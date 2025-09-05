Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
5. 9. 2025,
12.21

1 ura, 27 minut

Ajda Novak slalom na divjih vodah Augsburg Lea Novak

Tekma svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah (Augsburg)

V Augsburgu brez polfinala le Lea Novak

STA

Lea Novak | Foto Nina Jelenc

Foto: Nina Jelenc

V Augsburgu se je začela zadnja tekma svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah. V kvalifikacijah kajakašev je bilo uspešnih pet slovenskih tekmovalcev, ki so se uvrstili v polfinale. Izpadla je Lea Novak, je s 60 kazenskimi sekundami zasedla predzadnje, 43. mesto. Slovencem sicer kvalifikacijska vožnja ni zagotovila najboljših obetov. Nihče se namreč ni uvrstil med najboljših deset.

Eva Alina Hočevar
Sportal Diši po številnih slovenskih medaljah po Augsburgu, prednjači vsestranska Eva Alina Hočevar

Ajda Novak je zasedla 11. mesto, na progi je bila zelo hitra, a si je priborila šest kazenskih sekund. Eva Alina Hočevar, ki se bori za kolajno v skupnem seštevku, pred zadnjo tekmo - ta prinaša dvojne točke - je na četrtem mestu, je bila 18. Z dvema kazenskima sekundama je za skoraj tri sekunde zaostala za svojo reprezentančno kolegico, za najhitrejšo, domačinko in vodilno v svetovnem pokalu Ricardo Funk, pa kar 11 sekund in pol.

Pri moških je Petru Kauzerju uspel odličen zgornji del, bil je med najhitrejšimi, spodaj pa je najbrž tudi načrtno popustil, saj bo v dolgem dnevu potreboval vsak atom moči. Zasedel je 20. mesto, za najhitrejšim, domačinom Noahom Heggejem je zaostal za dobrih sedem sekund. Žiga Lin Hočevar je bil 26., Martin Srabotnik pa 29., v polfinale, ki se bo z vožnjo žensk začel ob 14. uri, se je v obeh konkurencah uvrstilo po 30 najboljših.

