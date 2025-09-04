Dedek iz vrtca pripeljal napačnega otroka

Stari oče je šel po vnuka v vrtec v avstralskem Sydneyju in po pomoti domov odpeljal napačnega otroka. V vrtcu so sprožili preiskavo, vzgojiteljico pa suspendirali.

Dedek je po pomoti vzel napačnega otroka, ki je takrat spal, in ga odpeljal domov. Vzgojiteljice so napako odkrile šele, ko je po dečka v vrtec prišla njegova mama in ugotovila, da ga ni tam, poroča Guardian.

"Tega občutka ne morem razložiti. Ampak ne krivimo dedka in nismo jezni nanj, krivimo vrtec," naj bi dejala mati pomotoma odpeljanega malčka.

Žena dedka, ki je domov pripeljal drugega otroka, je za Sydney Morning Herald povedala, da se je mož zaradi napake močno razburil in da je dečka vrnil takoj, ko je ugotovil pomoto. "Vesela sem, da je bilo z malčkom vse v redu," je dejala in dodala, da je njen mož prišel v vrtec ko so otroci spali in je bilo v sobi temno.

Z Avstralske agencije za regulacijo izobraževanja in otroškega varstva so sporočili, da izvajajo temeljito preiskavo zelo skrb vzbujajočega in resnega incidenta. Dodali so, da je bila policija Novega Južnega Walesa o dogodku obveščena, vendar pravi, da nimajo nobenega zapisa o policijski preiskavi.

Tricia Hasty, zaposlena v vrtcu First Steps, se je družinam opravičila za incident, ki ga je opisala kot osamljen primer, do kakršnega v njihovih vrtcih še ni prišlo.