Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
4. 9. 2025,
12.32

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Avstralija incident vnuk dedek vrtec

Četrtek, 4. 9. 2025, 12.32

2 minuti

Dedek iz vrtca pripeljal napačnega otroka

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
dedek in vnuk | "Tega občutka ne morem razložiti. Ampak ne krivimo dedka in nismo jezni nanj, krivimo vrtec," naj bi dejala mati pomotoma odpeljanega malčka. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

"Tega občutka ne morem razložiti. Ampak ne krivimo dedka in nismo jezni nanj, krivimo vrtec," naj bi dejala mati pomotoma odpeljanega malčka. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Stari oče je šel po vnuka v vrtec v avstralskem Sydneyju in po pomoti domov odpeljal napačnega otroka. V vrtcu so sprožili preiskavo, vzgojiteljico pa suspendirali.

Dedek je po pomoti vzel napačnega otroka, ki je takrat spal, in ga odpeljal domov. Vzgojiteljice so napako odkrile šele, ko je po dečka v vrtec prišla njegova mama in ugotovila, da ga ni tam, poroča Guardian.

"Tega občutka ne morem razložiti. Ampak ne krivimo dedka in nismo jezni nanj, krivimo vrtec," naj bi dejala mati pomotoma odpeljanega malčka.

Žena dedka, ki je domov pripeljal drugega otroka, je za Sydney Morning Herald povedala, da se je mož zaradi napake močno razburil in da je dečka vrnil takoj, ko je ugotovil pomoto. "Vesela sem, da je bilo z malčkom vse v redu," je dejala in dodala, da je njen mož prišel v vrtec ko so otroci spali in je bilo v sobi temno.

Vrtec
Novice Deklica pobegnila od doma, da bi bila prva v vrtcu

Z Avstralske agencije za regulacijo izobraževanja in otroškega varstva so sporočili, da izvajajo temeljito preiskavo zelo skrb vzbujajočega in resnega incidenta. Dodali so, da je bila policija Novega Južnega Walesa o dogodku obveščena, vendar pravi, da nimajo nobenega zapisa o policijski preiskavi.

Tricia Hasty, zaposlena v vrtcu First Steps, se je družinam opravičila za incident, ki ga je opisala kot osamljen primer, do kakršnega v njihovih vrtcih še ni prišlo.  

Poškodovani jašek
Novice Štiriletni deček med igro v vrtcu padel v jašek
Vrtec
Novice Starši enote Križe Vrtca Tržič: Vzgojiteljicama zaupamo, obtožbe so neutemeljene
otroci, vrtec, igra
Novice Škotska vlada namerava prepovedati sladkarije v vrtcih
Avstralija incident vnuk dedek vrtec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.