ki se bori za kolajno v skupnem seštevku, pred zadnjo tekmo - ta prinaša dvojne točke - je na četrtem mestu, je bila 18. Z dvema kazenskima sekundama je za skoraj tri sekunde zaostala za svojo reprezentančno kolegico, za najhitrejšo, domačinko in vodilno v svetovnem pokalu Ricardo Funk, pa kar 11 sekund in pol.

Pri moških je Petru Kauzerju uspel odličen zgornji del, bil je med najhitrejšimi, spodaj pa je najbrž tudi načrtno popustil, saj bo v dolgem dnevu potreboval vsak atom moči. Zasedel je 20. mesto, za najhitrejšim, domačinom Noahom Heggejem je zaostal za dobrih sedem sekund. Žiga Lin Hočevar je bil 26., Martin Srabotnik pa 29., v polfinale, ki se bo z vožnjo žensk začel ob 14. uri, se je v obeh konkurencah uvrstilo po 30 najboljših.